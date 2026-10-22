La Benefit Competition come iniziativa pionieristica nel panorama italiano. Si tratta, infatti, della prima competizione nazionale specificamente dedicata alle Società Benefit del nostro Paese. Un’iniziativa promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per dare visibilità e riconoscimento alle migliori esperienze imprenditoriali che hanno abbracciato il modello delle società benefit. La dimostrazione di come sia possibile coniugare successo economico e impatto sociale positivo. L’iniziativa si sviluppa attraverso un percorso strutturato che coinvolge l’intero territorio nazionale. Attraverso tappe territoriali distribuite strategicamente per garantire una rappresentanza geografica equilibrata. L’approccio territoriale permette, infatti, di valorizzare le specificità locali e di dare visibilità alle eccellenze che caratterizzano ogni area geografica del Paese. La Benefit competition mira innanzitutto a selezionare le migliori idee progettuali provenienti dal territorio. Focalizzandosi su temi definiti in collaborazione con gli stakeholder istituzionali. E quindi perfettamente allineati con le priorità del Paese in materia di sviluppo sostenibile. In particolare la Puglia si colloca all’ottavo posto in Italia per presenza di Società Benefit. Imprese che, accanto al profitto, perseguono finalità di beneficio comune, con ricadute positive sulla società, sul territorio e sull’ambiente.

Benefit competition

Gli ultimi dati dell’Osservatorio della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e di InfoCamere rivelano la presenza di 281 Società Benefit in Puglia e una crescita del 19,57% in un anno. “Già negli anni scorsi abbiamo sostenuto che il modello benefit rappresenta non solo una scelta di responsabilità, ma anche un’opportunità di crescita e competitività per le imprese – spiega Vincenzo Cesareo, presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di commercio di Brindisi Taranto-. Il sistema camerale pugliese ha accompagnato questo percorso fin dall’inizio. Contribuendo alla costruzione dell’Albo regionale. E adesso con l’attivazione degli Sportelli territoriali presso le Camere di Commercio pugliesi. Viene così messo a disposizione delle imprese un presidio concreto di informazione e orientamento”. Un ciclo di seminari si svolge nell’ambito dell’iniziativa “La Puglia delle Società Benefit. Dialoghi territoriali per l’economia ad impatto”. Lo scopo è approfondire questo modello e gli strumenti messi a disposizione delle imprese pugliesi. A farsene promotrici sono Unioncamere Puglia e Regione Puglia, in collaborazione con la Camera di commercio di Brindisi-Taranto. Il primo incontro (“Il beneficio comune”) si è tenuto nella Cittadella delle imprese a Taranto. Il secondo (“La relazione d’impatto“) si è svolto nella sede della Camera di commercio a Brindisi. A seguire poi sono in programma altri eventi in tutte le province pugliesi secondo un calendario in via di definizione. Un percorso che consente costruzione di un patrimonio condiviso di informazioni sulla diffusione e conoscenza del modello Benefit. Attraverso la raccolta e l’analisi delle esperienze partecipanti, la Competition contribuisce a creare una base di conoscenza che potrà essere utilizzata per orientare future politiche e iniziative di supporto al settore.

Progetti innovativi

L’iniziativa si propone di diffondere attraverso lo storytelling i risultati concreti del modello Benefit, dimostrando che si tratta di una scelta imprenditoriale non solo eticamente corretta, ma anche economicamente vantaggiosa. Questo aspetto comunicativo è fondamentale per ispirare altre imprese a intraprendere percorsi simili. Possono partecipare alla Competition non solo le Società Benefit già costituite, ma anche imprese interessate ad adottare questo modello, realtà imprenditoriali con progetti innovativi ad alto impatto positivo e aziende che, pur non avendo ancora formalizzato la trasformazione, incarnano già nei fatti i valori e i principi dell’impresa responsabile e sostenibile. Le tappe territoriali sono pensate per raggiungere diverse aree geografiche del Paese, permettendo l’emersione di eccellenze che riflettono le caratteristiche economiche e sociali del territorio italiano. Ogni tappa territoriale segue un formato consolidato che inizia con il lancio di una call di selezione rivolta alle imprese. Questa fase di candidatura è seguita da un processo di selezione che identifica i 10 progetti più innovativi e con il maggiore potenziale di impatto positivo. I progetti selezionati vengono poi presentati durante un evento in presenza, momento conclusivo della tappa territoriale. L’evento in presenza prevede una sessione di pitch pubblici da parte delle imprese selezionate, durante i quali gli imprenditori hanno l’opportunità di presentare i propri progetti a una platea qualificata composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e stakeholder locali. Ogni presentazione viene valutata da una giuria qualificata che seleziona le tre migliori progettualità per territorio. Garantendo così un riconoscimento tangibile dell’eccellenza dimostrata. Al termine delle cinque tappe territoriali, le quindici imprese finaliste (tre per ogni tappa) accedono all’evento finale nazionale. Questo momento rappresenta la conclusione dell’intera iniziativa istituzionale, finalizzato non solo a valorizzare il percorso svolto dalle imprese finaliste, ma anche a rafforzare la rete tra le imprese benefit emergenti a livello nazionale. L’evento finale costituisce quindi un’importante opportunità di networking e di consolidamento del movimento delle Società Benefit italiane.