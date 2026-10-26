Le città italiane dove si vive meglio grazie a servizi più intelligenti. Bologna si conferma, per il secondo anno consecutivo, la città più smart d’Italia secondo il City Vision Score 2026-27. L’indice curato da Blum e Prokalos misura su una scala da 10 a 100 il grado di “intelligenza” di tutti i 7.896 comuni italiani. I risultati sono stati presentato durante gli Stati generali delle città intelligenti a Padova. Bologna conquista il gradino più alto del podio con 100 punti, il massimo ottenibile, seguita da Pordenone con 99,96 punti e Casalecchio di Reno (BO), con 99 punti. Il City Vision score è arrivato alla sua settima edizione. E viene redatto sulla base di 30 indicatori distribuiti in 6 dimensioni. E cioè smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility e smart people). La graduatoria si basa su fonti pubbliche istituzionali (tra cui Istat, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Unioncamere, Agenzia delle Entrate, Ispra, PA Digitale) in modalità open data. Nove dei primi dieci comuni, 18 dei primi 20 e 45 dei primi 50 sono del Nord; Firenze, ottava, è l’unico comune del Centro nella top ten. Nelle prime quindici posizioni compaiono nove comuni del Nord-est, cinque del Nord-ovest e uno del Centro. Dopo Bologna, Pordenone e Casalecchio di Reno, in ordine di classifica Bergamo, Brescia, Rovereto (TN). Poi Agrate Brianza (MB), Firenze, Milano, Udine, Imola (BO), Trento, Modena, Padova e Monza. Nel 2025 i primi quindici posti erano occupati solo da comuni del Nord-est; tra questi, Villa Lagarina (TN), seconda lo scorso anno, è attualmente al 100° posto.

Top 100

Il Nord-Est registra uno score medio pari a 67,7, superiore al 61,2 del Nord-Ovest. Quest’ultimo, tuttavia, presenta leggermente piu’ Comuni nella top 100: 47 contro 44. Nelle prime cento posizioni, in particolare, la Lombardia conta 43 comuni e l’Emilia-Romagna 23, per un totale di 66, seguite da Trentino-Alto Adige (8), Veneto (7), Friuli-Venezia Giulia e Toscana (6 ciascuna), Marche (3), Piemonte (2), Valle d’Aosta e Liguria (1 ciascuna). Le regioni rappresentate sono 10 e le province 35 (9 e 24 nel 2025). La provincia di Bergamo conta 16 comuni tra i primi cento, quella di Bologna 14; seguono Brescia e Milano con 7 ciascuna, Monza e Brianza con 6 e Trento con 5. Il divario tra Nord e Sud resta marcato. Nelle prime cento posizioni ci sono 91 comuni del Nord e 9 del Centro, nessuno del Sud o delle Isole; nelle prime 200 sono 185 al Nord e 15 al Centro (nel 2025 i comuni del Centro nelle prime 200 posizioni erano 23). Il primo comune del Sud, Pescara, è al 301esimo posto ed è l’unico del Sud e delle Isole nelle prime 500. La prima città insulare, Cagliari, è 865esima, con 74,2. Seguono, tra i primi comuni del Mezzogiorno, Bari (1.456esima), Avellino (1.671esima) e Lecce (1.688esima). Il punteggio medio dei comuni è di 63,2 al Nord, 57,1 al Centro e 37,8 nel Sud e nelle Isole; nel Nord, il Nord-est (67,7) è sopra il Nord-ovest (61,2), che ha però più comuni nei primi cento (47 contro 44). Nessun borgo compare nei primi cento comuni dello score e solo due entrano nelle prime 200, Andalo (TN, 155esimo) e Albiano (TN, 172esimo). Nel 2025 quattro comuni sotto i mille abitanti erano tra i primi 30.

Primato smart

“Bologna conferma il primato, ma il dato che interroga la politica è un altro. Nessun comune del Sud e delle Isole si posiziona tra i primi trecento – commenta Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision – La capacità di innovare dipende da fattori strutturali, come la continuità degli investimenti e la capacità amministrativa, e dove mancano, il divario si consolida. L’innovazione e la digitalizzazione non sono temi di settore, ma una questione nazionale che chiede scelte coordinate tra governo, regioni e comuni. Le esperienze premiate dimostrano che, dove le amministrazioni fanno rete e programmano nel tempo, i risultati arrivano”. Una smart city (o città intelligente) è un centro urbano che utilizza tecnologie digitali, dati e l’Internet delle Cose (IoT) per migliorare la qualità della vita, ridurre l’impatto ambientale e rendere i servizi pubblici più efficienti e sostenibili. Aree principali di intervento: mobilità intelligente (semafori smart, gestione dinamica dei parcheggi, bike sharing e flotte di veicoli elettrici). Efficienza energetica: Illuminazione pubblica a LED, reti elettriche intelligenti (smart grid) e integrazione di energie rinnovabili. Gestione dei rifiuti e dell’acqua: cassonetti intelligenti che segnalano il riempimento e sensori per il monitoraggio delle reti idriche. Sicurezza e monitoraggio: sistemi di videosorveglianza integrati, sensori per la qualità dell’aria e piani di protezione civile in tempo reale. Smart Government: Servizi alla persona digitalizzati, app per il dialogo con la pubblica amministrazione e open data. Bologna si è confermata al primo posto nella classifica italiana delle città più intelligenti secondo il City Vision Score, seguita da altre realtà virtuose come Milano, Torino e Pordenone. Il mercato italiano delle smart city vale oltre un miliardo di euro, con forti investimenti concentrati su mobilità, illuminazione e monitoraggio ambientale.