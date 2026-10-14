La manifestazione di Bosa si svolge con il patrocinio del ministero del Turismo e in collaborazione con il comune della provincia di Oristano, la Camera di Commercio del Nord Sardegna, Promocamera e Unioncamere Sardegna. L’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, è intervenuto ricordando che “il turismo in questi ultimi decenni sta cambiando ed è cambiato radicalmente. L’apporto delle applicazioni software implementate dall’intelligenza artificiale è stato, per esempio, molto più impattante di quanto non lo sia stato nel mondo della mobilità. Andiamo naturalmente incontro all’overtourism, perciò la ricerca di nuove località e di nuove motivazioni di viaggio non è altro che una necessità: dobbiamo far crescere nuovi prodotti e nuove realtà attrattive”. “Il cammino è la metafora per eccellenza della Scrittura- sottolinea monsignor Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa e vicepresidente della Conferenza Episcopale Sarda-. Non si tratta mai di cammini solitari: la connotazione è quella metaforica, di riappropriarsi del noi attraverso la pacatezza e la calma proprie dei cammini. Si riscopre, per mezzo del cammino, ciò che è essenziale”. La manifestazione ha coinvolto 17 itinerari: otto legati ai Cammini di Sardegna, otto alle destinazioni turistiche di pellegrinaggio e un percorso in bicicletta.