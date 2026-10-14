Il turismo lento (slow travel) è una filosofia di viaggio basata sul rallentamento dei ritmi, sulla sostenibilità ambientale e sulla connessione profonda con i luoghi e le comunità locali. Si privilegia l’intensità e l’autenticità di poche esperienze rispetto alla frenetica tabella di marcia del turismo di massa. Mobilità dolce, quindi. Si utilizzano mezzi di trasporto a basso impatto ambientale come il treno, la bicicletta o gli spostamenti a piedi. Fondamentale è il sostegno al territorio: si scelgono produzioni artigianali, mercati rionali, cucine tipiche e strutture a gestione familiare (come agriturismi o ospitalità diffusa). Tra gli esempi di itinerari in Italia ci sono i cammini storici e religiosi come la Via Francigena (Toscana/Lazio), il Cammino di San Francesco (Umbria) o il Sentiero degli Dei (Campania). Promuovere l’istituzione di una Giornata nazionale dei cammini e del turismo lento e rafforzare un’offerta turistica capace di valorizzare i territori anche fuori dalla stagione estiva. Sono gli obiettivi al centro del confronto che si è svolto nell’ex convento dei Cappuccini di Bosa, nell’ambito della quinta edizione di “Noi camminiamo in Sardegna”. La manifestazione è stata promossa dall’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Rai Lorena Bianchetti, si sono riuniti rappresentanti delle istituzioni, dei cammini ed esperti del settore per elaborare una dichiarazione d’intenti congiunta da sottoporre al Ministero del Turismo a sostegno della proposta.
Slow Tourism
Lo Slow Tourism, come spiega Legambiente, si pone l’obiettivo di lasciare ai turisti un ricordo indelebile dei luoghi visitati, arricchendo la loro esperienza di emozioni e sensazioni indimenticabili. Una volta tornati a casa i viaggiatori si sentiranno arricchiti e appagati, oltre che più rilassati e in pace con se stessi, perché viaggiare “lenti” permette di vivere la propria avventura in modo più sostenibile. In netto contrasto con i ritmi frenetici a cui siamo abituati ogni giorno e nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda. Si chiama Geco la prima fiera virtuale italiana che unisce la sostenibilità al turismo esperienziale, alla mobilità e all’energia. Lo Slow Tourism letteralmente significa “turismo lento”. Ed è un modo di viaggiare sempre più diffuso. Una nuova filosofia che pone l’attenzione sui dettagli e accompagna il turista attraverso un viaggio alla scoperta di luoghi nascosti, culture diverse e prodotti locali. Nel pieno rispetto dell’ambiente. Tutto ciò procedendo con calma e lentamente in modo da cogliere ogni straordinario particolare. Un viaggio “slow” si pianifica in modo che sia sostenibile fin dalle prime fasi, per far sì che ogni dettaglio sia pensato nel rispetto dell’ambiente. Uno degli elementi più inquinanti dell’industria turistica è il trasporto. Per questo nello “slow tourism” si tende a privilegiare mezzi sostenibili come il treno o la bicicletta, che diventano parte integrante dell’esperienza, permettendo al turista di ammirare le bellezze del territorio circostante.
In cammino
La manifestazione di Bosa si svolge con il patrocinio del ministero del Turismo e in collaborazione con il comune della provincia di Oristano, la Camera di Commercio del Nord Sardegna, Promocamera e Unioncamere Sardegna. L’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, è intervenuto ricordando che “il turismo in questi ultimi decenni sta cambiando ed è cambiato radicalmente. L’apporto delle applicazioni software implementate dall’intelligenza artificiale è stato, per esempio, molto più impattante di quanto non lo sia stato nel mondo della mobilità. Andiamo naturalmente incontro all’overtourism, perciò la ricerca di nuove località e di nuove motivazioni di viaggio non è altro che una necessità: dobbiamo far crescere nuovi prodotti e nuove realtà attrattive”. “Il cammino è la metafora per eccellenza della Scrittura- sottolinea monsignor Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa e vicepresidente della Conferenza Episcopale Sarda-. Non si tratta mai di cammini solitari: la connotazione è quella metaforica, di riappropriarsi del noi attraverso la pacatezza e la calma proprie dei cammini. Si riscopre, per mezzo del cammino, ciò che è essenziale”. La manifestazione ha coinvolto 17 itinerari: otto legati ai Cammini di Sardegna, otto alle destinazioni turistiche di pellegrinaggio e un percorso in bicicletta.