progetto congiunto che sostiene la crescita e l’espansione delle aziende del Nord-Est italiano nei mercati esteri. Organizza missioni economiche, incontri B2B (un modello di transazione commerciale che avviene tra due o più aziende anziché tra un’impresa e un consumatore finale) e iniziative di business matching all’estero. Offre percorsi di e-learning specialistici, ricerche di mercato e studi di settore. Supporta la trasformazione digitale e la transizione ESG (ambientale, sociale e di governance) delle imprese. Il progetto è finanziato e promosso da Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento. Unioncamere del Veneto ne è soggetto attuatore. Sistema Nord Est“. Il progetto prevede per il attività dell’annualità 2026. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Massimo Bitonci, ha approvato lo schema della Convenzione annuale 2026 per l’attuazione dell’ Accordo per l’internazionalizzazione del ““. Il progetto prevede per il Veneto uno stanziamento di 100mila euro, cifra alla quale si aggiungono i 100mila del Friuli Venezia Giulia e i 100mila della Provincia autonoma di Trento, per una dotazione complessiva di 300mila euro destinata alledell’annualità 2026. Obiettivo-formazione. Il Sistema Nord Est per l’internazionalizzazione è unche sostiene la crescita e l’espansione delle aziende del Nord-Est italiano nei mercati esteri. Organizza missioni economiche, incontri(un modello di transazione commerciale che avviene tra due o più aziende anziché tra un’impresa e un consumatore finale) e iniziative di business matching all’estero. Offre percorsi di e-learning specialistici, ricerche di mercato e. Supporta la trasformazione digitale e la transizione ESG (ambientale, sociale e di governance) delle imprese. Il progetto è finanziato e promosso da Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia edi Trento. Unioncamere del Veneto ne è soggetto attuatore.

Accordo-formazione

L’iniziativa dà continuità a un percorso di collaborazione avviato nel 2019 tra Veneto e Fvg e successivamente ampliato con l’ingresso del Trentino. Nel novembre 2025 le tre amministrazioni hanno sottoscritto un nuovo accordo triennale, rinnovabile, confermando la volontà di fare del “Sistema Nord Est” una piattaforma comune per la promozione economica internazionale. L’accordo ha promosso ricerche e analisi sui flussi di import-export e sugli investimenti esteri, attività di formazione e informazione per imprese e operatori economici, iniziative di promozione dei comparti produttivi, comunicazione e valorizzazione delle eccellenze territoriali, missioni e iniziative di conoscenza dei mercati con particolare attenzione a Serbia, Istria e Balcani. Tra le attività realizzate figurano anche la conferenza internazionale “La regionalizzazione delle catene europee del valore: il Sistema Nord Est riferimento per i Balcani occidentali”, svoltasi a Trieste nel giugno 2023, e i Roadshow per l’internazionalizzazione del Sistema Nord Est, organizzati a Trento nel 2024 e nel marzo scorso. I risultati hanno confermato l’interesse delle imprese e degli operatori economici, rafforzando la scelta delle tre amministrazioni di proseguire il progetto anche nel 2026. Il coordinamento operativo delle attività affidato a Finest Spa, soggetto incaricato di assicurare il presidio permanente e il coordinamento delle attività progettuali previste dall’Accordo. Unioncamere del Veneto è il soggetto attuatore, mentre Venicepromex è il soggetto esecutore delle attività operative previste dal Programma regionale degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione 2026.

Sistema Nord-Est