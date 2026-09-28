risorse e materie prime direttamente dalla natura per soddisfare i bisogni fondamentali dell’essere umano. Cambiamenti climatici e concorrenza sleale ma anche tanta ricerca, allungando lo sguardo alle prospettive della filiera. Sono questi i principali temi che sono stati affrontati dal mondo agricolo e della ricerca a Risò. Il Festival internazionale del riso si è svolto a Vercelli con la presenza delle istituzioni. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) è stato protagonista nell’area del m inistero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). E’ stato illustrato il programma su innovazione scientifica, gestione dell’acqua, genetica e digitalizzazione. Due i momenti istituzionali: gli interventi del direttore generale della Fao Qu Dongyu e del direttore aggiunto Maurizio Martina. Con la firma dell’accordo quadro tra Regione Piemonte, Fondazione Agrion e ministro Lollobrigida. Fari puntati della Coldiretti Confagricoltura si è concentrata, invece, sullo sviluppo del riso aromatico italiano. Segmento con oltre 160 dei 260 ettari nazionali coltivati proprio in Piemonte per sostituire Unione Europea con i dati Ente Risi 2025 che attestano una produzione di 1,44 milioni di tonnellate di risone. , invece, contro danni del clima e concorrenza sleale delle importazioni estere a basso costo che affossano i prezzi e mettono in crisi le aziende. L’attenzione disi è concentrata, invece, sullo sviluppo del riso aromatico italiano. Segmento con oltre 160 dei 260 ettari nazionali coltivati proprio in Piemonte per sostituire il prodotto d’importazione. L’Italia si conferma primo produttore dell’con i dati Ente Risi 2025 che attestano una produzione di 1,44 milioni di tonnellate di risone. Focus sulle sfide nel settore primario di cui l’agricoltura costituisce l’attività principale. Ecco come cambia l’insieme delle attività economiche che ricavanodirettamente dalla natura per soddisfare i bisogni fondamentali dell’essere umano.Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ((Masaf). E’ stato illustrato il

Sfide climatiche

Tema di Confcooperative Agroalimentare è stata la tutela della redditività delle aziende. In caso di perdite dovute a eventi climatici o a improvvisi cali di prezzo o della qualità produttiva. Tre giorni di talk, tour e laboratori, sono stati organizzati da Cia-Agricoltori Italiani con professionisti e appassionati da tutto il mondo. “Siamo tornati a Risò per rafforzare la leadership italiana in un settore strategico a livello europeo, con oltre 230mila ettari coltivati e 1,4 milioni di tonnellate di riso prodotte – spiega il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini -. I Festival è un’occasione di confronto serrato tra filiera e istituzioni, a partire dalle importazioni dai Paesi terzi. Affinché non si compromettano la qualità del Made in Italy e la vera reciprocità sui mercati”. Valorizzare le filiere agroalimentari italiane per dare ai più piccoli la nutrizione adeguata per crescere e diventare adulti in salute. Sono questi i temi al centro di Programma Academy, l’evento che ha riunito a Sabaudia, in provincia di Latina, 150 giovani pediatri in formazione, provenienti da tutta Italia. L’iniziativa è stata promossa con il coinvolgimento delle scuole di specializzazione in Pediatria, delle società scientifiche, delle istituzioni. Il workshop istituzionale “La politica del fare a tutela del bambino” ha acceso i riflettori sul legame tra nutrizione, formazione e sistema produttivo. Un percorso che si inserisce nell’ampio processo di valorizzazione del made in Italy agroalimentare. In questi anni, “molte aziende stanno tornando a lavorare e produrre in Italia e a immaginare il proprio percorso confermando la qualità italiana nelle sue filiere”, spiega Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Il ministero, assicura, “sta lavorando moltissimo per valorizzare tutte la filiere agroalimentari italiane. A partire dal processo di formazione del cibo, dal settore primario, dai nostri agricoltori. Oltreché dai nostri allevatori, dai nostri pescatori e dai nostri trasformatori, per arrivare fino alla distribuzione. Abbiamo investito cifre mai registrate nella storia della Repubblica italiana sulle filiere. Chiedendo però loro di rispondere a questi incentivi con la qualità da offrire ai cittadini a un prezzo accessibile”.

Qualità