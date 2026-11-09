Sfide e opportunità “glocal” per l’economia italiana da nord a sud. L’economia glocal in Italia unisce le radici del territorio locale e delle piccole e medie imprese (pmi) con la capacità di competere sui mercati globali, valorizzando l’autenticità e la qualità del Made in Italy. Radici locali e mercati globali, quindi. Il modello permette alle aziende di mantenere una forte identità legata al distretto industriale o al borgo d’origine, proiettando però i propri prodotti (design, moda, meccanica, agroalimentare) su scala internazionale. In particolar si registra il boom dell’agroalimentare. Settori come il vino DOC/IGT, i prodotti DOP/IGT e le specialità artigianali (come il gelato o i prodotti da forno) crescono grazie a una forte domanda estera che cerca l’eccellenza e la tracciabilità del “km 0” o della tradizione locale. L’export agroalimentare italiano ha mostrato una solida crescita, superando il ritmo medio del complesso manifatturiero. Resilienza e sfide, dunque. L’approccio glocal aiuta le imprese a bilanciare le tensioni geopolitiche globali e l’inflazione, puntando su prossimità, reti corte e catene del valore flessibili, pur affrontando i limiti strutturali legati alla crescita generale del Pil italiano (che si attesta su ritmi moderati intorno allo 0,8% acquisito per il 2026). Iniziative come il Glocal Economic Forum (organizzato in contesti come Viterbo o Norcia) mettono in rete istituzioni, sindacati e imprese per discutere di transizione digitale, sostenibilità e rilancio delle aree locali.

Sfide glocal

L’economia dell’Emilia-Romagna nel 2026 crescerà dello 0,9%, nel 2027 l’incremento del Pil si attesterà attorno allo 0,7%: numeri solo di poco superiori rispetto al Paese. La bassa crescita del Pil “testimonia un’economia zavorrata dal peso di uno scenario internazionale imponderabile e dai riflessi negativi che esso produce, a partire dal costo dell’energia”. È quanto emerge dall’indagine congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna che sottolinea come le difficoltà connesse all’aumento dei costi energetici emergano nell’andamento delle imprese manifatturiere nel secondo trimestre, così come nel dato dell’inflazione. A settembre 2026 l’inflazione in Emilia-Romagna ha toccato quota 4%, con i prezzi relativi all’elettricità, gas e combustibili che segnano un +17,8%. “A farne le spese sono imprese e cittadini, una spirale negativa di cui si fatica a vedere la fine”, spiegano gli analisti. “A risentirne maggiormente è il comparto industriale: secondo gli scenari previsionali Prometeia il valore aggiunto nel 2026 chiuderà in negativo (-0,2%). Una ripresa, invece, è prevista per il 2027, +0,7%. Andamento opposto per le costruzioni, l’anno in corso segnerà una crescita sulla spinta delle ultime attività finanziate dal Pnrr; la fine di incentivi al settore determinerà nel prossimo anno una battuta d’arresto, -0,8%”. In questo contesto l’indagine evidenzia la tenuta della regione sul fronte dell’occupazione e sulla capacità di proseguire la sua crescita sui mercati esteri. Il quadro si completa con l’analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo secondo il quale nei mesi estivi il credito alle imprese regionali ha mostrato un’accelerazione della ripresa che ha portato lo stock a crescere del 2,6% anno su anno a luglio, il miglior risultato da ottobre 2022, allineandosi al 2,4% a livello nazionale. L’indagine di Confindustria Emilia-Romagna relativa al consuntivo del primo semestre 2026 conferma una crescita moderata, sostenuta soprattutto dai mercati esteri, mentre la domanda interna ha mostrato segnali di debolezza.

Agevolazioni operative

“La zona logistica semplificata rappresenta un’opportunità per valorizzare il ruolo dei nodi intermodali regionali, a partire dal porto di Ravenna, fondamentale per la nostra economia. Le iniziative approvate vanno in questa direzione, l’individuazione di possibili zone franche doganali e gli strumenti per facilitare l’accesso al credito possono aiutare a rendere il nostro territorio ancora più attrattivo”, comment l’assessora regionale a infrastrutture e trasporti. Irene Priolo interviene dopo la riunione bolognese del Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna. Due i temi affrontati, il primo un avviso pubblico che rimarrà aperto fino al 28 febbraio per individuare aree del porto nelle quali le imprese interessate potrebbero beneficiare di specifiche agevolazioni operative e doganali per lo stoccaggio, la lavorazione e la movimentazione delle merci. Il secondo è un protocollo d’intesa per favorire l’accesso al credito delle imprese che investono nella Zls e punta a promuovere, attraverso la collaborazione tra Regione, Autorità portuale, Unioncamere e sistema bancario, condizioni finanziarie e strumenti dedicati a sostegno dei progetti di sviluppo produttivo e logistico collegati al porto di Ravenna.