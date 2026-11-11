Posti disponibili ma mancano i candidati: il paradosso dell’occupazione

Posti vacanti per ottici malgrado in Italia circa il 52% della popolazione indossi regolarmente occhiali da vista (24,5 milioni di persone). Se a questi si aggiungono coloro che utilizzano esclusivamente le lenti a contatto, la cifra totale di chi ricorre a un supporto correttivo per la vista sale ulteriormente. La salute visiva nel Paese necessità di figure professioni che scarseggiano, quindi. Il numero di persone che porta gli occhiali è quasi raddoppiato rispetto al 2000, quando la percentuale si attestava intorno al 30%. Almeno 3 italiani su 10 (circa 15 milioni di persone) soffrono di miopia, un disturbo in forte crescita specialmente tra i giovani a causa del maggiore tempo trascorso davanti agli schermi e in ambienti chiusi. Si stima che circa il 78% degli italiani soffra in realtà di un difetto visivo o di una patologia oculare, ma una fetta significativa della popolazione non utilizza alcuna correzione, spesso per ragioni economiche o per la tendenza a rimandare i controlli specialistici. Confrontando la situazione a livello europeo, l’Italia si posiziona perfettamente in linea con la media (molto vicina al 50% dei Paesi Bassi), registrando percentuali inferiori rispetto a Paesi come il Belgio o la Svizzera (dove si supera il 68%), ma decisamente superiori alla Francia, che si ferma a meno del 30%. Secondo i dati Excelsior Unioncamere, la professione di ottico registra una forte richiesta in crescita (con un aumento stimato della domanda e una difficoltà di reperimento di personale qualificato che sfiora il 98%).

Posti vacanti

Ogni anno, in Italia vengono contrattualizzati in media 1.600 lavoratori nella categoria di ottici e ottici optometristi. Il dato (fonte Sviluppo Lavoro Italia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) conferma che la professione dell’ottico è molto richiesta sul mercato. In tutto, sul territorio nazionale operano circa 21.500 ottici. Il sistema formativo, nel complesso, abilita in media tra i 600 e 700 nuovi ottici all’anno ma, secondo gli operatori del settore, questo numero è insufficiente a coprire la filiera. Il 77,6 % degli ingressi professionali previsti dai datori di lavoro è considerato “di difficile reperimento”, il dato è tra i più alti dell’intero panorama occupazionale italiano (fonte Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Sviluppo Lavoro Italia). Di fatto si conterebbero circa 400 posti vacanti all’anno. Nel 50-55% dei casi non vi sono abbastanza professionisti abilitati sul mercato rispetto alle posizioni aperte. Mentre, nel 15-20% delle situazioni, i datori di lavoro segnalano un divario tra la formazione teorica della scuola e le competenze richieste nei centri ottici. A causa di questa differenza, la ricerca per ricoprire una posizione aperta di ottico e optometrista in Italia richiede in media dai 3 ai 5 mesi, con picchi ancora più elevati nelle aree del Nord Italia o nei centri urbani minori. Dall’altra parte, a differenza di altri settori, la quasi totalità di chi consegue l’abilitazione trova impiego in tempi brevissimi, spesso già durante lo stage o entro 1-3 mesi dal titolo (fonte Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e Osservatorio Istituto Zaccagnini).

Turn-over

La mancanza di professionisti è influenzata anche dall’invecchiamento di chi è in attività: “Tra gli ottici attivi sul territorio, una percentuale significativa appartiene a fasce d’età prossime alla pensione. Nei prossimi 5-10 anni il tasso di turn-over generazionale aumenterà, aggravando ulteriormente il deficit di nuovi ingressi se il sistema formativo non amplierà il numero di posti disponibili”, commenta Giorgio Righetti, presidente di Istituto Benigno Zaccagnini – IBZ e Osservatorio Istituto Benigno Zaccagnini – IBZ, storica scuola per Ottici e Optometristi, con sedi a Bologna e Milano, corsi di specializzazione a Venezia e Torino. Per l’apertura di un negozio di ottica è necessario presentare la pratica telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) tramite il portale Impresa in un Giorno o la Camera di Commercio competente. È richiesto il diploma di ottico abilitante (oppure il percorso universitario come il corso di Ottica e Optometria di Roma Tre). Secondo i dati Excelsior Unioncamere, la professione di ottico registra una forte richiesta in crescita (con un aumento stimato della domanda e una difficoltà di reperimento di personale qualificato che sfiora il 98%). Lo stipendio annuo medio per un ottico dipendente si attesta indicativamente tra i 22.000 e i 28.000 euro, con margini di crescita per ruoli specialistici o imprenditoriali. Unioncamere riconosce e censisce nel Registro delle Imprese Storiche diverse realtà ottiche centenarie presenti in tutta Italia (come l’Ottica Giulianelli a Ferrara o l’Istituto Ottico Zanetta a Torino)