Report Iusful

Nel 2025 i titolari di imprese individuali con più di 70 anni erano 314.824, pari al 10,7% del totale nazionale, rispetto all’8,9% del 2015. I dati sugli scioglimenti societari sono riferiti alle statistiche del Consiglio nazionale del notariato, mentre quelli sull’età degli imprenditori sono di Unioncamere. Dall’analisi del network di Iusful emergono cinque principali ostacoli legali alla cessione: irregolarità nella governance societaria e nei poteri di firma, questioni legate ai rapporti di lavoro e ai contenziosi, problemi nella titolarità della proprietà intellettuale, contratti con clienti e fornitori non aggiornati e carenze negli adempimenti sulla privacy e sulla protezione dei dati. Criticità che possono rallentare le trattative, ridurre il prezzo di vendita o compromettere il perfezionamento dell’accordo. Nel confronto tra le regioni, dopo la Sardegna i tassi più bassi di scioglimento delle società si registrano in Molise, con 45,5 ogni 100mila abitanti, e nel Lazio, con 48. Le percentuali più alte si rilevano invece in Valle d’Aosta (97,9), Emilia-Romagna (96,2) e Lombardia (95). Per Iusful, la preparazione legale e amministrativa negli anni precedenti alla cessione è un elemento decisivo per garantire la continuità aziendale e rendere più agevole il passaggio di proprietà.

Segmento

Quasi 315 mila imprenditori e titolari di ditte individuali hanno almeno 70 anni. Questo segmento rappresenta oltre il 10% del totale dei titolari ed è cresciuto in modo costante nell’ultimo decennio. Se si considerano tutte le cariche apicali e di governance (non solo le ditte individuali), la percentuale di over 70 ai vertici delle imprese ha raggiunto il 15%, registrando un balzo del +23% in dieci anni. L’età media degli imprenditori italiani si attesta ormai a 56,4 anni. Oltre il 36% dei titolari d’azienda supera i 60 anni, con picchi regionali che oltrepassano la soglia del 40%. Si registra inoltre un crollo della componente giovanile. A fronte dell’aumento degli imprenditori più anziani, si registra una forte contrazione delle imprese guidate da under 30, diminuite del 23,8% nello stesso arco temporale. Il fenomeno non è omogeneo, ma colpisce con forza alcuni comparti tradizionali. Agricoltura: è il settore più “anziano”, dove oltre 160 mila titolari hanno superato i 70 anni, pari al 28,3% del totale del comparto. Poi il commercio con quasi 59 mila titolari over 70. Costruzioni e manifatturiero: contano rispettivamente oltre 19 mila e diverse migliaia di imprenditori nella fascia d’età più alta.

Sos successione

Pesanti rischi per il sistema economico. La “silverizzazione” della governance delle piccole e medie imprese (Pmi) solleva forti preoccupazioni tra le associazioni di categoria. Fondamentale è il nodo del passaggio generazionale. Quasi il 60% delle aziende non ha un piano di successione strutturato. Il rischio concreto è la chiusura di attività storiche e sane per mancanza di eredi o acquirenti, con conseguente perdita di posti di lavoro e di know-how locale. Ciò costituisce un freno a innovazione e digitalizzazione. Le analisi statistiche, tra cui quelle del portale Etica ed Economia, confermano che le imprese guidate da conduttori anziani tendono a investire meno in transizione digitale, tecnologie d’avanguardia e nuovi modelli di business rispetto alle realtà guidate da giovani.