I borghi sono l’espressione della bellezza e del fascino di cui l’Italia è leader nel mondo. “I turisti internazionali immaginano l’Italia come un luogo di raffinatezza culturale- spiega Fiorello Primi, presidente dell’associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’-. La nostra storia antica, le bellezze paesaggistiche e i tesori artistici sono la vera ricchezza del nostro Paese. Molti dei siti artistici e culturali si trovano nelle città più piccole e meno conosciute. I borghi rappresentano il meglio che l’Italia nascosta ha da offrire al mondo”. L’obiettivo è valorizzare e promuovere i piccoli centri che, grazie anche alla sua posizione periferica, hanno saputo proteggere e conservare la loro bellezza. E’ l’immenso patrimonio storico, artistico e culturale dell’Italia meno conosciuta. Così come le tradizioni enogastronomiche, le feste religiose e profane e i suoi paesaggi incontaminati. La missione dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” è quella di mettere in contatto le piccole comunità con esperienze di viaggio più aggiornate. E’ il “turismo di prossimità“, attento alla cultura locale.

Turismo dei borghi

Un grande museo a cielo aperto, il cui tratto distintivo è la bellezza, intesa come “promessa di felicità”. L’atmosfera che si sprigiona da un paesaggio o il fascino del tempo che passa. Dai villaggi-fortezza ai borghi medievali, dai borghi di mare a quelli di montagna, dai castelli ai villaggi rurali. “La scelta è infinita- afferma Primi-. I borghi hanno un ritmo più lento rispetto alle città. Sono luoghi in cui è possibile percepire il fluire delle stagioni e l’equilibrio tra uomo e natura. E trascorrere del tempo insieme alle comunità locali che hanno fatto dell’ospitalità e del buon vivere il loro tratto distintivo”. L’obiettivo è “favorire un turismo responsabile e curioso di conoscere gli angoli più nascosti e di fascino dell’Italia che, oltre alle grandi città d’arte, ha la fortuna di possedere un patrimonio diffuso su tutto il territorio nazionale che aspetta soltanto di essere scoperto”. Infatti, “il turista che va per borghi è un turista che sostiene le comunità “borghigiane” nel loro sforzo di mantenere viva la bellezza del Borgo e quindi può essere considerato un “azionista della bellezza”.