Progetto Arca al Meeting di Rimini con “Ti parlo di me”: storie di fragilità e rinascita

La Fondazione Progetto Arca porta al Meeting di Rimini “Ti parlo di me”, un progetto che mette al centro le storie e le esperienze di persone che hanno attraversato situazioni di fragilità e difficoltà. Attraverso testimonianze raccolte in video, l’iniziativa vuole favorire un incontro diretto con l’altro, promuovendo ascolto, empatia e consapevolezza. Un’occasione per riflettere sulla condizione delle persone senza dimora e sull’importanza di percorsi di accoglienza, inclusione sociale, lavoro e autonomia. Interris.it, in merito a questa iniziativa, ha intervistato la dott.ssa Costantina Regazzo, direttrice relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca.

L’intervista

Dottoressa Regazzo, Fondazione Progetto Arca è protagonista al Meeting di Rimini con “Ti parlo di me”, di cosa si tratta?

“Abbiamo deciso di portare al Meeting di Rimini questa esperienza attraverso la testimonianza di tre persone che hanno vissuto percorsi con noi. La scelta è stata quella di raccontare queste storie attraverso un video, creando un’esperienza di ascolto e di vicinanza”.

Fate conoscere le esperienze di vita…

“Esatto, attraverso lo schermo è possibile entrare nella storia dell’altro e comprenderne l’esperienza. Raccontiamo la storia di Egno, una persona che abbiamo incontrato nei nostri centri e che, dopo aver perso la casa e vissuto un periodo di difficoltà, grazie all’incontro con le persone prima in strada e poi nei centri di accoglienza, oggi può raccontare la propria ripresa, con una casa e un lavoro. La storia di Sara racconta invece l’esperienza di una ragazza che, a seguito della perdita del lavoro del padre, ha vissuto la separazione da lui. Nei centri di accoglienza, infatti, i posti disponibili sono spesso limitati e può accadere che donne e bambini vengano separati dai padri”.

Vi impegnate per mantenere unite le famiglie…

“Sì, uno degli obiettivi di Progetto Arca è proprio quello di mantenere unite le famiglie. Sara oggi ha una famiglia, una casa e un bambino e, attraverso la sua storia, testimonia l’importanza di rimanere uniti anche nelle situazioni più difficili. Infine, Anna racconta l’esperienza di chi inizia come volontaria per offrire vicinanza alle persone in difficoltà e scopre poi che quell’impegno può diventare una scelta di vita: oggi, infatti, è una nostra collega. Attraverso questi racconti vogliamo offrire la possibilità di entrare nella vita dell’altro, comprendere le situazioni di disagio e riscoprire anche qualcosa di noi stessi”.

Che messaggio volete lanciare a coloro che passeranno presso il vostro stand in questi giorni?

“Vorremmo innanzitutto trasmettere un messaggio di uguaglianza. Le persone che assistiamo non sono diverse da noi: possono vivere situazioni che ciascuno di noi potrebbe trovarsi ad affrontare nella propria vita. Spesso, però, tendiamo a considerare l’altro distante da noi. Questi racconti ci permettono invece di comprendere più da vicino ciò che può accadere e di guardare l’altro con occhi diversi, attraverso l’empatia e la capacità di mettersi nei suoi panni”.

I brevi momenti possono suscitare grandi emozioni…

“Sì, anche brevi momenti di ascolto possono suscitare emozioni importanti, stimolare una riflessione su noi stessi e aprire lo sguardo verso chi ha bisogno di aiuto e di un sostegno costante. È ciò che Progetto Arca fa ogni giorno incontrando le persone in difficoltà”.

Quali sono i vostri auspici per la sensibilizzazione sulla condizione delle persone senza fissa dimora?

“Per i prossimi anni vogliamo sviluppare un’attività sempre più orientata all’educazione e alla sensibilizzazione della comunità. Per le persone senza dimora abbiamo già realizzato molto: dall’aiuto in strada alla distribuzione di cibo, fino ai social market. Il futuro ci vede impegnati con determinazione nel garantire alle persone in difficoltà una casa, intesa non soltanto come abitazione, ma anche come luogo in cui sentirsi visti e riconosciuti”.

Il lavoro è un elemento fondamentale per restituire la dignità…

“Crediamo inoltre che il lavoro sia fondamentale per restituire forza e dignità. Continueremo quindi a investire nei progetti di inclusione sociale. Come dice il nostro presidente, siamo una stampella: non vogliamo sostituirci alle persone, ma crediamo che in alcuni momenti della vita la solidarietà possa essere importante e determinante. Per questo vogliamo rafforzare la nostra presenza non solo a Milano e sul territorio che già conosciamo, ma anche a livello nazionale e internazionale”.