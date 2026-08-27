Premio Dalia, quando la musica valorizza il pensiero e la creatività femminile

Dare spazio alla creatività femminile e valorizzare il ruolo delle donne nella musica, non soltanto come interpreti ma anche come autrici e compositrici. Nasce da questa esigenza il Premio musicale “Dalia”, un progetto che punta a promuovere il pensiero femminile attraverso le canzoni. Un’iniziativa, a cui è possibile iscriversi gratuitamente fino al 31 agosto, che si inserisce in un percorso artistico destinato a proseguire e a concretizzarsi il 25 e il 26 settembre presso il Giardino Graziella Fava, a Bologna, dove verranno premiate le vincitrici. Interris.it ha intervista Roberta Giallo, direttrice artistica del Premio Dalia.

L’intervista

Giallo, come nasce e che obiettivi ha il Premio musicale “Dalia”?

“Erano anni che mi tormentava l’idea di cercare di veicolare il pensiero femminile attraverso le canzoni. Storicamente, almeno in Italia, la donna è stata valorizzata soprattutto come interprete, per le sue doti vocali e interpretative. Ci sono state molte donne che hanno scritto, ma non hanno ricevuto la stessa attenzione degli autori uomini”.

La valorizzazione del genio femminile è importantissima.

“Esatto. Questa discrepanza mi ha spinto a pensare a un premio capace di valorizzare la penna femminile nella canzone. Ho trovato un solido alleato in Massimiliano Martinez, presidente dell’associazione Dry Art di Bologna, e abbiamo istituito il ‘Premio Dalia’, dal nome del fiore, simbolo della gratitudine”.

Qual è il vostro obiettivo

“E’ quello di promuovere e sostenere la componente intellettuale e creativa femminile nella canzone, diffondendo il pensiero delle donne attraverso la musica. Non vogliamo, però, isolare la donna: al premio possono partecipare anche duetti e un interprete uomo può cantare un brano scritto da una donna. È importante che emerga la penna femminile, ma attraverso una collaborazione aperta a tutti”.

Che importanza riveste la partecipazione delle donne in ambito musicale?

“È fondamentale che le donne partecipino pienamente alla musica, non soltanto come interpreti, ma anche come autrici e compositrici. Penso, ad esempio, alla sorella di Mozart, che da giovane sembrava avere un talento persino superiore a quello del fratello, ma non fu sostenuta e dovette rinunciare alla carriera. Per secoli le donne hanno avuto meno possibilità di partecipare alla vita intellettuale e questo ha lasciato una traccia anche nell’immaginario collettivo”.

Collaborazione e integrazione sono indispensabili.

“Oggi non dobbiamo vivere questa battaglia come una contrapposizione tra uomini e donne. Serve, piuttosto, collaborazione e integrazione. Anche gli uomini possono contribuire a valorizzare la creatività femminile, interpretando canzoni scritte da donne. Non trovo affatto ridicolo che un uomo canti un brano scritto da una donna: è un modo per condividere pensieri e sensibilità. Io stessa ho avuto la fortuna di cantare una mia canzone, ‘Voce al bene’, insieme a Samuele Bersani”.

Che messaggio vorrebbe donare alle giovani donne che si stanno lanciando nel panorama musicale italiano sia come cantanti che come autrici?

“Cimentatevi in tutto, abbiate il coraggio di sperimentare e di percorrere strade nuove. Una donna interprete può e deve provare anche a scrivere, senza paura. Cercate alleati e alleate, ma sviluppate anche una consapevolezza delle dinamiche manageriali e professionali che ruotano intorno all’arte. Soprattutto, abbiate il coraggio di impugnare la penna e scrivere. Non affidatevi esclusivamente all’IA: coltivate prima di tutto le vostre idee e la vostra creatività. La tecnologia può essere uno strumento, ma ciò che nasce dal cuore conserva un valore particolare”.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?

“A novembre uscirà un album per me molto importante, realizzato a partire dai testi di Paola Pallottino, grande autrice e mia cara amica, che ha scritto anche ‘4 marzo 1943’ per Lucio Dalla. Ho musicato e arrangiato i suoi testi: il disco sarà anticipato da due singoli, in uscita a settembre e ottobre. È un progetto che mi rende profondamente felice e orgogliosa, perché rappresenta l’incontro tra due autrici e valorizza ancora una volta la creatività femminile.”.

La valenza educativa della musica, soprattutto per i giovanissimi, è fondamentale.

“Esatto, premetto che non sono contraria ai contenuti diversi: mi preoccupa, però, la promozione che si fa, soprattutto in tempi più recenti, di una musica violenta e diseducativa destinata a giovanissimi che non hanno ancora piena capacità di discernimento. Dare tanto spazio a questi contenuti penalizza gli artisti che propongono musica capace di educare, arricchire i cuori e le coscienze dei più giovani”.