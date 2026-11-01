L’internazionalizzazione delle pmi italiane rappresenta una leva strategica per accedere a nuovi mercati, diversificare i ricavi e valorizzare il made in Italy. Unioncamere supporta l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane attraverso una serie di servizi gratuiti, reti estere e accordi istituzionali dedicati all’export e alla promozione del Made in Italy. L’intero sistema camerale è appena tornato nella squadra di soggetti e istituzioni che operano per favorire l’export made in Italy. Al sistema nazionale delle camere di commercio è stato restituito un ruolo operativo sulla promozione del made in Italy all’estero che, circa dieci anni, fa era stato ridimensionato. Le Camere di commercio puntano soprattutto sulle imprese di minori dimensioni per accompagnarle nei processi di internazionalizzazione, dalla valutazione della capacità di affrontare un mercato estero fino ai primi contatti con operatori e imprenditori stranieri. Un’attività costruita anche attraverso un rapporto diretto con le singole aziende, per verificarne prodotto, organizzazione e potenziale sui mercati internazionali. Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere. ha segnalato criticità e soluzioni alla conferenza “Obiettivo Export. Imprese e territori del centro Italia” organizzata a Roma dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale. “Il sistema delle Camere di commercio lavora da tempo sul tema dell’internazionalizzazione e guarda soprattutto alle imprese di minore dimensione, quelle che da sole non riescono ad andare all’estero e vorrebbero essere aiutate”, sottolinea Giuseppe Tripoli. Il valore aggiunto del sistema camerale, ha aggiunto, è anche “quel contatto one to one con le singole imprese” per capire se abbiano “la potenzialità per coprire un mercato estero”. Verificando l’adeguatezza del prodotto e dell’organizzazione e accompagnandole poi nei primi rapporti con il mercato.

Focus pmi

Ogni 100 euro netti in busta paga per un giovane lavoratore alle piccole imprese ne costano 180, più dei 127 in Irlanda, dei 166 in Francia, dei 170 in Spagna, dei 171 in Portogallo, dei 178 in Germania. Le stime e l’allarme sono della Cna, che calcola: le pmi italiane pagano “la cifra più elevata rispetto ai principali Paesi europei“. “Garantire a un giovane lavoratore 24mila euro netti all’anno può costare a una piccola impresa italiana oltre 43mila euro, considerando retribuzione, imposte, contributi previdenziali e tfr”. Il costo aziendale è invece di “42.800 in Germania, 41.100 in Portogallo, 40.700 in Spagna e 39.900 in Francia, intorno a 30.400”. La simulazione della Cna è su un’impresa con cinque addetti che assume a tempo indeterminato un giovane di 25 anni, single e senza figli, una volta esauriti gli incentivi all’assunzione. “È necessario superare la logica della continua successione di incentivi temporanei, che possono sostenere l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ma rischiano di produrre forti discontinuità nei costi aziendali quando terminano”, sottolinea il presidente della Cna, Dario Costantini: “Non basta incentivare l’assunzione di un giovane, occorre rendere sostenibile anche la sua permanenza in azienda. Perché il successo delle politiche per l’occupazione non si misura soltanto dal numero dei contratti attivati ma soprattutto dalla capacità di trasformarli in lavoro stabile e duraturo”.

Occupazione

La confederazione di artigiani e piccoli imprenditori evidenzia che “il problema non riguarda soltanto il livello del costo del lavoro. Riguarda soprattutto la sua evoluzione nel tempo. Ipotizzando un esonero contributivo di 6mila euro annui per i primi due anni, la spesa dell’impresa italiana passa da circa 37.500 euro durante l’agevolazione a oltre 43.500 euro quando questa termina”. E’ “un aumento del 16%” per le imprese “senza che la retribuzione del lavoratore cresca di un solo euro”. In 5 anni “il costo complessivo supera i 200 mila euro, a fronte di 120mila euro netti percepiti dal giovane”. In confronto con altri Paesi evidenzia anche i diversi strumenti per sostenere l’occupazione. In Francia “una riduzione strutturale e decrescente dei contributi datoriali, applicabile alle retribuzioni inferiori a tre volte il salario minimo” che “può accompagnare il rapporto di lavoro anche negli anni successivi all’assunzione“. In Portogallo, “accanto ai contributi economici per favorire le assunzioni, il sistema Irs Jovem prevede agevolazioni sulla tassazione personale dei giovani fino a 35 anni, con benefici distribuiti su un periodo che può arrivare a dieci anni”. In Irlanda “la contribuzione aziendale ordinaria risulta relativamente contenuta” e “la previdenza integrativa MyFutureFund viene introdotta gradualmente, con aliquote a carico di lavoratore e impresa destinate a crescere nel tempo”.