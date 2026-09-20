Pietro in missione oltre le Alpi. Il cattolicesimo in Francia vive una fase di forte secolarizzazione ma registra un notevole e inatteso aumento dei battesimi tra i giovani adulti. La definizione di “figlia prediletta del papato” è attribuita alla Francia in virtù del legame speciale nato con il battesimo di Clodoveo e consolidato dal sostegno reciproco tra i sovrani francesi e i Pontefici romani. Dal 25 al 28 settembre Leone XIV visiterà la Francia e l’Unesco. Le radici cristiane della Francia affondano nella storia antica del Paese e costituiscono una parte profonda della sua identità culturale e spirituale, spesso al centro del confronto pubblico tra laicità dello Stato e tradizione religiosa. La storia cristiana della Francia inizia nei primi secoli dopo Cristo. Nel 496 il re dei Franchi Clodoveo I riceve il battesimo cattolico a Reims. Questo evento lega la monarchia francese alla Chiesa di Roma. La visita di Leone XIV, osserva il presidente della Conferenza episcopale “sarà un’occasione di rinnovamento nella fede. Il Papa incontrerà, tra l’altro, i catecumeni: sarà certamente un incoraggiamento per una Chiesa che scopre nuovi percorsi di fede. La Chiesa francese ha conosciuto una forte secolarizzazione, e ora c’è qualcosa di nuovo in azione. Ma lo Spirito Santo può agire solo se restiamo umili e ci facciamo carico delle sfide che abbiamo davanti. Insisto molto sul creare legami forti tra la fede e la vita, come ci insegna Madeleine Delbrêl, per evitare che lo slancio di chi arriva alla fede ed è molto motivato resti in superficie. Solo così nascono percorsi destinati a durare a lungo”.

Il cardinale Jean-Marc Aveline è arcivescovo di Marsiglia e leader dell’episcopato francese. “La società nella quale viviamo è molto anestetizzata, penso che oggi sia anzitutto necessario risvegliare coscienze e ricordare che siamo liberi. L’afflusso continuo di informazioni e i social network, che pure hanno aspetti positivi, finiscono per farci credere che non abbia senso sperare – dice ad Avvenire il porporato-. Ma noi siamo liberi: di dire sì a una cosa e no a un’altra, possiamo resistere al modo in cui oggi rischiamo di essere strumentalizzati, modellati, formattati. Bisogna ritrovare il cammino dell’interiorità e, con esso, si ritrova anche quello della libertà. E la libertà è l’inizio della resistenza. La fede cristiana oggi ha molto a che vedere con la resistenza: non si tratta del martirio dei primi secoli, ma della resistenza all’anestesia delle coscienze che ci fa perdere la forza di credere, di essere liberi. E di scegliere. Come dice san Paolo, avete ricevuto uno spirito che vi rende persone libere”.

La Francia viene storicamente definita la “figlia primogenita della Chiesa” per via del forte legame tra il potere politico e il cattolicesimo nel corso dei secoli. Figure come San Martino di Tours e Sant’Ireneo di Lione hanno segnato la diffusione del cristianesimo e la nascita di monasteri, università e cattedrali gotiche. Il concetto di radici cristiane in Francia si scontra con il principio rigoroso della laicità dello Stato Nel 1905 una legge stabilisce la separazione netta tra Chiese e Stato. Lo Stato non riconosce alcuna religione ufficiale. Negli ultimi anni si osserva un aumento esponenziale dei catecumeni (adulti e adolescenti che chiedono il battesimo), che hanno superato quota 20 mila richieste annue complessive. Il risveglio coinvolge soprattutto giovani tra i 18 e i 25 anni, in gran parte donne e residenti in aree urbane, mossi da una ricerca personale di senso, stabilità e interiorità.

Diciotto anni fa Benedetto XVI disse a Parigi che fin dalla sua giovinezza “era un ardente ammiratore della dolce Francia”. E definì gli scrittori francesi, la cui lettura lo aveva accompagnato fin dall’infanzia, come un antidoto all’atmosfera del dopoguerra nella sua patria. Nella cattedrale di Notre-Dame, Joseph Ratzinger presiedette i Vespri e pronunciò un’omelia sul cammino verso l’eternità. Riferendosi al Salmo 121 e alla sua interpretazione da parte dei santi Ilario e Agostino, parlò dell’aspirazione dell’uomo verso la Città santa, cioè il Regno dei Cieli. “Il nostro pellegrinaggio alla Città santa non sarebbe possibile al di fuori della Chiesa, che è il germe e la prefigurazione della Gerusalemme celeste”, disse Benedetto XVI. La maggior parte del tempo del suo viaggio apostolico in Francia, Benedetto XVI lo trascorse a Lourdes, dove si celebrava il 150º anniversario delle apparizioni. Da qui Maria scelse di portare conforto materno alla società immersa nel tumulto del XIX secolo, e ancora oggi è fonte di conforto e consolazione per le successive generazioni di credenti. Benedetto XVI parlò di speranza nella sofferenza, con Cristo stesso che vuole portare sollievo all’uomo.

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