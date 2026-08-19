Chiesa Cattolica

Così in Perù il tornaconto di pochi diventa sciagura per molti

Il Vicariato apostolico di Iquitos lancia un appello urgente per contrastare l’avanzata delle miniere illegali in Amazzonia

Di Giacomo Galeazzi
Perù
Foto di Mario Schwammborn da Pixabay

Il Perù si appresta a ricevere la visita di Leone XIV e la Chiesa è in prima linea contro le ingiustizie sociali. Un forte appello ad agire immediatamente contro il devastante incremento dell’estrazione mineraria illegale nel bacino del fiume Nanay è stato lanciato dal Vicariato apostolico di Iquitos. Il Nanay, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, è la principale fonte di acqua potabile per oltre mezzo milione di abitanti della città di Iquitos, oltre che per numerose comunità indigene dell’Amazzonia peruviana. La Chiesa esprime profonda preoccupazione per i dati emersi da un recente studio basato su immagini satellitari. Dei 1.518 registri di dragaggi minerari individuati dal 2017 in 13 fiumi del dipartimento di Loreto, quasi la metà è comparsa dall’inizio del 2025. Il 70% del totale è stato registrato nel Nanay, territorio ancestrale del popolo Ikitu. Il fiume Nanay è quello che ha registrato il maggiore aumento dei dragaggi; seguono il Marañón, con 108 nuovi registri dal 2025, e il Tigre, con 67. Parallelamente avanza la deforestazione sulle rive del Nanay, legata all’attività mineraria alluvionale.

perù
Lima, capitale del Perù (@Patricia van den Berg da Pixabay)

Perù a rischio

Come “Popolo di Dio dell’Amazzonia”, il Vicariato apostolico ricorda che il rilascio di concessioni minerarie viola i diritti ambientali e le norme vigenti, comprese le ordinanze regionali che dichiarano il Nanay zona esclusa dall’attività di estrazione mineraria. L’incremento dell’attività mineraria, aggiunge il documento, genera violenza e minacce alla sicurezza nazionale e richiede una risposta integrata del governo nazionale e delle autorità regionali. Gli impatti della miniera, specialmente la contaminazione da mercurio, danneggiano inoltre la salute della popolazione e la sicurezza alimentare delle comunità. Il Vicariato apostolico chiede quindi alle autorità competenti – in particolare all’Istituto Geologico, Minerario e Metallurgico (INGEMMET), al Ministero dell’Energia e delle Miniere, al Ministero dell’Interno e al Ministero della Difesa – tre interventi urgenti: “l’immediata dichiarazione di nullità di qualsiasi concessione mineraria, metallica o non metallica, rilasciata dall’INGEMMET su questo bacino”. E “lo sradicamento definitivo dei dragaggi e degli impianti di estrazionei illegali” che continuano a distruggere gli ecosistemi e a colpire la salute e la sicurezza della popolazione del Nanay. Poi un “controllo effettivo” dei macchinari e dei materiali che entrano nel bacino per via fluviale o attraverso rotte clandestine “ben conosciute”.

 

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