Il Perù si appresta a ricevere la visita di Leone XIV e la Chiesa è in prima linea contro le ingiustizie sociali. Un forte appello ad agire immediatamente contro il devastante incremento dell’estrazione mineraria illegale nel bacino del fiume Nanay è stato lanciato dal Vicariato apostolico di Iquitos. Il Nanay, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, è la principale fonte di acqua potabile per oltre mezzo milione di abitanti della città di Iquitos, oltre che per numerose comunità indigene dell’Amazzonia peruviana. La Chiesa esprime profonda preoccupazione per i dati emersi da un recente studio basato su immagini satellitari. Dei 1.518 registri di dragaggi minerari individuati dal 2017 in 13 fiumi del dipartimento di Loreto, quasi la metà è comparsa dall’inizio del 2025. Il 70% del totale è stato registrato nel Nanay, territorio ancestrale del popolo Ikitu. Il fiume Nanay è quello che ha registrato il maggiore aumento dei dragaggi; seguono il Marañón, con 108 nuovi registri dal 2025, e il Tigre, con 67. Parallelamente avanza la deforestazione sulle rive del Nanay, legata all’attività mineraria alluvionale.

Perù a rischio

Come “Popolo di Dio dell’Amazzonia”, il Vicariato apostolico ricorda che il rilascio di concessioni minerarie viola i diritti ambientali e le norme vigenti, comprese le ordinanze regionali che dichiarano il Nanay zona esclusa dall’attività di estrazione mineraria. L’incremento dell’attività mineraria, aggiunge il documento, genera violenza e minacce alla sicurezza nazionale e richiede una risposta integrata del governo nazionale e delle autorità regionali. Gli impatti della miniera, specialmente la contaminazione da mercurio, danneggiano inoltre la salute della popolazione e la sicurezza alimentare delle comunità. Il Vicariato apostolico chiede quindi alle autorità competenti – in particolare all’Istituto Geologico, Minerario e Metallurgico (INGEMMET), al Ministero dell’Energia e delle Miniere, al Ministero dell’Interno e al Ministero della Difesa – tre interventi urgenti: “l’immediata dichiarazione di nullità di qualsiasi concessione mineraria, metallica o non metallica, rilasciata dall’INGEMMET su questo bacino”. E “lo sradicamento definitivo dei dragaggi e degli impianti di estrazionei illegali” che continuano a distruggere gli ecosistemi e a colpire la salute e la sicurezza della popolazione del Nanay. Poi un “controllo effettivo” dei macchinari e dei materiali che entrano nel bacino per via fluviale o attraverso rotte clandestine “ben conosciute”.