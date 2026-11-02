Lo spirito in un libro. Premiato a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, il testo in cui l’arcivescovo Michele Pennisi si interroga sui problemi della contemporaneità, traendo spunto dalla lezione del Vangelo. “Dalla terra al cielo” (Pegaso) è il titolo del nuovo dell’opera dell’arcivescovo emerito di Monreale, già membro del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Nonché segretario della Commissione Cei per l’Università, la scuola e l’educazione cattolica. Parole di Vita, il settimanale dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, evidenzia che l’opera vincitrice dell’edizione 2026 del premio “La Penna dello Spirito” raccoglie 63 articoli, scritti dal presule siciliano nell’arco di sei anni e pubblicati sul quotidiano online “In Terris – La voce degli ultimi”, nato nel 2014 per condividere idee e per avviare dibattiti su tematiche sociali. Osserva Marco Gabrieli: “Gli editoriali di monsignor Pennisi hanno una natura per lo più sociale. E affrontano diverse problematiche del mondo contemporaneo, che possono interessare non solo il cristiano ma ogni laico. Etica e bioetica, connesse a temi delicati come il suicidio assistito e l’eutanasia, la custodia del creato, l’emergenza educativa, la violenza sui minori. E ancora la guerra e le richieste di pace in un momento così drammatico per l’umanità intera, il divario tra Nord e Sud del mondo, la paura e l’insicurezza che portano a innalzare muri divisivi tra le persone, Chiesa e mafia”. L’arcivescovo “parte dalla Sicilia, la sua regione di origine, per poi estendere il suo sguardo a livello nazionale e internazionale”.

Libro-testimonianza

Monsignor Pennisi dedica diversi articoli alla figura storica di don Luigi Sturzo, del quale sta seguendo il processo di beatificazione”. Un po’ profetico e osteggiato da più parti, il fondatore del Partito Popolare Italiano fu uno dei primi a dire che “non esiste guerra giusta”, e lo disse subito dopo la fine del primo conflitto mondiale. Fu uno di quelli che auspicò la nascita di un organismo internazionale (Onu), perché ebbe sempre uno sguardo proteso in avanti. Don Sturzo ha aperto la strada verso un maggiore coinvolgimento della Chiesa nelle problematiche della vita quotidiana, ponendosi nel solco tracciato, sin dal 1891, da Leone XIII che, promulgando la “Rerum novarum”, aveva esortato i cattolici a rendersi presenti nel tessuto sociale. La Santa Sede si coinvolge nelle faccende del mondo perché ha una visione che viene dall’alto – sostiene Pennisi – a partire dalla quale porta agli uomini un messaggio di grazia e di salvezza e, in particolare, di liberazione. L’autore del libro affronta le problematiche moderne dal punto di vista dell’Incarnazione, momento decisivo nel quale il divino si fa carne ed entra nella storia, divenendo presenza viva in terra. La sua grazia, che giunge agli uomini, si lega alle questioni della pace, della giustizia e della dignità umana. Il messaggio che il monsignore vuole lanciare è che ci si può occupare delle materie terrene, mantenendo sempre uno sguardo rivolto al cielo (da qui il titolo del volume). Dall’alto e, quindi, da Dio si può discernere e si possono cogliere le soluzioni a tali criticità, che richiedono responsabilizzazione e fede nel Signore. I cristiani – secondo monsignor Pennisi – non devono restare immobili ma, volgendo lo sguardo al cielo, devono rendersi presenti e agire nella storia, provando in tutti i modi a “rianimare un mondo in agonia con l’ossigeno del Vangelo”.

Premio letterario

A monsignor Michele Pennisi è stato assegnato il Premio Penna dello Spirito. A Pontremoli, nel Salone di Palazzo Dosi Magnavacca, il Serra International Italia ha tenuto la cerimonia di premiazione della 16ª edizione del Premio Penna dello Spirito. Dopo un periodo di sosta il Premio ha ripreso la sua attività ridando al libro e al suo valore culturale la parte che merita come veicolo di idee e di insegnamenti cristiani. Alla premiazione per il Serra International Italia erano presenti la presidente nazionale Maria Lo Presti, la presidente nazionale eletta Filly Franchino, il segretario nazionale Samuele Labita e il tesoriere nazionale Michele Guidi. Oltreché il governatore del Distretto 71 Toscana e Sardegna Alessandro Bassi Luciani, il presidente del Serra Club Pontremoli-Lunigiana Enrico Mori. La commissione del Premio è composta dalla presidente Paola Bianchi e da Elisabetta Agresti e Alessandra Corsi. E’ stata selezionata una terzina finalista composta dai volumi “Dalla terra al cielo” di monsignor Michele Pennisi. “Ti dono la mia vita” di Antonia Dartizio. E l’edizione critica curata da Sergio Tanzarella dell’opera “Abbasso tutte le guerre” di don Luigi Milani. Il vincitore è risultato appunto monsignor Michele Pennisi. Il presule era presente e nel suo discorso di ringraziamento ha ricordato l’attività di don Luigi Sturzo a favore della pace durante il primo dopoguerra nel secolo scorso. A coronare l’evento è stata la conferenza del professor Marco Mascia, docente di relazioni internazionali all’Università di Padova. Sul tema: “come le persone comuni possono essere operatori di pace nella loro quotidianità”.

Geopolitica

La relazione ha avuto come premessa la nascita dell’Onu istituita il 24 ottobre 1945 con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. E l’inizio del diritto internazionale con l’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani avvenuta il 10 dicembre 1948 da parte delle Nazioni Unite. “Il diritto internazionale ha garantito la nostra convivenza sociale e civile fino ai giorni nostri. I tempi però stanno cambiando e la nuova realtà che si sta prospettando sta portando alla lenta, ma inesorabile, erosione dei nostri diritti. Dobbiamo difenderli e contrastare il loro furto nei nostri confronti con alcuni accorgimenti”, ha evidenziato il professor Mascia ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’educazione dei giovani alla pace e alla sua costruzione. Le università italiane in questo campo hanno istituito il dottorato di interesse nazionale in studi sulla pace per creare dottorandi che si inseriscano nelle università portandovi i valori della pace. Il professor Marco Mascia ha illustrato l’iniziativa dell’ateneo padovano, realizzata in collaborazione con il Comune di Padova. Con l’obiettivo di creare occasioni di formazione culturale per i senza dimora. Oltre alle esigenze materiali, infatti, si devono nutrire anche quelle intellettive per portare all’inclusione nella società dei meno fortunati. Le persone comuni devono essere glocali, cioè inserite nel contesto globale, ma attente alla loro realtà locale e ai suoi problemi cercando di offrire spunti per la loro soluzione. La cerimonia si è conclusa con la consegna da parte della presidente nazionale del Serra International Italia, Maria Lo Presti, di una targa a monsignor Pennisi. Ad Antonia Dartizio, seconda classificata, è stato conferito un attestato.