Famiglia-lavoro
Work-life balance
La prassi Uni/Pdr 192:2026 è la la prassi di riferimento dedicata al benessere delle famiglie e all’ equilibrio tra vita professionale e personale. E’ uno strumento concreto a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni per mettere al centro il benessere delle persone e delle famiglie. Sulla scia di quanto avvenuto per la parità di genere, la prassi definisce requisiti e indicatori per sistemi di gestione orientati alla conciliazione fra vita familiare e lavoro e al sostegno della maternità, della paternità, dei carichi di cura. La maturità delle organizzazioni che promuovono la conciliazione tra vita familiare e lavoro è misurata in base a 28 indicatori/obiettivi nell’ambito di 7 aree. Organizzazione del lavoro. Flessibilità oraria e spaziale. Supporto alla maternità. Supporto alla genitorialità. Supporto agli impegni di cura, salute e benessere. Sostegno e servizi per le famiglie. Sviluppo professionale e continuità di carriera. La certificazione delle aziende avviene in base alla prassi Uni/Pdr 192 pubblicata ad aprile 2026 che definisce i requisiti per un sistema di gestione aziendale volto a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro e il benessere delle famiglie. Il bando “Il lavoro a misura di famiglia” è promosso dl Dipartimento per le Politiche della Famiglia, dal Dipartimento per le Pari opportunità e da Unioncamere. Mette a disposizione 7,5 milioni di euro per accompagnare le imprese nel percorso di certificazione. Certificarsi ha sei vantaggi. Economico: Esonero contributivo fino all’1% (tetto 50 mila euro all’anno). Competitivo: Attestato di parte terza verificabile, potenziale leva di premialità sui bandi. Organizzativo: Indicatori chiari su benessere, rientri dopo i congedi e continuità di carriera. Meno turnover, più produttività. Attrattivo: Maggiore retention: la conciliazione vita-lavoro aiuta ad attirare capitale umano in azienda e a trattenere il personale già formato. Reputazionale: rafforza il posizionamento Esg, cioè la strategia con cui un’azienda definisce e comunica identità e sostenibilità rispetto al mercato e ai concorrenti e la reputazione di filiera. Culturale: contribuisce a costruire una cultura condivisa e un linguaggio comune su genitorialità e carichi di cura.
Certificazione
Per accedere le aziende devono prima superare un test di pre-screening on line sul portale conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Il test verifica i requisiti di partenza ed è condizione per presentare la domanda di contributo. Le domande si presentano dalle 10 del 21 settembre 2026 alle 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Dotazione finanziaria: 7,5 milioni di euro annui per aiutare le imprese a certificarsi. Soggetti ammissibili: le aziende che hanno già messo in campo o stanno studiando interventi per la flessibilità oraria, per favorire la genitorialità o i lavoratori caregiver, per arricchire le prestazioni di welfare a beneficio delle famiglie. Spese agevolabili: il sostegno copre due voci: l’assistenza tecnica per preparare l’organizzazione e i costi della prima certificazione. Per ogni impresa il contributo può arrivare fino a 14.459 euro al netto dell’Iva così suddivisi: un voucher fino a 2459,01 euro per i servizi di assistenza tecnica, pari a un massimo di sei giornate di consulenza. Un contributo fino a 12 mila euro per i servizi di certificazione, variabile in base alla dimensione dell’impresa. Le aziende che hanno già la certificazione della parità di genere o il Family Audit possono ottenere 450 euro in più sul contributo per la certificazione. Il 60% delle risorse è riservato a micro, piccole e medie imprese.