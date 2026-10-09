l’ Università Bocconi . La ministra Eugenia Roccella ha sottolineato in un videomessaggio che “maternità e paternità sono parte della vita, e non un difetto da correggere nei curricula”. Quindi, ha evidenziato, “dobbiamo costruire nei luoghi di lavoro un ambiente amichevole verso la genitorialità. E questo conviene anche alle imprese, che scontano per diverse ragioni la crisi demografica “. Ha aggiunto la ministra: “La conciliazione è uno strumento importantissimo, in particolare per le donne. La maternità, con la gravidanza, il parto, l’allattamento, ha una dimensione anche biologica che non si può ignorare . Per questo parliamo di pari opportunità e non semplicemente di parità : si discrimina anche quando si tratta in modo uguale ciò che è diverso”.

“La libertà che chiediamo – ha detto la ministra – è una libertà nel lavoro, non dal lavoro: nessuna donna deve più trovarsi a scegliere tra essere madre ed essere lavoratrice . E naturalmente questo vale anche per i padri, ma condividere il carico di cura tra uomini e donne sarà più facile se rendiamo più facile la conciliazione famiglia-lavoro”. Giovedì si è svolta la seconda tappa della Conferenza nazionale, dedicata alla rete territoriale dei Centri per la Famiglia. Realtà che il governo ha sostenuto con 150 milioni di euro e alle quali per la prima volta in questa legislatura sono state assegnate funzioni specifiche , per farne un punto di riferimento di orientamento e servizio per le famiglie sui territori. Per quanto riguarda la

“La libertà che chiediamo – ha detto la ministra – è una libertà nel lavoro, non dal lavoro: nessuna donna deve più trovarsi a scegliere tra essere madre ed essere lavoratrice . E naturalmente questo vale anche per i padri, ma condividere il carico di cura tra uomini e donne sarà più facile se rendiamo più facile la conciliazione famiglia-lavoro”. Giovedì si è svolta la seconda tappa della Conferenza nazionale, dedicata alla rete territoriale dei Centri per la Famiglia. Realtà che il governo ha sostenuto con 150 milioni di euro e alle quali per la prima volta in questa legislatura sono state assegnate funzioni specifiche , per farne un punto di riferimento di orientamento e servizio per le famiglie sui territori. Per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro (work-life balance) si tratta dell’equilibrio sostenibile tra responsabilità professionali e vita familiare. Permette di gestire efficacemente tempo, energia e attenzione tra lavoro, famiglia e benessere individuale senza compromettere nessuna di queste sfere. Favorire la flessibilità oraria, la genitorialità, il caregiving e le prestazioni di welfare destinate alle famiglie produce benefici misurabili: riduzione del turnover, maggiore retention , migliori clima aziendale e reputazione. La conciliazione tra lavoro e vita familiare è un pilastro essenziale nel sostegno alle famiglie ed è un fattore di sviluppo economico e sociale.

Work-life balance

La prassi Uni/Pdr 192:2026 è la la prassi di riferimento dedicata al benessere delle famiglie e all’ equilibrio tra vita professionale e personale. E’ uno strumento concreto a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni per mettere al centro il benessere delle persone e delle famiglie. Sulla scia di quanto avvenuto per la parità di genere, la prassi definisce requisiti e indicatori per sistemi di gestione orientati alla conciliazione fra vita familiare e lavoro e al sostegno della maternità, della paternità, dei carichi di cura. La maturità delle organizzazioni che promuovono la conciliazione tra vita familiare e lavoro è misurata in base a 28 indicatori/obiettivi nell’ambito di 7 aree. Organizzazione del lavoro. Flessibilità oraria e spaziale. Supporto alla maternità. Supporto alla genitorialità. Supporto agli impegni di cura, salute e benessere. Sostegno e servizi per le famiglie. Sviluppo professionale e continuità di carriera. La certificazione delle aziende avviene in base alla prassi Uni/Pdr 192 pubblicata ad aprile 2026 che definisce i requisiti per un sistema di gestione aziendale volto a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro e il benessere delle famiglie. Il bando “Il lavoro a misura di famiglia” è promosso dl Dipartimento per le Politiche della Famiglia, dal Dipartimento per le Pari opportunità e da Unioncamere. Mette a disposizione 7,5 milioni di euro per accompagnare le imprese nel percorso di certificazione. Certificarsi ha sei vantaggi. Economico: Esonero contributivo fino all’1% (tetto 50 mila euro all’anno). Competitivo: Attestato di parte terza verificabile, potenziale leva di premialità sui bandi. Organizzativo: Indicatori chiari su benessere, rientri dopo i congedi e continuità di carriera. Meno turnover, più produttività. Attrattivo: Maggiore retention: la conciliazione vita-lavoro aiuta ad attirare capitale umano in azienda e a trattenere il personale già formato. Reputazionale: rafforza il posizionamento Esg, cioè la strategia con cui un’azienda definisce e comunica identità e sostenibilità rispetto al mercato e ai concorrenti e la reputazione di filiera. Culturale: contribuisce a costruire una cultura condivisa e un linguaggio comune su genitorialità e carichi di cura.

Certificazione

Per accedere le aziende devono prima superare un test di pre-screening on line sul portale conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Il test verifica i requisiti di partenza ed è condizione per presentare la domanda di contributo. Le domande si presentano dalle 10 del 21 settembre 2026 alle 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Dotazione finanziaria: 7,5 milioni di euro annui per aiutare le imprese a certificarsi. Soggetti ammissibili: le aziende che hanno già messo in campo o stanno studiando interventi per la flessibilità oraria, per favorire la genitorialità o i lavoratori caregiver, per arricchire le prestazioni di welfare a beneficio delle famiglie. Spese agevolabili: il sostegno copre due voci: l’assistenza tecnica per preparare l’organizzazione e i costi della prima certificazione. Per ogni impresa il contributo può arrivare fino a 14.459 euro al netto dell’Iva così suddivisi: un voucher fino a 2459,01 euro per i servizi di assistenza tecnica, pari a un massimo di sei giornate di consulenza. Un contributo fino a 12 mila euro per i servizi di certificazione, variabile in base alla dimensione dell’impresa. Le aziende che hanno già la certificazione della parità di genere o il Family Audit possono ottenere 450 euro in più sul contributo per la certificazione. Il 60% delle risorse è riservato a micro, piccole e medie imprese.