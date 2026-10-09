Sociale

Orientamento e servizio per la famiglia sui territori 

Ministra Roccella: "Costruire luoghi di lavoro 'amichevoli' verso la genitorialità"

Di Giacomo Galeazzi
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Foto di Anrita da Pixabay
Il lavoro a misura di famiglia. A Milano un’iniziativa molto partecipata dedicata alla conciliazione vita-lavoro. La Conferenza nazionale sulla Famiglia è uno dei principali momenti di approfondimento sulle politiche familiari, di confronto sulle scelte future. Un’opportunità di dialogo fra istituzioni, esperti, mondo del lavoro e della cultura, associazionismo, società civile. La conferenza è promossa dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Si svolge quest’anno in forma diffusa in diverse città d’Italia. Articolata in cinque eventi tematici in calendario fino a gennaio. L’evento intitolato “Il lavoro a misura di famiglia” è stato organizzato dal dicastero insieme a Unioncamere e si è svolto mercoledì scorso all’Università Bocconi. La ministra Eugenia Roccella ha sottolineato in un videomessaggio che “maternità e paternità sono parte della vita, e non un difetto da correggere nei curricula”. Quindi, ha evidenziato, “dobbiamo costruire nei luoghi di lavoro un ambiente amichevole verso la genitorialità. E questo conviene anche alle imprese, che scontano per diverse ragioni la crisi demografica“. Ha aggiunto la ministra: “La conciliazione è uno strumento importantissimo, in particolare per le donne. La maternità, con la gravidanza, il parto, l’allattamento, ha una dimensione anche biologica che non si può ignorare. Per questo parliamo di pari opportunità e non semplicemente di parità: si discrimina anche quando si tratta in modo uguale ciò che è diverso”.
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Foto Ufficio Stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri/Image. Nella foto: Eugenia Maria Roccella

Famiglia-lavoro

“La libertà che chiediamo – ha detto la ministra – è una libertà nel lavoro, non dal lavoro: nessuna donna deve più trovarsi a scegliere tra essere madre ed essere lavoratrice. E naturalmente questo vale anche per i padri, ma condividere il carico di cura tra uomini e donne sarà più facile se rendiamo più facile la conciliazione famiglia-lavoro”. Giovedì si è svolta la seconda tappa della Conferenza nazionale, dedicata alla rete territoriale dei Centri per la Famiglia. Realtà che il governo ha sostenuto con 150 milioni di euro e alle quali per la prima volta in questa legislatura sono state assegnate funzioni specifiche, per farne un punto di riferimento di orientamento e servizio per le famiglie sui territori. Per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro (work-life balance) si tratta dell’equilibrio sostenibile tra responsabilità professionali e vita familiare. Permette di gestire efficacemente tempo, energia e attenzione tra lavoro, famiglia e benessere individuale senza compromettere nessuna di queste sfere. Favorire la flessibilità oraria, la genitorialità, il caregiving e le prestazioni di welfare destinate alle famiglie produce benefici misurabili: riduzione del turnover, maggiore retention, migliori clima aziendale e reputazione. La conciliazione tra lavoro e vita familiare è un pilastro essenziale nel sostegno alle famiglie ed è un fattore di sviluppo economico e sociale.
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Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Work-life balance

La prassi Uni/Pdr 192:2026 è la la prassi di riferimento dedicata al benessere delle famiglie e all’ equilibrio tra vita professionale e personale. E’ uno strumento concreto a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni per mettere al centro il benessere delle persone e delle famiglie. Sulla scia di quanto avvenuto per la parità di genere, la prassi definisce requisiti e indicatori per sistemi di gestione orientati alla conciliazione fra vita familiare e lavoro e al sostegno della maternità, della paternità, dei carichi di cura. La maturità delle organizzazioni che promuovono la conciliazione tra vita familiare e lavoro è misurata in base a 28 indicatori/obiettivi nell’ambito di 7 aree. Organizzazione del lavoro. Flessibilità oraria e spaziale. Supporto alla maternità. Supporto alla genitorialità. Supporto agli impegni di cura, salute e benessere. Sostegno e servizi per le famiglie. Sviluppo professionale e continuità di carriera. La certificazione delle aziende avviene in base alla prassi Uni/Pdr 192 pubblicata ad aprile 2026 che definisce i requisiti per un sistema di gestione aziendale volto a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro e il benessere delle famiglie. Il bando “Il lavoro a misura di famiglia” è promosso dl Dipartimento per le Politiche della Famiglia, dal Dipartimento per le Pari opportunità e da Unioncamere. Mette a disposizione 7,5 milioni di euro per accompagnare le imprese nel percorso di certificazione. Certificarsi ha sei vantaggi. Economico: Esonero contributivo fino all’1% (tetto 50 mila euro all’anno). Competitivo: Attestato di parte terza verificabile, potenziale leva di premialità sui bandi. Organizzativo: Indicatori chiari su benessere, rientri dopo i congedi e continuità di carriera. Meno turnover, più produttività. Attrattivo: Maggiore retention: la conciliazione vita-lavoro aiuta ad attirare capitale umano in azienda e a trattenere il personale già formato. Reputazionale: rafforza il posizionamento Esg, cioè la strategia con cui un’azienda definisce e comunica identità e sostenibilità rispetto al mercato e ai concorrenti e la reputazione di filiera. Culturale: contribuisce a costruire una cultura condivisa e un linguaggio comune su genitorialità e carichi di cura.

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Conciliazione vita-lavoro. Foto di Vitaly Gariev: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-laptop-lavorando-giocando-23224911/

Certificazione

Per accedere le aziende devono prima superare un test di pre-screening on line sul portale conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Il test verifica i requisiti di partenza ed è condizione per presentare la domanda di contributo. Le domande si presentano dalle 10 del 21 settembre 2026 alle 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Dotazione finanziaria: 7,5 milioni di euro annui per aiutare le imprese a certificarsi. Soggetti ammissibili: le aziende che hanno già messo in campo o stanno studiando interventi per la flessibilità oraria, per favorire la genitorialità o i lavoratori caregiver, per arricchire le prestazioni di welfare a beneficio delle famiglie. Spese agevolabili: il sostegno copre due voci: l’assistenza tecnica per preparare l’organizzazione e i costi della prima certificazione. Per ogni impresa il contributo può arrivare fino a 14.459 euro al netto dell’Iva così suddivisi: un voucher fino a 2459,01 euro per i servizi di assistenza tecnica, pari a un massimo di sei giornate di consulenza. Un contributo fino a 12 mila euro per i servizi di certificazione, variabile in base alla dimensione dell’impresa. Le aziende che hanno già la certificazione della parità di genere o il Family Audit possono ottenere 450 euro in più sul contributo per la certificazione. Il 60% delle risorse è riservato a micro, piccole e medie imprese.

 

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