Obiettivo Export e Farnesina: forum su imprese-territori

Focus export: in programma oggi una doppia sessione dell’iniziativa “Laboratorio della Crescita”, dedicata rispettivamente alla internazionalizzazione delle eccellenze del Made in Italy e delle industrie culturali e creative del territorio e alla valorizzazione di startup e piccole e medie imprese (pmi) innovative e delle opportunità di sostegno alla proiezione sui mercati esteri. Martedì 6 ottobre 2026 si tiene a Roma, nell’ Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, l’evento “Obiettivo Export: Imprese e Territori del Centro Italia – Verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026″ presieduto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lo rende noto la Farnesina. L’evento, organizzato dal ministero degli Esteri in collaborazione con Ice Agenzia, Cdp, Sace e Simest e con il supporto di Unioncamere, è l’ultima delle tre tappe territoriali organizzate in preparazione della Conferenza nazionale dell’export 2026 che si svolgerà a Milano a dicembre. L’iniziativa, rivolta alle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Toscana e Sardegna, ha l’obiettivo di raccogliere le istanze del tessuto produttivo per costruire insieme alle imprese del territorio una strategia sempre più mirata di supporto all’internazionalizzazione e promozione del Made in Italy, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’export.

Focus export

L’inizio dei lavori è previsto alle 10,30 con il discorso di apertura e inquadramento del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che chiuderà anche la sessione plenaria. Durante la conferenza, i capi degli uffici commerciali delle ambasciate italiane in diversi paesi e a direttori degli uffici Ice all’estero, insieme ad esperti di Ice Agenzia, Cdp, Sace e Simest, saranno a disposizione per incontri diretti con le imprese interessate a conoscere gli strumenti promozionali e le misure finanziarie volte a sostenere il percorso di internazionalizzazione e a sviluppare la propria presenza nei rispettivi mercati. Intanto, dall’eport al turismo, si insedia l’Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive della Campania, lo strumento istituito dalla Giunta regionale per rafforzare il monitoraggio e l’analisi del turismo e per costruire un confronto stabile con territori e operatori. L’Osservatorio è presieduto dall’assessore regionale al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, Vincenzo Maraio. Al tavolo sono rappresentate le diverse componenti del sistema turistico campano. Ne fanno parte ANCI Campania, Comune di Napoli, Federalberghi Campania, Confcommercio Campania, Confesercenti Campania, CNA, Confagricoltura Campania-Agriturist, FAITA, Fenailp Turismo, Unioncamere Campania, ISNART, ABBAC, AIGAB e associazioni di categoria degli agenti di viaggio e tour operator insieme all’Agenzia Campania Turismo e alle strutture regionali competenti. Tra giro d’affari diretto, indiretto e indotto, il valore del turismo in Italia equivale a 240 miliardi di euro. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi spiega al Sole24Ore che il dato, che proviene da uno studio dell’università di Tor Vergata, è equivalente a un impatto economico tra il 13% e il 18% del Pil italiano. Il ministro evidenzia che il turismo non ha il giusto peso presso l’unione Europea perché non ha un capitolo dedicato nel suo bilancio. “Per questo iniziamo a scrivere un manifesto per il futuro, che riconosca il comparto per quello che è, un’industria”. Inoltre, specifica che le misure per garantire competitività alle aziende sono amministrazione agile, tempi certi e procedure rapide. “Questo governo ha già investito in interventi di semplificazione del comparto ed entro quest’anno completeremo l’opera con un pacchetto di misure per altri rami del settore”.

Analisi e strategie

“È un risultato importante per la Regione Campania e un altro impegno che diventa operativo. L’Osservatorio era uno strumento atteso dal comparto e dai territori. Ringrazio il presidente Roberto Fico per aver creduto in questo percorso e per l’attenzione che sta dedicando a un settore strategico per lo sviluppo della Campania” dichiara Maraio. L’Osservatorio avrà il compito di monitorare, analizzare e interpretare i flussi turistici e, contemporaneamente, di raccogliere le indicazioni provenienti dal territorio, favorendo un confronto operativo tra istituzioni e comparto turistico-ricettivo. “Vogliamo passare dalla semplice lettura dei numeri alla capacità di utilizzarli per governare i fenomeni. Conoscere i flussi, capire come cambiano le presenze, studiare le nuove tendenze e ascoltare gli operatori significa poter programmare meglio. Il turismo non può essere governato inseguendo i fenomeni: servono dati, analisi e strategie“. Per Maraio, la composizione stessa dell’Osservatorio rappresenta un elemento centrale del nuovo metodo di lavoro: istituzioni, enti locali e rappresentanze delle diverse componenti della filiera vengono coinvolti in una sede permanente di confronto. “Mettere intorno allo stesso tavolo chi programma e chi vive ogni giorno il turismo significa costruire politiche più aderenti alla realtà. Dobbiamo – spiega – governare i flussi, valorizzare le destinazioni già forti e contemporaneamente creare opportunità per le aree interne, i borghi e i territori che possono intercettare una quota crescente della domanda. La Campania sta ottenendo risultati importanti: ora dobbiamo trasformare questi risultati in crescita strutturale, diffusa e programmata”. “Si tratta – conclude Maraio – di una piccola rivoluzione che si inserisce in un disegno più ampio: una nuova visione e una nuova strategia per il turismo della Campania, fondate sui dati, sulla programmazione, sul confronto con i territori e sulla capacità di anticipare i cambiamenti anziché inseguirli”.