Le energie rinnovabili sono forme di energia prodotte da fonti naturali che si rigenerano continuamente a scala umana e non si esauriscono, come il sole, il vento, l’acqua, il calore della terra e le biomasse. Edison apre il nuovo training center per la formazione delle competenze nelle energie rinnovabili a Foggia. Cresce il progetto “Scuola dei mestieri dell’energia” e l’impegno nella formazione delle competenze tecnico professionali dei giovani. Al via il primo corso per formare tecnici specializzati nell’installazione e manutenzione di impianti eolici e fotovoltaici. Con il nuovo training center si guarda alla formazione di tecnici degli impianti rinnovabili eolici e fotovoltaici dando vita ad un nuovo polo formativo. La “Scuola dei mestieri dell’energia” è un’iniziativa avviata a Lecce nel 2021 in collaborazione con Aforisma school of future. Con i percorsi di formazione tecnico-professionale per la qualifica di operatore di impianti termoidraulici. In questa edizione, vede la partecipazione di Adecco, leader mondiale in consulenza e soluzioni Hr. Le principali fonti rinnovabili sono l’energia solare che sfrutta la radiazione del sole tramite pannelli fotovoltaici (per generare elettricità) o termici (per il riscaldamento dell’acqua). L’energia eolica converte l’energia cinetica del vento in elettricità attraverso grandi aerogeneratori (pale eoliche). L’energia idroelettrica sfrutta il movimento o la caduta dell’acqua attraverso dighe e turbine. L’energia geotermica utilizza il calore naturale proveniente dagli strati profondi della Terra. Biomasse e biogas, invece, derivano dalla combustione o dalla fermentazione di materiali organici di scarto.

Rinnovabili in Italia

Nel 2024, le fonti rinnovabili hanno coperto circa il 51,8% della produzione elettrica nazionale. La potenza installata in Italia vede il fotovoltaico e l’idroelettrico come colonne portanti, seguiti da eolico e bioenergie. L’Italia punta a raggiungere un obiettivo di circa 131 GW di capacità rinnovabile entro il 2030. Tra i vantaggi le emissioni di gas serra ridotte o nulle, indipendenza dai combustibili fossili e forte calo dei costi tecnologici nell’ultimo decennio. Tra i limiti l’intermittenza di produzione (legata al meteo, come per sole e vento), necessità di sistemi di accumulo a batterie e impatto sull’uso del suolo o sulle materie prime critiche (come litio e cobalto). Il nuovo polo formativo presso il Training center di Foggia avvia la sua attività nel mese di novembre con il primo corso per installatori e manutentori di impianti civili e industriali per l’energia, impiegabili nella conduzione di impianti eolici e fotovoltaici. Il percorso è rivolto a giovani diplomati e diplomandi under 25 e consente il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts), un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale e corrispondente al IV livello dell’European qualifications framework (Eqf), una certificazione con valore legale e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro italiano ed europeo. Un percorso di formazione della durata di un anno, costruito nel contesto di un contratto di apprendistato duale di primo livello, retribuito fin dal primo giorno e con importo economico crescente nel corso dello stesso contratto.

Transizione energetica

Al termine del percorso e superato l’esame finale, i giovani conseguiranno il titolo di studio di tecnico dell’installazione e della manutenzione di impianti civili e industriali per l’energia e avranno l’opportunità di proseguire questa esperienza professionale sempre tramite Adecco presso le aziende partner del progetto, accrescendo ulteriormente le loro competenze tecnico-professionali con un contratto di apprendistato professionalizzante o anche proseguendo gli studi nell’ambito della nuova filiera della formazione tecnico-professionale di terzo livello avviata con la recente riforma ministeriale. Secondo il rapporto 2025 di Cnel e Unioncamere nel periodo 2025-2030 le imprese italiane esprimeranno un fabbisogno di circa 3,7 milioni di lavoratori con competenze tecniche, oltre due terzi dei quali non laureati. “La transizione energetica richiede tecnologie e investimenti, ma soprattutto giovani con le competenze necessarie per realizzarla – evidenzia Giorgio Colombo, executive vicepresident Human resources & Ict di Edison – con la ‘Scuola dei mestieri dell’energia’, Edison contribuisce a valorizzare le professioni tecnico-professionali nel settore energetico, in coerenza con la recente riforma della filiera formativa tecnologico-professionale. Dopo l’avvio dell’iniziativa a Lecce, apriamo a Foggia un nuovo polo formativo intitolato alla memoria di Massimiliano Cucciniello”. E aggiunge Colombo: “La Puglia ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi un territorio strategico per lo sviluppo dei nostri investimenti nel settore delle energie rinnovabili e un polo di riferimento per la formazione di competenze e la trasmissione di esperienze su queste tecnologie alle nuove generazioni. Con il nuovo training center vogliamo valorizzare ulteriormente questo patrimonio, anche su scala nazionale”.