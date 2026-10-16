valore aggiunto complessivo, pari a circa l’11,4% del Pil nazionale. E da qui al 2030 il fabbisogno occupazionale dell’economia del mare in Italia sarà di 175mila lavoratori. Circa 120mila, infatti, usciranno perché vicini alla pensione e andranno sostituiti, ma ci saranno 50mila nuovi posti di lavoro improntati alle nuove tecnologie e alle nuove necessità del Mario Zanetti. Al riguardo è stato realizzato “Yachting tourism and economic contribution”, uno studio curato da Deloitte in collaborazione con Confindustria Nautica. Boston Consulting Group stima per l’intera economia del mare un fabbisogno 2026-2030 di 175mila occupati. “Nella cantieristica questa sfida pesa di più- precisa Zanetti-. Il 43% delle posizioni ricercate resta scoperto, quasi il doppio della media del comparto. Quindi è necessario investire nelle competenze perché solo così la partita la vinciamo blue economy e del Paese”. Potenzialità e risorse nell’economia del mare. La blue economy. in Italia vale 224,9 miliardi di euro di, pari a circa l’11,4% del Pil nazionale. E da qui al 2030 il fabbisogno occupazionale dell’economia del mare in Italia sarà di 175mila lavoratori. Circa 120mila, infatti, usciranno perché vicini alla pensione e andranno sostituiti, ma ci saranno 50mila nuovi posti di lavoro improntati allee alle nuove necessità del settore . “Una sfida che il nostro Paese non può vincere senza focalizzarsi. Dobbiamo chiudere sempre di più il gap tra ciò che il mercato chiede e quello che la formazione offre all’economia del mare”, spiega lo special advisor di Confindustria per l’Economia del Mare. Al riguardo è stato realizzato “Yachting tourism and economic contribution”, uno studio curato da Deloitte in collaborazione conNautica. Boston Consulting Group stima per l’intera economia del mare un fabbisogno 2026-2030 di 175mila occupati. “Nella cantieristica questa sfida pesa di più- precisa Zanetti-. Il 43% delleresta scoperto, quasi il doppio della media del comparto. Quindi è necessario investire nelle competenze perché solo così la partita la vinciamo tutti . Lavoratori, imprese, territori, settori. E così cresce la competitività dellae del Paese”.

Risorse e sfide

Aggiunge Zanetti: “La nautica è un settore che attiva quasi 200mila addetti. Ogni addetto alla produzione attiva nove posti di lavoro lungo la filiera. Dunque con ogni posto di lavoro scoperto tarpiamo le ali a un motore di crescita che esiste in modo concreto già oggi”. L’economia del mare in generale vale oltre l’11% del Pil, quasi 225 miliardi di valore aggiunto. Un settore che impiega oltre un milione e 100mila lavoratori crescendo a una velocità quasi doppia rispetto al resto dell’economia nazionale. E mette in moto l’occupazione con trend altrettanto ripidi, più ripidi del resto dell’economia. A questo punto, avverte Zanetti, “la crescita va sostenuta perché l’organicità prima o poi arriva ad avere un gap o una flessione del trend di crescita, che può essere sostenuta lavorando a iniziative specifiche”. Confindustria ha individuato tre priorità: i vettori e le flotte, le infrastrutture portuali e loro integrazione, e il terzo pilastro sono le competenze“. Le regioni meridionali continuano a mostrare una crescita del valore aggiunto nella blue economy superiore alla media nazionale. Il Lazio conta oltre 34.000 imprese legate al mare, generando circa 8 miliardi di euro di valore aggiunto. Il settore vive una forte domanda di innovazione e transizione ecologica, ma affronta un marcato mismatch tra le figure richieste dalle aziende (soprattutto nella cantieristica) e l’offerta formativa disponibile. Rafforzare la filiera nautica del Mezzogiorno, migliorare la portualità turistica e sostenere le imprese nell’accesso ai mercati internazionali. Sono le priorità indicate da Giuseppe Meo, presidente del Salone Nautico di Puglia. La 22ª edizione della manifestazione è in programma dal 22 al 26 ottobre al Marina di Brindisi. Tra le novità dello Snim 2026, il primo Forum delle imprese nautiche del Mezzogiorno, in calendario il 23 ottobre. Il confronto coinvolgerà le aziende di Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia insieme a Confindustria Nautica.

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