La pace si costruisce a partire dal dialogo e dall’impegno sociale. L’Anpas è un movimento di volontari che promuove uguaglianza, solidarietà, soccorso, protezione civile, cultura della pace e partecipazione attiva alla comunità. Anpas incontra il Nobel per la Pace José Ramos-Horta: a Bruxelles il dialogo con Timor-Leste su soccorso, protezione civile e volontariato. Tra i temi affrontati, in particolare, il capacity building del sistema di emergenza-urgenza, attraverso il rafforzamento delle competenze degli operatori e dei volontari, lo sviluppo delle capacità organizzative e la condivisione di esperienze e metodologie di intervento. Il confronto ha riguardato anche la formazione dei cittadini al primo soccorso, la prevenzione dei rischi, la preparazione alle calamità naturali e la possibilità di favorire la crescita di reti territoriali di volontariato. La delegazione delle Pubbliche Assistenze italiane ha incontrato il presidente di Timor-Leste. Al centro del confronto possibili percorsi di cooperazione per rafforzare i sistemi di emergenza-urgenza, la formazione e la prevenzione. Dall’Italia a Timor-Leste, il modello delle Pubbliche Assistenze apre nuove prospettive di cooperazione internazionale. Una delegazione di ANPAS ha incontrato a Bruxelles José Ramos-Horta, presidente della Repubblica Democratica di Timor-Leste e Premio Nobel per la Pace nel 1996, per un confronto sul rafforzamento dei sistemi di emergenza sanitaria, sulla protezione civile e sul ruolo del volontariato nella sicurezza delle comunità.

Pace e solidarietà

A rappresentare ANPAS, su delega del presidente nazionale Niccolò Mancini, sono stati Lamberto Cavallari, vicepresidente vicario nazionale, e Gabriele Marino Noberasco, componente della Direzione nazionale. Presenti anche Fabrizio Vincis, per la Gestione relazioni e affari istituzionali del Presidente José Ramos Horta in Italia, e Maria Lurdes Bessa, ambasciatrice di Timor-Leste in Belgio e presso l’Unione europea. La delegazione ha consegnato al Capo di Stato una lettera istituzionale del presidente Mancini, i cui contenuti hanno rappresentato il punto di partenza per un dialogo più ampio sulle opportunità di collaborazione. “Incontrare José Ramos-Horta, in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, è un’occasione importante per riflettere sul valore del dialogo e della cooperazione tra i popoli – spiega Lamberto Cavallari, vicepresidente vicario nazionale ANPAS –. La sua storia personale e il ruolo avuto nel percorso di indipendenza del suo Paese dimostrano quanto la determinazione e la capacità di guardare al futuro possano cambiare la storia di una nazione. Sondare percorsi di cooperazione con Timor-Leste rappresenta per noi un onore, ma anche una responsabilità: trasformare valori condivisi in progetti e opportunità concrete”. L’incontro di Bruxelles costituisce un primo momento di confronto istituzionale, dal quale potranno nascere ulteriori approfondimenti e iniziative congiunte. L’obiettivo è valutare come l’esperienza maturata dalle Pubbliche Assistenze italiane in oltre 120 anni di storia possa contribuire allo sviluppo di sistemi locali di soccorso, prevenzione e protezione civile, valorizzando il ruolo attivo delle comunità.

Pubbliche Assistenze

“La capillarità delle Pubbliche Assistenze è uno dei nostri punti di forza, perché significa essere presenti nelle comunità, conoscerne i bisogni e costruire relazioni di fiducia – sottolinea Gabriele Marino Noberasco, componente della Direzione nazionale ANPAS –. Ma la nostra esperienza non si limita alla capacità di intervenire quando si verifica un’emergenza. Lavoriamo ogni giorno per diffondere la cultura della prevenzione, formare i volontari e trasmettere ai cittadini conoscenze e strumenti per affrontare i rischi. Rendere le persone più consapevoli significa rendere le comunità più sicure e preparate. È questa una delle esperienze più importanti che possiamo condividere con Timor-Leste: non soltanto competenze tecniche e organizzative, ma un modello di partecipazione nel quale i cittadini diventano protagonisti della sicurezza collettiva, nel rispetto delle specificità e delle esigenze delle comunità locali”. Lamberto Cavallari richiama il valore dell’esperienza delle Pubbliche Assistenze: “ANPAS è una comunità che si prende cura di sé stessa, una comunità autoformante, nella quale le persone acquisiscono competenze, le condividono e le mettono al servizio degli altri. Un modello che può contribuire a rafforzare le capacità di risposta alle emergenze attraverso la formazione, la prevenzione e la partecipazione dei cittadini”. Fondata nel 1904, ANPAS riunisce oggi oltre 930 Pubbliche Assistenze e più di 100mila volontarie e volontari. Un sistema associativo radicato nel territorio italiano, impegnato quotidianamente nel soccorso sanitario, nei servizi sociosanitari, nella protezione civile e nella solidarietà.