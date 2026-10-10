L’Italia scommette sull’aerospazio. Ovvero sul settore che progetta, produce e mantiene velivoli, veicoli spaziali e tecnologie per l’aviazione, la difesa e l’esplorazione dello spazio. Dintec, consorzio per l’innovazione tecnologica, è l’agenzia in house di Unioncamere, delle Camere di Commercio e dell’Enea. Supporta imprese e pubbliche amministrazioni nei processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, operando in stretta integrazione con il sistema camerale. Spiega Antonio Romeo, direttore generale di Dintec: “Nell’aerospazio la crescita dei brevetti viaggia a un ritmo doppio rispetto alla media nazionale di tutti i brevetti italiani“. Ciò dimostra che “il futuro della competitività passa dalle tecnologie digitali”. I risultati della ricerca di Dintec rilevano infatti che il comparto non è più riconducibile soltanto alle piattaforme fisiche. Rappresenta un ecosistema integrato nel quale convergono competenze digitali, capacità di ricerca e innovazioni trasversali. In questo panorama il sistema camerale può svolgere un ruolo fondamentale fungendo da cerniera tra il mondo della ricerca e il sistema delle imprese. Aggiunge Romeo: “Il nostro obiettivo è accelerare il trasferimento tecnologico e rendere visibili queste opportunità. Traducendo l’innovazione di frontiera (come la sensoristica e l’analisi dei dati) in applicazioni industriali concrete e fruibili per le piccole e medie imprese. Accompagnare le aziende verso nuove collaborazioni e mercati ad alto valore aggiunto è fondamentale per trasformare la ricerca in un motore di crescita reale e diffusa”.

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