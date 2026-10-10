L’Italia scommette sull’aerospazio. Ovvero sul settore che progetta, produce e mantiene velivoli, veicoli spaziali e tecnologie per l’aviazione, la difesa e l’esplorazione dello spazio. Dintec, consorzio per l’innovazione tecnologica, è l’agenzia in house di Unioncamere, delle Camere di Commercio e dell’Enea. Supporta imprese e pubbliche amministrazioni nei processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, operando in stretta integrazione con il sistema camerale. Spiega Antonio Romeo, direttore generale di Dintec: “Nell’aerospazio la crescita dei brevetti viaggia a un ritmo doppio rispetto alla media nazionale di tutti i brevetti italiani“. Ciò dimostra che “il futuro della competitività passa dalle tecnologie digitali”. I risultati della ricerca di Dintec rilevano infatti che il comparto non è più riconducibile soltanto alle piattaforme fisiche. Rappresenta un ecosistema integrato nel quale convergono competenze digitali, capacità di ricerca e innovazioni trasversali. In questo panorama il sistema camerale può svolgere un ruolo fondamentale fungendo da cerniera tra il mondo della ricerca e il sistema delle imprese. Aggiunge Romeo: “Il nostro obiettivo è accelerare il trasferimento tecnologico e rendere visibili queste opportunità. Traducendo l’innovazione di frontiera (come la sensoristica e l’analisi dei dati) in applicazioni industriali concrete e fruibili per le piccole e medie imprese. Accompagnare le aziende verso nuove collaborazioni e mercati ad alto valore aggiunto è fondamentale per trasformare la ricerca in un motore di crescita reale e diffusa”.
Focus aerospazio
La ricerca di Dintec offre una lettura originale dell’ecosistema aerospaziale italiano. Vengono così messe in evidenza le principali traiettorie tecnologiche. Le specializzazioni territoriali. Il ruolo delle tecnologie digitali e della ricerca all’interno della filiera. L’analisi consente inoltre di individuare ambiti nei quali competenze già sviluppate in altri settori possono essere adattate ai requisiti tecnici, qualitativi e di affidabilità propri dell’aerospazio. L’aerospazio italiano cresce del + 112,7% dal 2001 al 2025, grazie alle tecnologie digitali. Il report Unioncamere-Dintec analizza l’innovazione attraverso le domande italiane di brevetto europeo. L’indagine è basata sull’analisi di oltre 3.600 domande italiane di brevetto europeo pubblicate e riconducibili all’aerospazio, evidenzia “il crescente ruolo delle tecnologie digitali nello sviluppo del settore“. L’analisi evidenzia una crescita del perimetro aerospaziale superiore alla media nazionale. Tra il 2001 e il 2025 le domande di brevetto del comparto aerospaziale aumentano del 112,7%, con un Cagr (tasso di crescita percentuale medio annuo) del 3,2%, a fronte di un incremento del 49,7% e di un Cagr dell’1,70% per l’insieme delle domande italiane considerate. Il dato conferma il progressivo rafforzamento delle attività innovative collegate all’aerospazio, pur in presenza di oscillazioni annuali. L’aerospazio italiano si conferma un ecosistema innovativo in continua evoluzione, nel quale alle tradizionali competenze legate ad aeromobili, infrastrutture e tecnologie spaziali si affiancano sempre più capacità nei campi dell’elaborazione dei dati, delle telecomunicazioni, della sensoristica, della navigazione e della cybersecurity.
Banca dati Unioncamere
La ricerca “Mapping Italy’s Aerospace Innovation through European Patents” è stata realizzata da Dintec utilizzando la banca dati Unioncamere-Dintec sulle domande italiane di brevetto europeo pubblicate dall’European Patent Office (EPO). E’ stata presentata in anteprima a BEX (Beyond Exploration Expo) organizzato da Italian Exhibition Group. Lo studio ha analizzato oltre 100.900 domande italiane di brevetto europeo pubblicate tra il 2001 e il 2025 e identificato un insieme di 3.605 domande di brevetto, pari al 3,6% del totale, riconducibili al settore aerospaziale e alle relative tecnologie abilitanti, suddivisibili in tre grandi dimensioni. E cioè piattaforme, veicoli e infrastrutture aerospaziali, comprendenti aeroplani ed elicotteri, equipaggiamenti di bordo, installazioni per produzione e manutenzione, cosmonautica e veicoli spaziali, UAV e aeromobili più leggeri dell’aria; Navigazione, rilevamento e controllo, comprendenti radionavigazione, radar, misurazione delle distanze, fotogrammetria, strumenti giroscopici e sistemi di controllo delle variabili non elettriche; Tecnologie digitali e di comunicazione, comprendenti elaborazione dei dati, modelli computazionali, image processing, trasmissione digitale, reti wireless, sicurezza delle comunicazioni e antenne.
Ecosistema
Uno degli aspetti più rilevanti della ricerca riguarda l’adozione di una visione ampliata dell’ecosistema aerospaziale. Accanto alle tecnologie direttamente connesse ad aeromobili, che rappresentano il 7,3% del campione, e ai sistemi spaziali, pari all’1,0%, lo studio include innovazioni digitali, di comunicazione, navigazione e rilevamento che possono trovare applicazione nell’aerospazio. Tra queste figurano l’elaborazione digitale dei dati, pari al 22,7% delle domande, la trasmissione digitale delle informazioni, con il 15,7%, la radionavigazione e il rilevamento mediante onde, con il 9,5%, e la computer vision, con il 7,0%. Proprio la radionavigazione e il rilevamento mostrano inoltre la crescita più intensa tra le principali tecnologie analizzate, con un Cagr del 6,1%, e sono associati a 11 imprese che nel 2024 esprimono complessivamente circa 40,99 miliardi di euro di valore della produzione1. Considerando insieme questa area, la trasmissione digitale, le reti wireless e le tecnologie generali di trasmissione, il valore della produzione delle imprese coinvolte supera i 104,6 miliardi di euro. In questo ecosistema assumono un ruolo distintivo anche gli enti di ricerca, ai quali è attribuito il 7,0% delle domande del comparto aerospaziale, quasi il doppio del 3,7% rilevato nella banca dati generale, con una particolare concentrazione nell’analisi delle immagini, pari al 12,6% delle domande degli enti, e nelle tecnologie radar, pari al 7,4%. Nel loro insieme, questi dati mostrano che l’aerospazio non è costituito soltanto dalle piattaforme fisiche, ma da un ecosistema integrato nel quale imprese ed enti di ricerca concorrono allo sviluppo delle capacità necessarie per osservare, rilevare, acquisire, elaborare e trasmettere informazioni, collegando aeromobili, satelliti, sistemi autonomi e infrastrutture di controllo a terra.
Mercati
Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di Italian Exhibition Group commenta così il lavoro svolto: “Italian Exhibition Group costruisce le proprie manifestazioni intorno alle trasformazioni industriali prima ancora che diventino mercati consolidati. Abbiamo seguito questo criterio con la transizione ambientale e lo stiamo applicando alla space economy, perché riteniamo che la prossima fase di crescita dell’industria europea passi dall’integrazione tra il comparto spaziale e le filiere terrestri. La ricerca conferma che quell’integrazione è già in corso. Su 3.605 domande di brevetto riconducibili all’aerospazio italiano, solo il 7,3% riguarda aeroplani ed elicotteri, mentre la quota più ampia si concentra su elaborazione dei dati, radionavigazione e trasmissione delle informazioni. Sono le stesse tecnologie su cui lavorano imprese di comparti terrestri che non si sono mai considerate parte della filiera spaziale. Il compito di una manifestazione come BEX è accorciare i tempi e rendere sistematica l’integrazione tra i due comparti, perché una tecnologia qualificata per lo spazio che trova applicazione anche a terra produce ritorni su più mercati e rende sostenibile un investimento altrimenti fuori portata per buona parte del nostro tessutoproduttivo“.