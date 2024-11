Ecco come saranno i musei del futuro. Le sorprese dell’arte

Musei creativi

“Come studio ci occupiamo molto di spazi di cultura, non solo cultura alta, ma anche di conoscenza”, racconta Mara Servetto che con Ico Migliore si è occupata del Museo Egizio di Torino come del Museo di Storia Naturale di Milano o dello Chopin Museum di Varsavia, ma anche del Museo del risparmio di Torino o del Blue Line Park nato sull’oceano dalla riconversione di cinque chilometri di ferrovia dismessa a Busan, in Corea del Sud. Fino alle due librerie Electa progettate nel Parco archeologico del Colosseo, appena inserite nella World’s Most Beautiful Emporiums List 2024 del prestigioso Prix Versailles, che il 2 dicembre correranno per uno dei tre titoli mondiali (Prix Versailles, Mention Intérieur, Mention Extérieur) alla sede Unesco di Parigi. “La conoscenza nasce anche dal mettere in contatto le persone con qualcosa”, prosegue Servetto, distinguendo tra due grandi tipologie: il “ museo chiodo-parete” e il “museo -lunapark”. Il primo, prettamente dedicato alla conservazione. Il secondo, dove la spettacolarità rischia di prevalere sul contenuto. E “si torna a casa ricordando il divertimento, più che il pittore esposto”.

Spazi culturali

“Centrale oggi è la narrazione, ma deve essere pensata a più livelli – dice all’Ansa– Visitare un museo deve essere emozionante quanto andare a teatro, ma un luogo di cultura deve anche essere capace di innestarsi nel tessuto urbano e sociale del territorio circostante per rendersi attivatore di nuovi comportamenti. Altrimenti, un’opera si può vedere anche su internet. Gli spazi culturali, invece, devono aprirsi alla comunità, che non è fatta solo di persone di una certa cultura o età, ma del gruppo sociale, di generazioni diverse”. Che hanno anche comportamenti diversi. I numeri, ad esempio, raccontano come l’80% dei visitatori under 35, preferisca visitare musei interattivi con tecnologie integrate. Mentre il 42% prima di andare in un museo visita i suoi canali social e il sito web. “La tecnologia – prosegue Servetto – gioca un ruolo importantissimo, ma bisogna utilizzarla per stratificare una conoscenza che incida nei comportamenti, che muova qualcosa, come un ‘seed’, un seme, appunto. In modo che dopo una visita al Museo Chopin venga voglia di andare, magari, a un concerto. I giovani oggi agli oggetti preferiscono il viaggio, l’esperienza, ma anche per loro bisogna trovare il livello di narrazione giusta“.

Luoghi di crescita