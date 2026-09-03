Incide il calo demografico. In Italia la popolazione in età da lavoro si riduce ogni anno a causa della diminuzione delle nascite e dell’invecchiamento generale. E così è s empre più difficile trovare nuovi panettieri e pastai. Non solo, anche se in misura minore, lo stesso discorso vale per pasticcieri, gelatai e conservieri. E’ quanto emerge dall’ultima analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati Unioncamere -Anpal . Il mismatch lavorativo è la mancata corrispondenza tra la domanda di lavoro delle aziende e l’offerta da parte di chi cerca occupazione. Il fenomeno non significa solo mancanza di candidati, ma si divide in diverse categorie principali . Mismatch formativo (o di competenze): le scuole o le università non preparano i giovani con le abilità tecniche o digitali richieste dalle imprese. Mismatch territoriale: c’è un forte divario tra le zone con maggiore sviluppo e quelle con tassi di disoccupazione più alti. Mismatch salariale e qualitativo: le offerte spesso prevedono paghe basse, scarsa stabilità o condizioni poco attraenti rispetto alle aspettative dei lavoratori .

Caso Sardegna