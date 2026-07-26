La Cdo (Compagnia delle opere) è un’associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti. Chi vi partecipa è mosso dal desiderio di affrontare in modo integralmente umano e con strumenti innovativi le sfide imprenditoriali, professionali, socioeconomiche e culturali del nostro tempo. Per questo la Cdo promuove relazioni, incontri e strumenti che favoriscono l’apertura, la conoscenza e l’accompagnamento a scelte e decisioni fondate e consapevoli. Quarant’anni di opere, imprese e comunità trovano casa al Meeting di Rimini 2026. Compagnia delle Opere torna protagonista della manifestazione con un grande spazio dedicato all’incontro tra lavoro, educazione, sociale e cultura, trasformando il proprio anniversario in un’occasione per interrogarsi su ciò che oggi è ancora capace di generare bene comune. Un anniversario che per Cdo “non vuole essere soltanto una ricorrenza, ma l’occasione per raccontare una storia di opere e relazioni che continua a generare iniziative, responsabilità condivise e nuove forme di impegno sociale“.

Cdo a Rimini

Il padiglione Cdo prenderà ispirazione dall’opera di Paul Klee, Castello e sole, scelta come immagine simbolo della presenza al Meeting: una città che cresce nel tempo, mattone dopo mattone, grazie al contributo di molti. È questa l’esperienza che Cdo desidera proporre al Meeting di Rimini 2026. I due grandi spazi del padiglione saranno due aree principali. La prima sarà la Piazza delle Opere, un luogo vivo di testimonianze sociali, imprenditoriali ed educative, dove realtà profit e non profit mostreranno esperienze concrete di operosità generativa e di costruzione del bene comune. La seconda sarà l’Arena Cdo, che continuerà, come nelle precedenti edizioni, a rappresentare uno spazio di incontri pubblici con imprenditori, educatori, rappresentanti delle istituzioni, ricercatori e protagonisti della società civile italiani e internazionali, chiamati a confrontarsi sulle grandi sfide del presente e del futuro. Tra gli appuntamenti più attesi della nuova edizione, la mostra “Léon Harmel, la profezia di un’impresa”, dedicata all’industriale francese che già nell’Ottocento sviluppò una concezione del lavoro fondata sulla dignità della persona, sulla partecipazione dei lavoratori e su forme innovative di welfare sociale. La sua vicenda, maturata in stretto rapporto con la riflessione sociale del tempo e con Leone XIII, mostra come la fede possa incidere concretamente sul modo di concepire l’impresa e il rapporto con le persone, generando nuove forme di responsabilità e innovazione sociale.

Meeting 2026

Il Meeting di Rimini, giunto quest’anno alla sua 47ma edizione, si terrà dal 21 al 26 agosto nella Fiera di Rimini, con il titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, tratto dall’ultimo verso della Divina Commedia. La manifestazione sarà ricca di tavole rotonde, mostre, spettacoli, iniziative culturali, sportive e per ragazzi e verrà anche trasmessa in diretta su più canali digitali e in più lingue. ‘”l centro del Meeting 2026 ci sarà la visita di Leone XIV. La sua partecipazione è fonte di grande gioia. Sarà un incontro con tutti i partecipanti al Meeting. Cioè on i bambini, i ragazzi, gli studenti, le famiglie giovani e meno giovani. Tutti avranno la possibilità di salutarlo lungo il percorso tra i padiglioni della Fiera”, spiega il presidente della Fondazione Meeting. Aggiunge Bernhard Scholz: “L’intenzione espressa nel titolo di questo Meeting, L’amor che move il sole e l’altre stelle, ha trovato nell’enciclica Magnifica Humanitas del Pontefice n grande conforto, un sorprendente approfondimento e un importante allargamento dell’orizzonte”. Alcuni temi che Leone XIV ha sottolineato nell’enciclica riguarderanno diversi appuntamenti del Meeting. E cioè l‘affermazione della grandezza dell’uomo e della sua dignità, la consapevolezza che i suoi limiti non lo soffocano ma lo proiettano a un dialogo con l’infinito. Inoltre le riflessioni sul senso del lavoro e della ricerca, l’urgenza di una comunicazione che favorisca la dimensione relazionale della persona.