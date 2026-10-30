A settembre 2026, la crescita dell’export italiano verso i mercati extra-UE è del 5,4% su base annua. “L’obiettivo dell’accordo tra Unioncamere e il ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale è ampliare la platea delle imprese italiane che esportano e rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali. Esiste un potenziale di circa 20mila imprese che potrebbero avviare o sviluppare la propria attività sui mercati esteri. Su queste concentreremo la nostra azione, per accompagnarle nel percorso di crescita internazionale e favorirne l’accesso a nuovi mercati”, ha evidenziato Andrea Prete. Il presidente di Unioncamere è intervenuto all’assemblea dei presidenti delle Camere di commercio italiane che si è svolta a Roma presso gli Horti Sallustiani. Andrea Prete ha inoltre ricordato come le imprese esportatrici registrino una produttività del lavoro superiore di circa il 20% rispetto a quelle che non esportano. Già all’inizio dell’attività sui mercati esteri, la produttività aumenta di circa il 6% rispetto a quando l’impresa operava solo sul mercato domestico. All’assemblea è intervenuto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, evidenziando l’impegno del governo italiano per sostenere l’export e il Made in Italy e l’importanza della collaborazione con Unioncamere.

Export in crescita

“Lavorando insieme possiamo raggiungere l’obiettivo di incrementare l’export coinvolgendo le imprese che non hanno ancora iniziato un percorso di internazionalizzazione facendo in modo che non si sentano sole su questo fronte. Per fare questo serve una macchina organizzativa articolata, la collaborazione con Unioncamere è preziosa, puntiamo ad arrivare nei territori grazie alle Camere di commercio”, ha precisato Tajani. Secondo l’indagine di Unioncamere e del Centro studi Tagliacarne, diffusa ieri nel corso dell’Assemblea, sono circa 20mila aziende italiane avrebbero già le carte in regola per vendere all’estero, ma non hanno ancora varcato i confini nazionali. In rapporto alle aziende che già esportano nelle rispettive aree, il potenziale relativo è più ampio al Sud: 21 imprese potenzialmente esportatrici ogni 100 già esportatrici, contro 13 nel Centro-Nord. L’analisi delle imprese che hanno utilizzato i servizi delle Camere di commercio per l’internazionalizzazione mostra risultati significativi. Nel periodo 2020-2024, le aziende beneficiarie hanno registrato una probabilità di iniziare a esportare superiore del 41,4% rispetto alle imprese non servite. Il valore delle esportazioni delle imprese che hanno usufruito dei servizi camerali è risultato più elevato del 21,8% rispetto alle imprese non servite, con un impatto complessivo stimato tra 600 e 800 milioni di euro di export aggiuntivo. L’effetto è ancora più marcato per le imprese meridionali: per quelle che hanno usufruito dei servizi camerali, l’impatto stimato sul valore delle esportazioni raggiunge il 65,3%, circa tre volte la media nazionale.

Rete per lo sviluppo

Il sistema camerale italiano è una rete pubblica al servizio dell’economia, delle imprese e del territorio, coordinata a livello nazionale da Unioncamere e a livello europeo da Eurochambres. Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e professionisti, italiani e locali, ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano ai sensi della legge n. 518 del 1° luglio 1970, che operano per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il Made in Italy nel mondo. Nate e sviluppatesi come punto di raccolta delle comunità d’affari italiane, le Camere di Commercio Italiane all’Estero si sono consolidate nel tempo, fino a rappresentare una rete capillare e riconosciuta, parte integrante della comunità d’affari dei Paesi in cui operano: l’88% circa delle 20mila imprese associate è rappresentato da aziende locali che riconoscono nell’Italia un partner per il proprio business e per operazioni di investimento. Le CCIE operano nel rispetto di linee guida di indirizzo deontologico e la loro attività si caratterizza per una forte capacità di comprensione ed analisi dei mercati internazionali, frutto del radicamento sui territori esteri e del legame con le comunità d’affari e le istituzioni locali. Una particolare predisposizione al rapporto diretto con le aziende, dovuta alla loro natura di associazioni di imprenditori al servizio di altri imprenditori. Una spiccata propensione a lavorare secondo parametri di efficacia ed efficienza tipici di un’impresa, requisito necessario per offrire servizi competitivi sul mercato. L’importante lavoro a supporto del Made in Italy e delle imprese italiane svolto sui territori esteri, ha portato le CCIE a diventare uno dei soggetti di riferimento del Sistema italiano di promozione dell’internazionalizzazione, insieme all’Agenzia ICE e all’ENIT, come stabilito dalla legge numero 56 del 2005, che le indica quale terzo soggetto di promozione all’estero. Le CCIE nel mondo: 86 Camere in 64 Paesi. 160 punti di assistenza. 21 mila associati (88% aziende locali). 300 mila contatti d’affari è il business che gira intorno alle CCIE