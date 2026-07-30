In Italia la cultura vale sempre di più. Nell’ultimo anno 115,8 miliardi di euro con quasi 1,54 milioni di occupati. “Il rapporto ‘Io sono cultura’ realizzato da fondazione Symbola Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte e il rapporto Siae certificano il primato della Lombardia. E ci dicono che la direzione intrapresa è quella giusta”, dice l’assessore regionale alla Cultura. Francesca Caruso sottolinea alcuni dei dati dei due report. La Lombardia è al primo posto in Italia per dimensione economica del Sistema Produttivo Culturale e Creativo (SPCC), con oltre 33 miliardi di euro di valore aggiunto. Si tratta del dato più alto d’Italia, trainato dalla performance di Milano che si conferma il principale ecosistema italiano dell’innovazione culturale che accentra design, editoria, audiovisivo, comunicazione, architettura, moda, software. Anche il rapporto Siae mostra come in regione si concentrano il 18,4% degli spettacoli, il 21,1% degli spettatori e il 25,2% della spesa nazionale. Registrando anche la spesa media più alta d’Italia (20,24 euro per spettatore, +4,9%). Nonostante una lieve flessione di eventi (-0,6%) e pubblico (-0,1%), la spesa complessiva cresce del 4,7%, confermando la solidità del settore.

Investimento-cultura

“Questi risultati – evidenzia Francesca Caruso – confermano che gli investimenti, l’attenzione e il lavoro che stiamo portando avanti in questa legislatura per sostenere il nostro sistema culturale stanno producendo effetti concreti. Come Regione Lombardia continueremo a mettere in campo ogni sforzo necessario per valorizzare il patrimonio culturale, sostenere le imprese creative e rafforzare un settore che rappresenta un motore di sviluppo economico, occupazionale e di attrattività internazionale. Essere la prima regione d’Italia per ricchezza culturale è un risultato che ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci sprona a fare ancora di più per consolidare questa leadership”. Osserva il Sole 24 Ore: “C’è un burattino di legno animato in giro per il mondo. Parlando in 669 tra lingue e dialetti, Pinocchio oggi è il terzo libro più diffuso dietro alla Bibbia e a Il Piccolo Principe. Il quasi primato torna utile, duecento anni dopo la nascita di Collodi, per ricordare una cosa che i numeri fanno fatica (da soli) a raccontare. Cioè l soft power di un Paese si pondera attraverso le sue storie raccontate altrove, in altre lingue, da altre voci. È un’immagine che regge bene la sedicesima edizione di “Io Sono Cultura”, il rapporto promosso da Fondazione Symbola, Unioncamere, Deloitte e Centro Studi Tagliacarne. Perché introduce il filo conduttore di tutto il report. Ossia l’idea della cultura italiana come sistema che produce valore ben oltre ciò che è immediatamente visibile (e misurabile)”.

Creatività

L’Italia detiene il record mondiale per il maggior numero di siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, con un totale di 61 siti, superando Paesi come la Cina e la Germania. Di questi beni, la grande maggioranza è di tipo culturale (55), mentre una parte minore è composta da siti naturali (6). Per due giorni Carrara ha ospitato artisti e artigiani delle città creative Unesco di Jingdezhen (Cina), Gabrovo (Bulgaria), Manises e Siviglia (Spagna) e poi di Bergamo, Como, Fabriano, Faenza, La Spezia, Pesaro e Roma. E’ accaduto per la terza edizione di “C/Art, creativi in dialogo”, festival promosso dal comune di Carrara, a sua volta città creativa Unesco. Il centro storico si è trasformato nello scenario per installazioni, performance ed esposizioni tra scultura, musica, cinema, cibo e altro ancora. Complessivamente 159 gli artisti presenti mentre più di 30 le città creative Unesco rappresentate. Il visitatore ha scoperto luoghi reinventati come veri e propri laboratori artistici. La scalinata Baluardo è stata dedicata alla musica, alla moda e al cinema ed è stato allestito “Lucy-The origin”, un progetto artistico collettivo in collaborazione con GiPi soft. Il ponte Baroncino è stato focalizzato sulla pittura, quello delle Lacrime sulla scultura. Grazzano è divenuta la sede dell’artigianato con la presenza speciale dei mastri cartai del Museo della carta di Fabriano e artigiane del regional ethnographic open-air Museum Etar di Gabrovo. Le chiese sono state dedicate alle installazioni visive e alle sperimentazioni musicali.