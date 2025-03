Verso Expo Osaka

Il simbolo di Expo 2025 Osaka sarà “the Grand Roof – Ring”, il Grande Tetto ad anello, comunemente chiamato “Ring”. Disegnato dall’architetto Fujimoto Sou, progettista dell’Expo, rappresenta la filosofia dell’Esposizione Universale: “Uniti nella diversità“. La struttura, costruita interamente in legno avrà un diametro interno di circa 615 metri, un’altezza esterna di 17m ed interna di 12m. Una volta completato sarà uno degli edifici in legno più grandi del mondo. Esso servirà sia come passeggiata esterna, dalla quale i visitatori potranno ammirare l’intera zona dell’Esposizione Universale, che come riparo in caso di pioggia. Il bando prevede la concessione di un voucher di 5mila euro per ogni impresa ammessa, fino alla copertura del 50% dei costi di partecipazione all’Expo. Sono ammesse alle agevolazioni le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di determinati requisiti, tra cui aver dichiarato al Registro delle Imprese l’attività svolta. Essere in regola con il pagamento del diritto annuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata o concordato preventivo. Le domande vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale e attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese, all’interno del sistema Webtelemaco Infocamere – Servizi e-gov, a partire dalle ore 10 di lunedì 3 marzo 2025 e fino alle ore 14 del 4 aprile. La valutazione delle domande di ammissione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it Accompagnare ed assistere le imprese del Lazio per partecipare all’Expo di Osaka 2025 dal 17 al 24 maggio prossimo. E’ il fine di una sinergia istituzionale tra Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio che, in particolare, ha visto la presentazione del bando con lo stanziamento di 350 mila euro per le micro, piccole e medie imprese del territorio.

Collaborazione istituzionale

“Il Consiglio regionale del Lazio e la regione Lazio insieme, in uno spirito di grande collaborazione istituzionale negli interessi delle imprese del Lazio, organizzano la partecipazione all’Expo Osaka 2025 – spiega Luciano Nobili, presidente della Commissione speciale Pnrr e grandi eventi del Consiglio regionale del Lazio – il Lazio sarà protagonista in una settimana, il 17 al 24 maggio, e la Regione, insieme alla Camera di Commercio di Roma, hanno messo a disposizione delle imprese alcuni strumenti, alcune opportunità per compartecipare all’investimento necessario per partecipare ad Expo. Due bandi di Lazio Innova e un bando della Camera di Commercio di Roma, rivolti alle imprese con diverso dimensionamento e di fatturato, uno strumento per essere presenti ad Osaka, dove poi la Regione si occuperà insieme all’Istituto del Commercio per l’Estero di organizzare dei workshop specifici, appuntamenti dedicati e fatti su misura per le imprese del Lazio che parteciperanno – ha precisato -, quindi non solo partecipare all’Expo, a Osaka, ma anche la possibilità una volta lì di avere gli appuntamenti che possono essere davvero importanti e davvero fruttuosi per il nostro export e per le nostre imprese, un contributo speriamo importante per continuare a crescere“. “La collaborazione tra Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma rappresenta un modello virtuoso di sinergia istituzionale finalizzata a rafforzare la competitività del nostro sistema imprenditoriale. Expo Osaka 2025 è un’occasione straordinaria per le imprese del Lazio, che potranno presentare le proprie eccellenze, innovazioni e capacità produttive su un palcoscenico globale di primaria importanza”, ha detto la vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli. Sono ammesse alle agevolazioni le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di determinati requisiti.