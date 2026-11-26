Il lavoro a “misura di famiglia”. In Toscana l’imprenditoria femminile ha un peso rilevante nel tessuto economico regionale, con circa il 24,1% di imprese femminili sul totale di quelle attive e quasi un’azienda su quattro guidata da donne. Il sostegno alle imprenditrici passa attraverso strumenti nazionali, fondi europei gestiti dalla Regione Toscana e reti associative locali. Presentate a Pisa, presso l’Auditorium Antonio Pacinotti della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, le nuove opportunità per la conciliazione tra vita familiare e lavoro. A illustrarle sono stati tra gli altri Cristina Martelli, segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Maria Grazia Maestrelli, consigliera di parità della Regione Toscana, Riccardo Cuomo, dirigente delle Aree Politiche del Lavoro di Unioncamere. “La conciliazione famiglia-lavoro non è un tema accessorio di welfare aziendale, ma una condizione strutturale per la competitività delle imprese e la tenuta del tessuto produttivo- ha sottolineato Cristina Martelli, segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-. Siamo in un contesto che unisce livelli record di occupazione a un inverno demografico, in cui la popolazione lavorativa invecchia e affronta problemi legati alla cura della famiglia. Per questo, l’organizzazione del lavoro e l’attenzione a questi tempi di cura sono centrali per attrarre e trattenere le persone che fanno la differenza nelle nostre aziende”. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli della misura. Sono previsti voucher fino a 2.459,01 euro per l’assistenza tecnica, con un massimo di sei giornate di consulenza online, e contributi fino a 12.000 euro per i costi ammissibili della certificazione rilasciata dagli organismi accreditati. Il sostegno ordinario massimo per azienda è di 14.459,01 euro; si aggiunge, alle condizioni fissate dall’avviso, una premialità di 450 euro per imprese già in possesso dei riconoscimenti indicati. La misura dispone complessivamente di 7,5 milioni e punta a coinvolgere 1.000 aziende.

Lavoro-famiglia

Per presentare domanda occorre verificare i requisiti, compilare il test preliminare online, chiedere un preventivo a un organismo di certificazione presente nell’elenco Unioncamere, preparare la documentazione e inoltrare la richiesta sulla piattaforma Restart di InfoCamere. La scadenza è fissata alle ore 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento delle risorse; il percorso deve concludersi entro il 30 giugno 2027. Le istruzioni sono disponibili su conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Per le imprese certificate è previsto, alle condizioni di legge, anche un distinto esonero contributivo. La nuova certificazione Uni/PdR 192:2026 è stata pensata per le imprese che vogliono organizzare il lavoro tenendo conto della vita familiare dei dipendenti. Al programma nazionale sono destinati 7,5 milioni di euro: risorse per accompagnare le aziende, finanziare consulenza e verifiche e portare la conciliazione dentro le decisioni quotidiane, dagli orari ai congedi, fino alle prospettive di carriera. Il convegno ha riunito istituzioni, tecnici e imprese. La convenienza economica di investire sulle persone è stata illustrata con i dati Unioncamere-Centro Studi Tagliacarne. Nel 2026 dichiara un fatturato in crescita il 35% delle imprese che investono nel benessere dei lavoratori, contro il 22% delle altre. Per l’aumento dell’occupazione le quote sono rispettivamente 20% e 10%. Sono confronti tra gruppi di aziende, non la misura di quanto ogni singolo servizio di welfare faccia crescere i ricavi. La Uni/PdR 192:2026 – prassi di riferimento sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro – si affianca alla Uni/PdR 125:2022, dedicata alla parità di genere. Per certificarsi non basta dichiarare attenzione ai dipendenti: occorre adottare procedure verificabili su orari e flessibilità, maternità e paternità, responsabilità di cura, servizi e continuità dei percorsi professionali dopo i congedi. Le misure devono essere programmate, attuate e controllate nel tempo.

Parità di genere

La UNI/PdR 192:2026 (Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie) è la Prassi di Riferimento pubblicata il 14 aprile 2026 da UNI – Ente Italiano di Normazione, promossa dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel suo messaggio di saluto inviato ai partecipanti al convegno, l’assessora alla Cultura, Università e Parità di genere della Regione Toscana Cristina Manetti ha affermato: “Come Regione siamo convinti che la crescita economica e quella sociale debbano procedere insieme. Non può esserci uno sviluppo davvero sostenibile se una parte della popolazione è costretta a scegliere tra lavoro e famiglia, tra realizzazione professionale e vita familiare. La parità di genere non è una battaglia che riguarda soltanto le donne. E’ una responsabilità collettiva e un obiettivo che riguarda l’intera comunità. È anche attraverso iniziative come questa, attraverso il dialogo tra istituzioni, sistema camerale, imprese e parti sociali, che possiamo costruire un cambiamento concreto e duraturo”. Assunta Morresi, vicecapo di Gabinetto vicaria della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, ha insistito sul carattere specificamente familiare della nuova prassi. “Le reti familiari si stanno sempre più assottigliando e la nuova prassi risponde proprio a questa difficoltà”, ha osservato. Da qui il passaggio dal “welfare di convenienza” al “welfare di convinzione”. Una scelta organizzativa che riconosce il valore della maternità e della paternità, invece di trattare la prima come una penalizzazione nel curriculum. La UNI/PdR 192:2026 fornisce linee guida e requisiti misurabili per aiutare le organizzazioni a implementare politiche aziendali a sostegno della genitorialità (maternità e paternità), dei carichi di cura familiare (caregiving) e dell’equilibrio tra vita privata e lavoro. È applicabile a organizzazioni pubbliche e private (incluse realtà no-profit) di qualsiasi settore e dimensione. È progettata per essere integrata con altri sistemi di gestione, in particolare con la UNI/PdR 125 sulla parità di genere.

Aree tematiche

Per ottenere la certificazione di terza parte da un organismo accreditato, l’organizzazione deve istituire un comitato interno, definire un piano strategico annuale e raggiungere specifici indicatori di performance (KPI) suddivisi in 7 aree tematiche. Cultura e formazione: iniziative di sensibilizzazione contro gli stereotipi legati alla genitorialità e ai carichi di cura. Selezione e assunzione: processi di recruiting inclusivi che non penalizzino i candidati con responsabilità familiari. Sviluppo professionale e carriera: tutela delle opportunità di crescita e continuità retributiva durante e dopo i congedi. Genitorialità e caregiving: misure per favorire il rientro post-maternità, l’uso del congedo di paternità e permessi aggiuntivi per chi assiste familiari fragili. Organizzazione del lavoro: flessibilità oraria e spaziale, inclusi lavoro agile (smart working) e part-time reversibile. Salute e benessere: servizi di supporto psicologico, prevenzione e benessere organizzativo. Sostegno economico e welfare: piani di welfare aziendale e convenzioni per servizi all’infanzia o all’assistenza (asili nido, centri estivi). Il sistema prevede una soglia minima di punteggio complessivo del 50% per micro e piccole imprese e del 60% per medie e grandi imprese. Il certificato ha validità triennale, con audit di sorveglianza annuali. Il decreto-legge n. 62/2026 prevede per le aziende private certificate uno sgravio sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino all’1%, entro un limite massimo di 50.000 euro annui.