“L’evidente attualità del pensiero di don Luigi Sturzo sull’Europa riguarda anche la dimensione mediterranea del vecchio continente”. Il fondatore del Partito Popolare vedeva l’Europa anche come un “ponte tra nord e sud del mondo. “La figura di Don Luigi Sturzo, sacerdote e pensatore politico, oppositore dei totalitarismi e testimone di una concezione morale della politica è di un’attualità rilevante – osserva monsignor Marco Malizia, studioso dello statista siciliano-. Noi possiamo annoverarlo tra i padri costituenti dell’Europa e del popolarismo europeo. Don Sturzo, per primo, parla degli Stati Uniti d’Europa già nel 1929. Nel luglio del 1930, quindi più di dieci anni prima del Manifesto di Ventotene, indica le tre condizioni essenziali per rendere possibile il sogno unitario europeo: ‘Sarà un’utopia una qualsiasi forma di Stati Uniti d’Europa senza una base economica larga, senza una politica democratica omogenea, senza una modalità che possa realmente affratellarci’, cosi don Luigi Sturzo”.

Qual è la visione geopolitica di don Sturzo per l’Europa?

“Don Sturzo elabora un concetto chiave per far sì che si passi gradualmente da una ‘piccola Europa’ ad una ‘grande Europa’. Questo si può realizzare nell’integrazione con i popoli euro-mediterranei. Don Sturzo afferma la necessità di avvicinare le sponde del Mediterraneo come mare di pace e di pacifica convivenza tra i popoli. Egli infatti afferma: ‘Avvicinare il Mediterraneo vuol dire capirlo, amarlo, conquistarlo, non al potere ma alla civiltà; com’è possibile che l’Europa possa essere concepita tutta al Nord, quando il suo condizionamento, per molti dei contatti internazionali e per lo sviluppo di popolazioni numerose, e quando parte delle forze di equilibrio internazionale vengono e verranno ancora di più dal Sud euro-afroasiatico? Le persone sensate sanno che l’Europa venne dall’Ellesponto e non potrà mai fare a meno delle porte di entrata: Bosforo, Suez, Gibilterra; la

‘piccola Europa’, oggi o domani non importa, chiamerà la ‘grande Europa’. E questa batterà alle tre porte non come a proprie serrature di clausura ma come a veicoli di civiltà’. Don Sturzo pensa all’Europa classica, quella che i miti greci dicevano nipote dell’Africa e sorella dell’Asia, nata dallo stesso padre Nettuno legata dunque a questi due altri continenti da sacri vincoli di pietas. Quindi, un’Eurofrasia che fondi la sua pace sulle solide basi della razionalità, della consapevolezza storica e della tensione al bene comune a cui devono indirizzarsi tutti gli sforzi educativi, morali e sociali”.

Don Sturzo visse nei paesi del nord d’Europa parte degli anni del fascismo.Come concepiva l’Occidente?

“Come culla di una civiltà che creasse, per i suoi valori intrinseci, quello ‘stato d’animo nuovo’ che fosse la via

dell’incivilimento complessivo dei popoli sulla base di una piattaforma comune di principi che affratelli le genti in un comune sentire per impedire che esse siano divorate dai nazionalismi politici e dagli egoismi economici. Pervenne Sturzo a queste considerazioni sull’onda della ‘inutile strage’ (come la chiamò Benedetto XV) della Prima Guerra Mondiale. È il 17 novembre 1918, quando Don Sturzo analizzò la rovinosa caduta degli imperi e il sorgere delle nuove nazioni e comprese come queste vicende non avrebbero affatto risolto lo spirito di inimicizia storica, di prepotenza economica e di assurdo uso del

militarismo senza ‘uno stato d’animo nuovo’, come detto sopra, ossia il far sorgere tra i popoli europei una nuova coscienza unitaria per impedire che possano ‘esserci nell’Europa civile nazioni subordinate e popoli oppressi”.

Le radici cristiane dell’Europa erano un collante ideale per Sturzo?

“Don Luigi Sturzo riguardo alle radici cristiane dell’Europa non ebbe una visione confessionale, ma fu consapevole che la storia e l’identità europea erano state profondamente plasmate dal cristianesimo. E auspicò sempre che le radici cristiane dell’Europa fossero a fondamento del processo di integrazione politica tra i popoli e per la pace. Don Luigi fu perfettamente consapevole del fallimento dei sovrani della vecchia Europa che pur definendosi cattolici e cristiani nonché imparentati tra loro, utilizzavano la guerra per le loro scelte sovraniste e nazionaliste, umiliando i diritti e le libertà dei loro popoli. E’ dunque un ribaltamento

di prospettiva, quella sturziana, di un’Europa che nasce dal basso che vede i cittadini e i popoli protagonisti del loro destino, secondo gli insegnamenti della dottrina sociale cristiana. Infatti don Luigi Sturzo diceva sempre: ‘Il Vangelo nel cuore e la dottrina sociale della Chiesa nella mani’. Il pensiero di don Luigi Sturzo pone una sfida attuale sul fine identitario dell’evoluzione dell’Europa come soggetto politico, culturale e sulle sue radici cristiane. Auspico che i cattolici che vogliono impegnarsi in

politica e che hanno a cuore le sorti delle democrazie europee accolgano ed attualizzino questi preziosi insegnamenti di Don Sturzo e pensando ai tanti monumenti che abbiamo dappertutto l’istituzione europea riconosca l’alto magistero e uno dei padri fondatori e gli dedichi una delle sue aule”.