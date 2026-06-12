La voce francescana per una Dottrina sociale capace di leggere il futuro

La storia e la teologia non camminano mai allo stesso passo. La prima avanza per accelerazioni improvvise, fratture, mutazioni che ridisegnano in pochi anni ciò che sembrava stabile da decenni; la seconda elabora, interpreta, discerne, e lo fa con un ritmo più lento, fedele alla propria logica interna. È in questa tensione che nasce l’asimmetria della Dottrina sociale della Chiesa: un pensiero che, lungo tutto il Novecento, ha spesso preso forma dopo che i processi storici avevano già imposto le loro conseguenze. Oggi, però, la velocità dei cambiamenti economici, tecnologici e antropologici rende questo ritardo sempre più problematico, soprattutto per una teologia che si richiama ai “segni dei tempi” come criterio di discernimento ecclesiale.

Da questa prospettiva, il problema non è soltanto cronologico, ma teologico: riguarda il modo in cui la Chiesa interpreta il tempo, riconosce le svolte della storia e decide quando intervenire. Ed è proprio qui che emerge, con tutta la sua evidenza, la frattura che attraversa il recente e formale Magistero sociale.

C’è, infatti, una verità scomoda che attraversa più di un secolo di elaborazione teologico-sociale: la Chiesa parla con profondità, ma quasi mai con tempestività. Le sue analisi sono lucide, ma arrivano quando i processi storici hanno già prodotto ferite, ingiustizie, squilibri. È un ritardo che pesa. E che oggi, in un mondo che corre a velocità vertiginosa, rischia di diventare un limite strutturale.

La Rerum novarum (1891) è l’esempio più clamoroso. Leone XIII denuncia lo sfruttamento operaio, ma lo fa decenni dopo che il Manifesto del Partito Comunista (1848) e il Capitale (1867) avevano già plasmato l’immaginario politico europeo. Nel frattempo, milioni di lavoratori avevano conosciuto condizioni disumane, e le ideologie rivoluzionarie avevano già attecchito come unica risposta possibile. Lo stesso schema si ripete con la Quadragesimo anno (1931): arriva dopo il crollo di Wall Street del 1929, quando la crisi aveva già travolto famiglie, risparmi, economie. L’enciclica è profonda, ma non preventiva.

E ancora:

Mater et Magistra (1961) interviene quando la decolonizzazione è già esplosa.

Populorum progressio (1967) arriva quando il divario Nord-Sud è ormai strutturale.

Centesimus annus (1991) nasce dopo la caduta del Muro.

Caritas in veritate (2009) dopo la nuova crisi finanziaria globale.

La domanda, allora, è inevitabile: perché la Chiesa arriva sempre dopo? E soprattutto: come può evitare di farlo ancora?

Manca un sistema cattolico capace di leggere il futuro, non solo il presente

Il Magistero non può fare sociologia applicata. Ma può – e deve – essere sostenuto da un ecosistema culturale che oggi semplicemente non c’è. Le Università cattoliche, gli Istituti di ricerca, le riviste scientifiche, gli Osservatori sociali potrebbero costituire un vero “radar” sui fenomeni emergenti: intelligenza artificiale, biopolitica, nuove povertà, migrazioni, finanza algoritmica, crisi ecologica, geopolitica delle risorse. Oggi, però, questo radar è spento. O meglio: esiste, ma non è collegato al Magistero. È frammentato, debole, autoreferenziale. E così la Chiesa è costretta a intervenire quando i processi sono già esplosi.

Manca un vero pluralismo teologico. E manca soprattutto la voce francescana

Questo limite è più profondo. Per secoli la teologia cattolica ha privilegiato un paradigma quasi esclusivamente tomista: solido, rigoroso, ma non sufficiente per leggere la complessità liquida del mondo contemporaneo. Qui emerge una lacuna: l’assenza della Scuola francescana nel dibattito sociale ed ecclesiale, che, invece, è un valore aggiunto decisivo. La tradizione francescana, infatti, non è un semplice “filone spirituale” tra gli altri. È un paradigma alternativo di pensare l’uomo, la società, l’economia, il potere. Un paradigma che per la Chiesa oggi – in un mondo frammentato, ipertecnologico, diseguale – appare come la prospettiva più attrezzata per leggere il futuro. Ecco perché.

Anzitutto, perché il francescanesimo parte da un’altra intuizione: l’uomo esiste solo in relazione. Non è un dettaglio spirituale: è un cambio di paradigma antropologico: la fraternità non come sentimento, ma struttura dell’essere; la persona non come sostanza, ma come essere esistente in relazione; la società non come contratto, ma come comunione.

In secondo luogo, perché il francescanesimo è l’unica grande tradizione cristiana che ha osato dire che la proprietà non è un assoluto, ma una funzione sociale. Non per ideologia, ma per Vangelo. Da qui nasce un’economia generativa: l’esperienza dei Monti frumentari e dei Monti di pietà, la fiducia sussidiaria e solidale, la logica del dono e della reciprocità, la finanza come servizio, non come potere; un modello economico che anticipa di secoli: l’economia civile, l’economia sociale di mercato, la finanza etica, la sostenibilità integrale. In un mondo dominato dalla finanza algoritmica e dalla concentrazione della ricchezza, la voce francescana è una bussola preziosa.

In terzo luogo, mentre la libertà moderna è spesso ridotta a “fare ciò che uno vuole”, la libertà francescana – soprattutto nella lettura scotista – è apertura al possibile, non autoreferenziale, non consumistica, non individualistica, ma creativa e serve per affrontare le sfide dell’IA, della biopolitica, della manipolazione digitale. Una libertà che non si lascia programmare. In quarto luogo, il francescanesimo è l’unica tradizione che ha trasformato la minorità in categoria politica, che non significa debolezza, ma rifiuto della logica di dominio.

E ancora, perché molto prima dell’ecologia moderna, i francescani avevano già compreso che: l’uomo non è padrone del creato, la natura non è una risorsa da sfruttare, la cura del creato è inseparabile dalla cura dei poveri. Infine, perché il francescanesimo non è un sistema astratto, ma uno stile di vita, con la sobrietà al centro della vita individuale e comunitaria

Conclusione

Se la Chiesa vuole essere non solo voce critica, ma coscienza profetica e parlare al mondo di oggi – e non a quello di ieri – deve: costruire un n uovo patto tra Magistero e ricerca cattolica; promuovere un pluralismo teologico reale; recuperare la tradizione agostiniano-francescana come risorsa per leggere il futuro; dotarsi di un osservatorio permanente sui processi globali; formare generazioni capaci di discernere, non solo di reagire. Magnifica Humanitas mostra che questo cammino è possibile. È il primo passo verso un Magistero che non arriva dopo, ma cammina davanti.