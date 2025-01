“Le sfide che riguardano l’agricoltura sono sfide di tutto il Paese”, afferma Sergio Mattarella. Servono, quindi, “elaborazione e confronto per un’agricoltura che, oltre a essere risorsa essenziale, qualifichi la stessa identità italiana, rappresentando una sfida decisiva per il nostro vivere e per la sostenibilità economica, sociale, ambientale“. Aggiunge il Capo dello Stato: “La storia delle produzioni agricole, degli allevamenti, delle imprese nate dal lavoro della terra ha plasmato la storia e la cultura dell’Italia e dell’Europa”. La consapevolezza di queste radici, secondo il presidente della Repubblica, “deve guidarci oggi nell’affrontare i problemi aperti dalle grandi trasformazioni globali e dai pericolosi mutamenti climatici”. La società intera “deve essere consapevole e accompagnare l’impegno dei produttori agricoli. La salubrità dei cibi che mangiamo, la qualità dei prodotti destinati al mercato, l’integrità e la cura di territori che costituiscono la nostra bellezza e ricchezza passano dal quotidiano lavoro e dalle capacità progettuali del mondo dell’agricoltura”, avverte Sergio Mattarella. Lo spopolamento delle aree interne e montane “può essere contrastato da rigenerazioni agricole. Produzioni innovative possono dare occasioni di impiego ai giovani. Va assicurato al lavoro il giusto compenso, contrastando con forza le forme di sfruttamento che raggiungono nel caporalato un apice di inaccettabile illegalità.

Agricoltura in ripresa

L’Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per promuovere le tante idee innovative dei giovani agricoltori. Quasi tre italiani su quattro (74%) si dichiarano felici se i propri figli o nipoti lavorassero in campagna. Un dato, quello del Censis, che evidenzia come, nel tempo del crollo della fiducia nelle competenze e nelle varie professioni, gli agricoltori siano riusciti a costruirsi un proprio specifico capitale di riconoscimento. Ne sono un esempio i 52mila imprenditori agricoli under 35 attivi oggi in Italia. Tra chi ha continuato l’attività di famiglia e chi, invece, ha scelto l’agricoltura pur provenendo da altri settori o da differenti percorsi di studio. Una vera e propria eccellenza del Made in Italy se si considera il fatto che le aziende agricole giovani generano una produzione standard di 4.296 euro ad ettaro, circa il doppio rispetto alla media europea di 2.207 euro ad ettaro, secondo un’analisi del Centro Studi Divulga. Quest’anno sono cinque le categorie di concorso dell’Oscar Green, le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 20 marzo prossimo. Direttamente sulla pagina web. Oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti. La categoria “Campagna Amica: Custode di Biodiversità” premia quei progetti che promuovono i prodotti dell’agroalimentare italiano. Avvalendosi di forme di commercializzazione ispirate alla filiera corta attraverso i mercati contadini, le iniziative volte a sviluppare le potenzialità ricettive delle aziende agricole e il turismo nelle aree rurali. “Impresa Digitale e Sostenibile” si rivolge alle imprese che attraverso la digitalizzazione lavorano e producono in modo ecosostenibile. Valorizzando gli scarti di produzione in un’ottica di economia circolare. Producendo energia e risparmiando risorse naturali.

Lavoro-agricoltura

“Coltiviamo insieme” coinvolge quei modelli di imprese, cooperative/consorzi, soggetti pubblici capaci di creare reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola per il benessere della collettività. Attraverso progetti di partenariato. La categoria Agri-Influencer è rivolta a tutte quelle imprese che promuovono le loro attività attraverso l’uso dei moderni canali di comunicazione. Con i loro eventi o con le loro pagine social. “+Impresa”, invece, premia le aziende agricole che si confrontano in un contesto sempre più sfidante ed internazionale. Nel quale la capacità di visione dell’imprenditore diviene componente fondamentale. “In un contesto che, senza dubbio, non è favorevole per le nuove generazioni, il settore agricolo si presenta come un’opportunità significativa per i giovani – sottolinea il delegato nazionale di Coldiretti Giovani, Enrico Parisi -. L’agricoltura italiana, nella sua attuale forma, è caratterizzata da diversificazione e multifunzionalità. E svolge un ruolo chiave nel favorire l’occupazione e nel promuovere la crescita del settore“. Nel 2024 è tornata a crescere l’agricoltura. E l’Italia è prima nell’Ue27 per valore aggiunto, pari a 42,4 miliardi. Il nostro Paese fa meglio di Spagna (39,5 miliardi di euro), Francia (35,1 miliardi) e Germania (31,9 miliardi). È quanto rileva l’Istat in base alla stima preliminare dell’andamento economico del settore agricolo per il 2024. Dati, sottolinea l’Istat, che si riferiscono ai Conti economici dell’agricoltura (Cea) che differiscono, per alcuni aspetti, dal quadro centrale dei Conti Nazionali. Nel 2024 aumentano la produzione e il valore aggiunto del settore (in volume, rispettivamente, +1,4% e +3,5%). A crescere sono soprattutto i volumi prodotti nelle coltivazioni (+1,5%) e nel comparto zootecnico (+0,6%), in calo invece le attività dei servizi agricoli (-1,5%).

Primato

“Grande soddisfazione” è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni che parla di “primato storico che ci rende particolarmente orgogliosi e che è frutto del lavoro, della dedizione e della determinazione delle imprese e dei lavoratori del comparto“. Aggiunge la presidente del Consiglio: “Il governo, fin dal suo insediamento, ha rimesso al centro l’agricoltura, ha dedicato stanziamenti record. E ha adottato politiche di sistema per promuovere e rilanciare il settore agroalimentare italiano e le nostre eccellenze. La strada intrapresa è quella giusta, e continueremo a lavorare in questa direzione”. In particolare, secondo il rapporto, prosegue il trend positivo delle attività secondarie (+5,2%). Annata favorevole per frutta (+5,4%), ortaggi freschi (+3,8%) e vino (+3,5%). In flessione cereali (-7,1%), olio d’oliva (-5%) e foraggi (-2,5%). In aumento i prezzi dei prodotti delle coltivazioni (+2,9%). Mentre sono calati quelli del comparto zootecnico (-2,2%). Significativa anche la diminuzione dei prezzi dei beni e servizi impiegati nel settore (-4,5%). Il calo dell’input di lavoro impiegato nel settore agricolo (-2,6%) è risultato più significativo rispetto alla media (-0,9%) degli altri Paesi Ue27.

Sostegno

Di rilievo, sottolinea il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, “è la crescita del reddito medio degli agricoltori che è aumentato del 12,5%”. E ciò ciò, dice “mi rende particolarmente orgoglioso”. E prosegue: “Il sostegno alle imprese agricole ha favorito l’incremento della produzione, l’aumento dei contributi, la riduzione dei costi. E ha rilanciato un settore fondamentale per la nostra economia“. La superficie agricola utilizzata, rileva Coldiretti, “ammonta a 12,5 milioni di ettari, pari al 42% del territorio nazionale. In altre parole, quasi la metà dell’Italia è gestita dagli agricoltori. Le imprese agricole registrate sono 730mila, con 1,1 milioni di occupati. Il valore generato per ettaro, quasi 3.000 euro, è il doppio rispetto alla Francia e i 2/3 in più dei tedeschi. “Un patrimonio, secondo l’associazione, “da difendere dalle tante minacce che pesano sulle imprese agricole italiane. A partire dagli effetti dei cambiamenti climatici che nel 2024 hanno causato danni per 9 miliardi di euro“. Per mantenere questo questo dinamismo, sottolinea il presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori, Giuseppino Santoianni, sono necessarie “politiche comunitarie che mettano al centro l’innovazione e le imprese agricole capaci di creare valore nei territori”.