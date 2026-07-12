In Italia ci sono 120 mila imprese esportatrici. Di queste, oltre 118 mila sono piccole e medie imprese, il 98% del totale. Le pmi generano circa 280 miliardi di euro di export. Le imprese del Mezzogiorno sono quasi un terzo di tutte le imprese italiane ma generano meno di un decimo dell’export manifatturiero nazionale. Un gap che in realtà racconta un potenziale ancora compresso che sta cominciando a liberarsi e che potrebbe crescere ancora di più. Ci sono infatti tantissime aziende potenziali esportatrici che potrebbero essere accompagnate sui mercati internazionali. E c’è un dinamismo imprenditoriale misurabile dalla quota delle imprese High-Growth Firms (imprese ad alta crescita), che, tra le aziende manifatturiere e dei servizi con almeno 10 addetti, nel Mezzogiorno è il 20,4% del totale delle imprese non micro del territorio, a fronte del 13,9% nel Nord-Est, del 15,1% nel Nord-Ovest e del 17,1% nel Centro. Il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli osserva: “Per troppo tempo il Sud è stato raccontato come un territorio da recuperare. Oggi, invece, deve essere considerato una piattaforma per la crescita, una piattaforma logistica in particolare per la portualità e l’economia del mare, per l’energia, per il flusso dei dati”.

Focus imprese

Il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli evidenzia che negli ultimi 5anni anni il Pil meridionale è cresciuto più della media nazionale (8,6% rispetto a 6,5%), sono cresciuti gli investimenti per merito anche del Pnrr e della Zes unica, cui anche Unioncamere ha contribuito con lo sportello digitale. È cresciuto il turismo. La manifattura (dalla meccanica all’abbigliamento) ha registrato performance superiori al Centro-Nord e settori come agroalimentare, farmaceutica, aerospazio e automotive stanno consolidando una presenza sempre più rilevante sui mercati internazionali. “C’è quindi un potenziale enorme nelle imprese meridionali. Ecco perché l’internazionalizzazione del Sud è una politica economica nazionale. Le nostre indagini mostrano che l’accompagnamento del sistema camerale funziona- sottolinea Giuseppe Tripoli-. Le statistiche ci dicono che le imprese assistite dalle Camere di commercio, in particolare da Promos Italia, in un caso su tre cominciano ad esportare e che se già operano aggiungono almeno un mercato estero”.

Made in Italy

Intanto via libera al documento conclusivo con le linee strategiche del governo per il 2026 a sostegno dell’export, dell’attrazione degli investimenti, della sicurezza delle catene di approvvigionamento e della proiezione internazionale del Made in Italy. La cabina di regia per l’internazionalizzazione è presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dal sottosegretario al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi. Sostiene Urso: “In uno scenario segnato da guerre, dazi e frammentazione delle catene globali del valore, l’Italia ha dimostrato una significativa capacità di adattamento. Confermandosi resiliente per resistere alle crisi e dinamica nel cogliere nuove opportunità”. E aggiunge: “La diversificazione dei mercati ci ha consentito di superare Giappone e Corea del Sud, diventando il quarto Paese esportatore al mondo. Il rafforzamento delle filiere e le politiche industriali mirate hanno inoltre favorito l’attrazione di capitali qualificati, permettendo all’Italia di scalare sette posizioni nel ranking globale di riferimento e di salire dall’undicesimo all’ottavo posto nell’indice mondiale degli investimenti esteri“. Nel dettaglio il documento approvato dalla cabina di regia conferma il dinamismo dell’export italiano, che nel 2025 ha raggiunto i 643 miliardi di euro. Registrando una crescita del 3,3% e un surplus commerciale di 50,7 miliardi.