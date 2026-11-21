L’episcopato del Sudan è in prima linea per fermare la guerra civile. Appello dei vescovi sudanesi all’Unione Africana, alle Nazioni Unite, all’IGAD (Intergovernmental Authority on Development), alla Santa Sede e alla comunità internazionale. Occorre intensificare, secondo la Chiesa locale, gli sforzi diplomatici coordinati per ottenere l’immediata cessazione delle ostilità, promuovere un dialogo inclusivo e ripristinare la pace in Sudan”. Il paese africano è sconvolto da oltre tre anni di guerra tra le Forze armate sudanesi (SAF), guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan, e le Forze di supporto rapido (RSF), un gruppo paramilitare comandato da Mohamed Hamdan Dagalo. Il conflitto è scoppiato il 15 aprile 2023, in seguito alla lotta per il controllo del Paese e ai disaccordi sui piani di integrazione delle RSF nell’esercito nazionale. I vescovi esprimono inoltre preoccupazione per gli “attacchi contro le comunità cristiane, il clero, le donne e gli uomini religiosi e le istituzioni ecclesiastiche in diverse parti del Sudan”, senza tuttavia riferire episodi specifici. Dall’inizio dell’anno in Sudan sono morti 2.230 civili. Tre quarti delle vittime sarebbero state uccise in attacchi condotti con droni, che si stanno configurando, secondo l’ufficio dell’Onu, come la “caratteristica distintiva” del conflitto. Attualmente, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, la guerra si combatte su almeno quattro fronti. Il principale è quello della regione del Kordofan, intorno alla città di El Obeid. Recentemente, le SAF sono riuscite a respingere le RSF dalla periferia della città e hanno raggiunto En Nahud, a ovest di El Obeid.

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Un altro fronte è aperto nello Stato del Nilo Azzurro, a sud di Damazin, dove le RSF utilizzano il territorio etiope come base per attaccare le SAF. Sui monti Nuba, intorno a Dilling e Kadugli, sono invece in corso scontri tra le forze governative e i ribelli dell’SPLM-N (Movimento Popolare di Liberazione del Sudan-Nord). Combattimenti si registrano anche nel deserto settentrionale, lungo la strada di rifornimento verso la Libia, e nel Darfur settentrionale, lungo il confine con il Ciad. L’esercito sudanese cerca così di interrompere le linee di rifornimento delle RSF, che ricevono armi, munizioni e altri materiali dagli Emirati Arabi Uniti attraverso basi situate in Libia, Repubblica Centrafricana, Ciad, Sud Sudan ed Etiopia, oltre che in alcune regioni somale sottratte al controllo di Mogadiscio. Uganda e Kenya forniscono invece un sostegno indiretto, ad esempio ospitando eventi politici organizzati da Dagalo. Le SAF ricevono a loro volta sostegno politico, economico e militare da diversi Paesi, che perseguono in Sudan interessi differenti: Turchia, Qatar, Egitto, Arabia Saudita, Eritrea e Pakistan. Quest’ultimo, evidenzia Fides, ha firmato un importante contratto per la fornitura di aerei da combattimento a Khartoum, con garanzie finanziarie saudite. Anche l’Iran, che ha fornito diversi droni alle SAF, e il governo somalo di Mogadiscio si schierano a sostegno del generale al-Burhan. La Russia, che punta a ottenere una base sul Mar Rosso, sostiene ora più apertamente le SAF, nonostante la compagnia militare privata Wagner abbia appoggiato le RSF per due anni. I Paesi occidentali, invece, non hanno assunto una posizione univoca, anche in considerazione dei loro rapporti con gli Emirati Arabi Uniti. Una situazione analoga caratterizza gli orientamenti di India e Cina.