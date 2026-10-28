Focus sul cuore cattolico dell’America latina. Il Brasile resta il paese con la più grande popolazione cattolica al mondo, ma la sua quota sulla popolazione totale è in forte calo a favore delle chiese evangeliche. Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE), i cattolici rappresentano circa il 56,7% della popolazione (rispetto a oltre l’80-89% registrato nei decenni passati). Nonostante il calo percentuale, il Paese conta ancora oltre 120-145 milioni di cattolici battezzati. Il cattolicesimo è arrivato con i primi esploratori e missionari portoghesi guidati da Pedro Álvares Cabral il 22 aprile 1500. Seguiti dall’evangelizzazione dei gesuiti a partire dal 1549 (tra cui spicca José de Anchieta, l'”Apostolo del Brasile”). La Chiesa cattolica in Brasile è suddivisa in decine di arcidiocesi metropolitane, diocesi e prelature territoriali. La patrona principale del Paese è Nostra Signora di Aparecida (Nossa Senhora da Aparecida).Il cambiamento del panorama religioso Il protestantesimo di tipo pentecostale ed evangelico è in forte crescita, attestandosi intorno al 26-27% della popolazione. Il cattolicesimo mantiene una presa più forte in alcune aree del Nordest (come Piauí e Ceará, dove supera il 70%) e nel Sud, mentre le chiese evangeliche sono molto radicate nel Nord e nel Centro-Ovest.

Dialogo cattolico

Nel paese più cattolico del mondo una spinta alla rielezione di Lula sembra arrivata dal cielo. Alla vigilia del voto il neo-pentecostale Bolsnararo jr si è scontrato con la Conferenza episcopale sull’intenzione di rimuovere per legge la Madonna di Aparecida dal suo status di santa patrona del Brasile. Spinto dal suo elettorato evangelico, in caso di vittoria, avrebbe declassato Maria. Non è bastata la smentita del candidato populista (“le tradizioni religiose saranno protette e reservate”) per riequilibrare la bilancia in un contesto in cui i vescovi hanno difeso pubblicamente difeso la sovranità nazionale e l’impegno verso le fasce più povere della popolazione con posizioni simili a quelle sostenute dal cattolico Lula secondo cui “scherzare con Nostra Signora di Aparecida non è accettabile. Sino a quando sarò presidente nessuno potrà toccare la vergine Maria”. E così tra i cattolici che costituiscono la maggioranza della popolazione, Lula ha prevalso nettamente sul figlio di Jair Bolsonaro, più vicino agli evangelici in crescita numerica negli ultimi anni. L’ultimo tratto della campagna elettorale per la presidenza del Brasile è stato segnato, quindi, da una sorta di guerra religiosa. A dividere Lula da Bolsonaro Jr non è stata solo la politica, l’ideologia, il rapporto con Trump, ma anche la fede. Un dato molto sentito in un Paese con circa 100 milioni di battezzati cattolici, circa la metà della popolazione, ma dove si è recentemente registrata una forte crescita delle chiese evangeliche che oggi rappresentano circa il 26,9% della popolazione. Il legame tra papa Francesco e Aparecida è stato uno dei punti chiave del suo pontificato e della sua visione pastorale. Nel 2007, l’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio è stato il presidente della commissione di redazione del Documento di Aparecida, il testo conclusivo della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi. Quel documento ha segnato profondamente il suo pensiero, ponendo al centro la “discepolato missionario”, l’attenzione ai poveri, la “Chiesa in uscita” e la fede semplice del popolo. Molti dei temi sviluppati ad Aparecida sono poi confluiti nella sua esortazione apostolica Evangelii gaudium. Il 25 luglio 2013, durante il suo primo viaggio internazionale in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro, Papa Francesco ha visitato il Santuario Nazionale di Nostra Signora di Aparecida.

Aparecida

A ridosso dell’aperture delle urne si sono registrati atti di vandalismo contro immagini sacre della Nostra Signora di Aparecida in diverse regioni del Brasile e attacchi a luoghi di culto dell’Umbanda, una religione afro-brasiliana, in un clima di crescente intolleranza religiosa. L’ala progressista della Chiesa brasiliana, al di là delle smentite ufficiali, ha alimentato il tem-tam: gli evangelici minacciano sul serio la patrona e il cattolicesimo. “Il tentativo di declassare la Vergine è una storia che viene da lontano”, spiega Júlio Lancellotti, sacerdote bersaglio di persecuzioni da parte dei bolsonaristi per la sua difesa della popolazione senza fissa dimora di San Paolo. Già un disegno di legge presentato dal deputato Victório Galli, consigliere speciale della Presidenza nel governo di Jair Bolsonaro, aveva tentato di rimuovere il titolo di “patrona del Brasile” a Nostra Signora di Aparecida, trasformandola in “patrona dei brasiliani cattolici romani”. Quindi “il progetto può essere rilanciato in qualsiasi momento”. Oggi la Vergine è conservata nel Santuario Nazionale di Aparecida, la seconda basilica cattolica più grande e il più grande tempio mariano al mondo, e la data in suo onore, il 12 ottobre, è festa nazionale nel Paese. “Nostra Signora di Aparecida fa parte della cultura brasiliana, è un fenomeno di religiosità popolare che trascende la Chiesa”, avverte padre Júlio. Ad ogni modo, la designazione di “patrona del Brasile”, come capita con ogni nazione al mondo è un titolo “pontificio”, e non dello Stato, che al massimo potrebbe solo sopprimere la festività del 12 ottobre. Un gesto che avrebbe un enorme valore simbolico e che la vittoria di Lula fuga come un incubo.