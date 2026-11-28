Il lavoro a misura di famiglia. Martedì 1 dicembre ad Aosta, nella Sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvatori, verrà presentata la nuova certificazione Uni/PdR 192:2026, pensata per le imprese che vogliono organizzare il lavoro tenendo conto della vita familiare dei dipendenti. Alle aziende sono destinati 7,5 milioni di euro: risorse per accompagnare le imprese, finanziare consulenza e verifiche e portare la conciliazione dentro le decisioni quotidiane, dagli orari ai congedi, fino alle prospettive di carriera. Il convegno “Il lavoro a misura di famiglia”, promosso dalla Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activités Libérales, Unioncamere e i Dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, riunirà nel capoluogo Valle d’Aosta istituzioni, tecnici e imprese. Interverranno Roberto Sapia, presidente della Camera di Commercio di Aosta, Matteo Orlandini, esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Katia Laurent, consigliera di Parità Regione autonoma Valle d’Aosta. La convenienza economica di investire sulle persone sarà illustrata con i dati Unioncamere-Centro Studi Tagliacarne: nel 2026 dichiara un fatturato in crescita il 35% delle imprese che investono nel benessere dei lavoratori, contro il 22% delle altre. Per l’aumento dell’occupazione le quote sono rispettivamente 20% e 10%. Riccardo Cuomo, dirigente delle Aree politiche del lavoro di Unioncamere dettaglierà l’impegno del sistema camerale per diffondere modelli organizzativi inclusivi e sostenibili. Stefano Sibilio, vicedirettore generale dell’Ente Italiano di Normazione (Uni) descriverà il passaggio dalla conciliazione vita-lavoro a un nuovo modello di organizzazione responsabile. Maria Valeria Pennisi, dirigente dell’Area tecnica di Dintec (Consorzio per l’Innovazione Tecnologica) e Gabriella Morelli, coordinatrice del Dipartimento Personale e Organizzazione della Regione autonoma Valle d’Aosta, approfondiranno i temi dell’accompagnamento tecnico, del sostegno economico e delle opportunità per le imprese.

Obiettivi

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella sostiene che l’autonomia femminile passi dall’occupazione e che servano più sostegni per conciliare lavoro e vita familiare, evitando che le donne debbano scegliere tra carriera e figli. Roccella osserva che l’occupazione femminile è cresciuta, ma resta un divario rispetto agli uomini, e indica la legge di Bilancio come uno degli strumenti centrali per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia. Tra le misure richiamate per sostenere i genitori rientrano l’aumento dei congedi parentali fino all’80% della retribuzione per tre mesi, il potenziamento dei rimborsi per gli asili nido, l’assegno unico e il welfare aziendale. Sul tema della parità nella cura dei figli, la ministra si è dichiarata contraria al congedo parentale obbligatorio, ritenendo che intervenga sulle dinamiche familiari; questa posizione ha suscitato critiche da chi sostiene che un congedo paritario o obbligatorio aiuterebbe a ridurre il carico di cura sulle donne e il divario di genere. Le politiche del governo guidato da Giorgia Meloni sui temi del lavoro e della famiglia puntano a incentivare la natalità e l’occupazione femminile attraverso sgravi fiscali, bonus diretti e misure di conciliazione tra vita privata e professionale, come ribadito dalla stessa premier nella presentazione della Manovra finanziaria per il 2027. Secondo quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio in diversi interventi pubblici (tra cui il messaggio per la Giornata internazionale della donna e la presentazione della Legge di Bilancio), la strategia dell’esecutivo si basa sull’obiettivo di creare condizioni in cui nessuna donna debba scegliere tra carriera e maternità. La visione politica promossa dal governo mira a sostituire i sussidi passivi con incentivi legati al lavoro e a promuovere un cambiamento culturale che riconosca la genitorialità come un valore sociale da proteggere.

Valore sociale

In Valle d’Aosta quasi un’impresa su quattro (23,5%) è guidata da una donna, per un totale di circa 2.808 realtà attive su 11.956. Il panorama locale offre diverse agevolazioni finanziarie regionali e nazionali, oltre a reti di supporto dedicate all’avvio e al consolidamento delle attività femminili. Secondo i dati della Chambre Valdôtaine, l’imprenditoria femminile regionale è particolarmente radicata nei seguenti ambiti. Servizi e terziario. La regione vanta una delle incidenze più alte d’Italia per presenza femminile nel terziario, con forte rappresentanza in commercio, alloggio, ristorazione e servizi immobiliari. Agricoltura. Le aziende agricole a conduzione femminile si distinguono spesso per innovazione e multifunzionalità sul territorio. Industria e manifattura. Nelle aziende associate a Confindustria Valle d’Aosta, la leadership femminile tocca il 23,5%, con picchi nei settori dei trasporti (37,5%), sanità (36,4%), metalmeccanica (35%) e alimentare (34,5%). Per chi vuole avviare o far crescere un’impresa femminile sul territorio, le principali misure di riferimento includono contributi regionali (legge regio 31/2022). La Regione Autonoma Valle d’Aosta concede contributi a fondo perduto (dal 30% al 60%, fino a un massimo di 80 mila euro su una spesa minima di diecimila euro) per nuove micro, piccole e medie imprese industriali e artigiane. Sono ammesse ditte individuali o società con maggioranza femminile almeno al 51%. Fondo Impresa Femminile (Nazionale). Promosso a livello ministeriale, finanzia sia la nascita (imprese con meno di 12 mesi) sia lo sviluppo (oltre 12 mesi) nei settori di industria, artigianato, commercio, turismo e servizi attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero. Misura nazionale rivolta a donne di tutte le età e giovani (18-35 anni) che combina finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per nuove attività o ampliamenti. Sul territorio valdostano operano diverse associazioni di categoria con sportelli e comitati dedicati all’assistenza per la presentazione delle domande e alla formazione. Comitato per l’Imprenditoria Femminile. Istituito presso la Camera di Commercio della Valle d’Aosta per promuovere iniziative, eventi e certificazione della parità di genere. Associazioni di categoria. Realtà come Confcommercio Valle d’Aosta (tramite sportelli dedicati ai bandi), CNA Valle d’Aosta e il movimento Donne Impresa Coldiretti offrono consulenza specifica.

Persone e imprese

A portare al forum di Aosta la voce delle famiglie sarà Renato Mancinelli, presidente regionale del Forum delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta. Le testimonianze dirette e le esperienze delle imprese saranno raccontate da Fabio Bolzoni (direttore generale Banca di Credito Cooperativo Valdostana), Antonella Lucchese (Studio Lucchese dottore commercialista e revisore legale dei conti Phd), Sara Manganone (responsabile regionale Donne Coldiretti Valle d’Aosta), Giovannangela Palmas (Studio Palmas consulente del lavoro) Giovanna Sanches (responsabile delle relazioni interne e del sistema di gestione UNI/PdR alla Cogne Acciai Speciali S.p.A), Ugo Vietti (responsabile Risorse Umane- Gros Cidac). La Uni/PdR 192:2026 – prassi di riferimento sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro – si affianca alla Uni/PdR 125:2022, dedicata alla parità di genere. Per certificarsi non basta dichiarare attenzione ai dipendenti: occorre adottare procedure verificabili su orari e flessibilità, maternità e paternità, responsabilità di cura, servizi e continuità dei percorsi professionali dopo i congedi. Le misure devono essere programmate, attuate e controllate nel tempo. Sono previsti voucher fino a 2.459,01 euro per l’assistenza tecnica, con un massimo di sei giornate di consulenza online, e contributi fino a 12.000 euro per i costi ammissibili della certificazione rilasciata dagli organismi accreditati. Il sostegno ordinario massimo per azienda è di 14.459,01 euro; si aggiunge, alle condizioni fissate dall’avviso, una premialità di 450 euro per imprese già in possesso dei riconoscimenti indicati. La misura dispone complessivamente di 7,5 milioni e punta a coinvolgere 1.000 aziende. Per presentare domanda occorre verificare i requisiti, compilare il test preliminare online, chiedere un preventivo a un organismo di certificazione presente nell’elenco Unioncamere, preparare la documentazione e inoltrare la richiesta sulla piattaforma Restart di InfoCamere. La scadenza è fissata alle ore 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento delle risorse; il percorso deve concludersi entro il 30 giugno 2027. Le istruzioni sono disponibili su conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Per le imprese certificate è previsto, alle condizioni di legge, anche un distinto esonero contributivo. Aosta, dopo Perugia e Pisa, è la terza tappa del tour di incontri informativi territoriali promosso da Unioncamere in tutte le regioni italiane per presentare la prassi UNI/PdR 192:2026 sulla conciliazione vita-lavoro e il relativo avviso pubblico per contributi e voucher alle imprese.