L’Italia è il primo partner commerciale dell’Albania. La bilancia commerciale è fortemente strutturata: l’Italia esporta macchinari, prodotti finiti e semilavorati, e importa dall’Albania prevalentemente articoli tessili, abbigliamento e calzature. Gli scambi beneficiano della vicinanza e della forte presenza di aziende italiane nel paese. I dati evidenziano la seguente dinamica negli scambi. Determinante è il tema della quota di mercato. L’Italia rappresenta oltre il 40% delle esportazioni albanesi e circa un terzo di tutte le importazioni dell’Albania. Per quanto riguarda i settori-chiave i flussi dall’Italia riguardano macchinari, materiali da costruzione e prodotti chimici. Dall’Albania arrivano invece soprattutto prodotti delocalizzati del settore tessile e manifatturiero. Sotto il profilo del trend finanziario, nel corso degli anni, l’interscambio si è triplicato, e gli stock degli investimenti diretti italiani in territorio albanese superano abbondantemente 1,6 miliardi di euro. Sono 1.734 le aziende pugliesi con titolari, amministratori e soci di nazionalità albanese, un dato che fa della regione la prima nel Mezzogiorno.

Albania in Italia

A certificarlo è uno studio realizzato da Unioncamere Puglia in collaborazione con Arti-Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Puglia – nell’ambito del progetto Brestat. La presenza di imprenditori albanesi è cresciuta del 75,3% negli ultimi dieci anni: dai 989 censiti nel 2015 si è passati agli attuali 1.734, con un incremento superiore alla media nazionale. Nello stesso periodo le imprese si sono rafforzate sotto il profilo organizzativo. Il numero delle società di capitali è quasi triplicato. L’impresa individuale resta la forma prevalente, adottata da oltre un migliaio di imprenditori. Ma il suo peso relativo tende a diminuire a favore di strutture societarie più articolate. Il fenomeno è particolarmente concentrato nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, che ospitano il 54% degli imprenditori albanesi presenti in regione. Il principale polo è quello murgiano, con Altamura al primo posto (260). Significativa anche la presenza nell’area nord e sud barese e nella provincia di Lecce. L’imprenditore di origine albanese tre volte su quattro è un uomo, anche se le donne – oggi oltre 400 – hanno raddoppiato la propria presenza nell’arco dell’ultimo decennio.

Progetto Brest