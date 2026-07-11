L’Italia è il primo partner commerciale dell’Albania. La bilancia commerciale è fortemente strutturata: l’Italia esporta macchinari, prodotti finiti e semilavorati, e importa dall’Albania prevalentemente articoli tessili, abbigliamento e calzature. Gli scambi beneficiano della vicinanza e della forte presenza di aziende italiane nel paese. I dati evidenziano la seguente dinamica negli scambi. Determinante è il tema della quota di mercato. L’Italia rappresenta oltre il 40% delle esportazioni albanesi e circa un terzo di tutte le importazioni dell’Albania. Per quanto riguarda i settori-chiave i flussi dall’Italia riguardano macchinari, materiali da costruzione e prodotti chimici. Dall’Albania arrivano invece soprattutto prodotti delocalizzati del settore tessile e manifatturiero. Sotto il profilo del trend finanziario, nel corso degli anni, l’interscambio si è triplicato, e gli stock degli investimenti diretti italiani in territorio albanese superano abbondantemente 1,6 miliardi di euro. Sono 1.734 le aziende pugliesi con titolari, amministratori e soci di nazionalità albanese, un dato che fa della regione la prima nel Mezzogiorno.
Albania in Italia
A certificarlo è uno studio realizzato da Unioncamere Puglia in collaborazione con Arti-Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Puglia – nell’ambito del progetto Brestat. La presenza di imprenditori albanesi è cresciuta del 75,3% negli ultimi dieci anni: dai 989 censiti nel 2015 si è passati agli attuali 1.734, con un incremento superiore alla media nazionale. Nello stesso periodo le imprese si sono rafforzate sotto il profilo organizzativo. Il numero delle società di capitali è quasi triplicato. L’impresa individuale resta la forma prevalente, adottata da oltre un migliaio di imprenditori. Ma il suo peso relativo tende a diminuire a favore di strutture societarie più articolate. Il fenomeno è particolarmente concentrato nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, che ospitano il 54% degli imprenditori albanesi presenti in regione. Il principale polo è quello murgiano, con Altamura al primo posto (260). Significativa anche la presenza nell’area nord e sud barese e nella provincia di Lecce. L’imprenditore di origine albanese tre volte su quattro è un uomo, anche se le donne – oggi oltre 400 – hanno raddoppiato la propria presenza nell’arco dell’ultimo decennio.
Progetto Brest
Oltre il 62% ha un’età compresa tra 30 e 49 anni, cui si aggiunge un ulteriore 7% appartenente alla fascia 19-29 anni. L’attività più diffusa riguarda gli impianti e l’edilizia specializzata – idraulici, elettricisti e serramentisti – con 555 posizioni. Alle quali si aggiungono altre 195 attività nelle costruzioni. Rilevante anche la presenza nel commercio (208 cariche), nella ristorazione (156) e nell’agricoltura (142), settore che ha visto triplicare il numero delle posizioni nell’ultimo decennio. Quanto all’offerta di lavoro, nel 2025 sono stati attivati quasi 19mila contratti per lavoratori albanesi e montenegrini, spesso giovani, un dato che si mantiene sostanzialmente stabile negli ultimi tre anni. Business Register Empowerment of Statistics (Brest) è il progetto che punta a rafforzare l’integrazione statistica e l’analisi economica tra Italia, Albania e Montenegro, in vista del percorso di adesione all’UE di Albania e Montenegro. Finanziato dal Programma Interreg Ipa South Adriatic, il progetto si basa sull’esperienza del precedente progetto Bre e affronta quattro sfide principali. Ovvero armonizzare le statistiche aziendali e le informazioni economiche. Promuovere la responsabilità delle politiche pubbliche. Trasferire best practice di analisi economica e mappare le aziende e i bisogni logistici transfrontalieri. Il progetto rafforza metodologie e competenze tra statistici e operatori istituzionali, garantendo l’interoperabilità dei sistemi informativi e l’allineamento agli standard UE. Coinvolge attivamente Istituti Nazionali di Statistica e Camere di Commercio. Con l’obiettivo di trasformare i dati in strumenti concreti e utili per policymaker e imprese.