La cultura in Italia vale 1,5 milioni di posti di lavoro. Se si considerano gli effetti moltiplicatori sul turismo e altri comparti, il valore attivato supera i 300 miliardi di euro. Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 11, presso la sede di Università Mercatorum in piazza Mattei 10 a Roma, sarà presentata la nuova edizione di Io sono Cultura, il rapporto annuale che racconta il ruolo della cultura e della creatività nell’economia italiana e nella costruzione di uno sviluppo sostenibile, competitivo e inclusivo. Promosso da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne e Deloitte, il rapporto rappresenta uno dei principali strumenti di analisi del sistema produttivo culturale e creativo del Paese, mettendo in luce il contributo della cultura alla crescita economica, all’occupazione, all’innovazione e alla coesione sociale. L’edizione 2026, dal titolo “L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”, offre una fotografia aggiornata della capacità delle imprese culturali e creative di generare valore, rafforzare i territori e affrontare le trasformazioni economiche e sociali contemporanee. L’iniziativa si svolge in collaborazione con ICSC – Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Fondazione Fitzcarraldo e Fornasetti, con il patrocinio del ministero della Cultura.

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Cultura e bellezza, secondo l’antropologa Irene Baldriga, non vivono in un mondo astratto: sono questione di benessere. Si sta male in un ambiente ostile, ma se si è circondati da bellezza, e la si sa riconoscere, ci si sente a proprio agio. E si lavora e si produce meglio. C’è, infatti, un importante elemento di collegamento tra bellezza ed economia. Per questo si richiede pianificazione e impegno per coinvolgere tutti. Per esempio favorendo l’accesso ai musei anche di anziani, disabili, immigrati. Quelle museali sono istituzioni di educazione permanente, e valorizzano il territorio. A confermarlo è il ruolo del Museo Egizio per Torino, del Maxxi per Roma o del Madre per Napoli che permettono a tanti giovani di operare al loro interno e nell’indotto. Anche ristoranti, bookshop, gadget, sono strumenti che permettono e ampliano la missione dei musei. Il turismo culturale genera una ricchezza anche di carattere etico. Ne deriva un’economia circolare: cultura che stimola cultura, ricchezza che aumenta la ricchezza. Il patrimonio culturale, quindi, è il “petrolio” italiano, fonte di benessere psichico e morale per i cittadini. Nelle Marche il sistema culturale vale circa 2,27 miliardi di euro, pari al 5,1% dell’economia regionale, con 36.722 addetti distribuiti su tutte le province. I dati mostrano inoltre come ogni euro prodotto dalla cultura attivi, per effetto moltiplicatore sull’economia, un valore complessivo di 302,9 miliardi di euro a livello nazionale. La Camera di commercio delle Marche colloca questi numeri “alla base della propria linea di sostegno agli attrattori culturali del territorio, considerati leva di crescita non solo per il turismo, ma anche per commercio, artigianato, manifattura e servizi innovativi”.

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