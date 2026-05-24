La capitale degli inventori

Dagli inventori e i creativi di ogni età passando dalle scuole alle startup e i centri di ricerca. Sono aperte le call per partecipare Maker Faire Rome 2026, l’evento dedicato all’innovazione dal basso che si svolgerà dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense di Roma. La scadenza per le domande è fissata al 15 giugno. “Con l’apertura delle call entriamo nel vivo della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome. Un appuntamento che si conferma pilastro strategico per il nostro territorio e per l’intero ecosistema dell’innovazione”, spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma che organizza l’evento sin dalla prima edizione. La chiamata di partecipazione è aperta a tutti attraverso tre canali distinti. Cioè la Call for Makers, rivolta a maker, inventori, imprese, startup e creativi da ogni angolo del mondo. A tutti verrà concesso uno spazio gratuito in cui mostrare la propria idea o progetto. La Call for Schools è dedicata in modo specifico alle scuole secondarie di secondo grado e viene allestita in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. Attraverso al Call for Universities and Research Institutes il mondo della ricerca potrà mettere in mostra le proprie innovazioni attraverso stand, workshop, performance o talk. “Il nostro obiettivo -osserva Maurizio Pezzetta, presidente di Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma – è quello di facilitare l’incontro tra il mondo della ricerca, le scuole, i singoli maker e il tessuto produttivo. Trasformando le buone idee in opportunità di crescita e sviluppo economico. Invitiamo, quindi, tutti i talenti, nazionali ed esteri, a cogliere questa occasione unica per mostrare al grande pubblico e agli investitori la propria capacità di visione e innovazione”.

14°edizione

Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense, dunque, torna Maker Faire Rome con la sua XIV edizione. La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio di Roma. Ed è organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera nell’ambito del progetto PID-Punto Impresa Digitale. La rassegna torna nella suggestiva cornice del Gazometro Ostiense con tutte le componenti chiave dell’innovazione. Mostrandone le applicazioni possibili più avanzate. Dalla manifattura digitale all’Internet of Things. Dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’agritech al digital manufacturing. Passando per i big data e l’aerospazio, fino alle ultime scoperte nel campo sanitario, del metaverso e della realtà aumentata. L’Internet of Things (IoT) è la rete di oggetti fisici dotati di sensori, software e connettività che raccolgono e scambiano dati tramite Internet. Questa tecnologia consente a dispositivi di uso quotidiano e industriale di comunicare autonomamente tra loro e con il cloud. Migliorando l’automazione e l’efficienza. Maker Faire Rome è l’evento annuale che rende l’innovazione accessibile a tutti. Curiosi, appassionati, professionisti e imprese. Molto più di una fiera, quindi. Si tratta, puntualizzano gli organizzatori, di un viaggio immersivo tra progetti, idee e tecnologie che migliorano il lavoro e la vita delle persone. L’obiettivo è diffondere la cultura dell’innovazione in modo pratico e coinvolgente. Come ogni anno l’evento parlerà ad un pubblico vasto, fatto di innovatori e professionisti, sempre curioso e competente. Attraverso un programma unico in cui l’esperienza espositiva è arricchita da talk, workshop, performance e attività di formazione. I Punti Impresa Digitale sono una iniziativa delle Camere di Commercio e di Unioncamere a supporto della digitalizzazione delle imprese nel contesto sfidante di Impresa 4.0.