La tecnologia al servizio del bene comune. L’ enciclica di Leone XIV “Magnifica Humanitas” approfondisce il rapporto tra intelligenza artificiale, tecnologia e dignità umana. Il progresso tecnologico non può essere misurato solo in base all’efficienza o al profitto, ma deve restare uno strumento al servizio della persona, specialmente dei più deboli e vulnerabili. Il Papa avverte che piattaforme digitali e sistemi di Ia non sono neutrali, ma riflettono gli interessi, i presupposti e le forme di potere di chi li crea. Secondo il Pontefice l’intelligenza artificiale ha bisogno di essere disarmata, ossia liberata da logiche di dominio, esclusione, guerra automatizzata e controllo sociale. Al centro c’è il valore del limite. L’enciclica, infatti. mette in guardia dal transumanesimo e dal postumanesimo. La vulnerabilità e l’incompiutezza umana, infatti, non sono errori da correggere attraverso la macchina, ma parte costitutiva dell’umanità. Un esempio di innovazione “dal volto umano” è costituito da un evento all’avanguardia che si è svolto a Roma. Dalla Maestra artificiale sviluppata con una classe delle primarie di Roma al sofisticato robot spaziale Rosaia realizzato dai ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia e a quello che invece cucina la carbonara, fino al pedalò stampato in 3D. Non c’è limite alla varietà di invenzioni che hanno popolato la Maker Faire Rome 2026. Gli spazi del Gazometro Ostiense hanno ospitato anche quest’anno l’incontro europeo di riferimento del settore. La tecnologia ha incontrato la creatività.

Tecnologia solidale

“La tecnologia evolve in fretta e per non averne paura dobbiamo imparare a conoscerla”, evidenzia Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma. La Cciaa della capitale organizza da 15 anni l’evento che a livello mondiale orienta l’innovazione dal basso. Attraverso Maker Faire, aggiunge Tagliavanti, ogni anno la tecnologia non solo si mette in mostra ma permette diventa patrimonio condiviso di conoscenza. Così da “imparare a conoscerla, facendo come fanno ad esempio i tanti giovani maker che partecipano già dalla scuola primaria”. Una cifra record di visitatori ha affollaltre gli oltre 400 stand per vedere invenzioni di ogni tipo. Come M.a.i.a., la Maestra Artificiale per l’Inclusività nell’Apprendimento, nata dalla collaborazione tra Officine robotiche e i bambini della primaria Fratelli Cervi di Roma. Oppure robot di ogni forma e funzione, come Rosaia, sviluppato dall’Iit, dotato di 4 braccia lunghe 75 centimetri e pensato per poter lavorare nello spazio per intervenire su satelliti fuori controllo. O per raccogliere e deviare i temibili detriti spaziali che popolano sempre più l’orbita bassa terrestre costituendo un reale pericolo per molti satelliti.

Progetti innovativi

Quindi dai robot quadrupedi e capaci di dialogare con droni, coordinandosi come una squadra, ai sofisticati robot calciatori reduci dalle Olimpiadi della robotica che si sono svolte in Cina. Decine di progetti di robotica hanno attirato l’attenzione delle migliaia di visitatori negli spazi della Maker Faire Rome.”Quest’anno sono stati protagonisti soprattutto i robot- evidenzia Tagliavanti-. Aumentano le loro funzioni e la loro qualità e tra poco non li troveremo più solo nelle fiere dell’innovazione ma saranno nostri compagni di lavoro”. Come i robot esposti dai ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata, coordinati da Daniele Carnevali. Un robot a quattro zampe che esplora e mappa nuovi ambienti in modo autonomo supportato da un drone robot che gli fornisce continuamente nuovi dati utili all’orientamento. Oppure OmniCar, il robot sviluppato dai ricercatori del Centro di ricerca Piaggio di Pisa che si muove su ruote e capace di muoversi agilmente in qualsiasi direzione, anche in spazi ristretti. Progettato per operare in ambienti interni, può essere impiegato per attività di ispezione e monitoraggio di magazzini, stabilimenti industriali e strutture logistiche. Robot di ogni tipo è stato possibile vederli passeggiare quasi liberamente per i padiglioni e i vialetti del gazometro. Tra i più ammirti quelli coinvolti nelle sfide della Robocup, la competizione internazionale con regole condivise a livello mondiale. Robot umanoidi, alti fino a 1 metro e 50 centimetri pensati per giocare, ma non per questo meno complessi e importanti per lo sviluppo di nuove capacità. Infine il team Spqr della Sapienza, reduce dal secondo posto ai World Humanoid Robot Games 2026 di Pechino.