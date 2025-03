Sos per il “grande inganno” delle fake news. “Atti di disinformazione in Italia ve ne sono, li registriamo e non sono di oggi– avverte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella-. C’è una molteplicità di siti web, una diffusa tempesta di fake news e sono forme di ostilità inaccettabili. Mi auguro che siano stabilite regole di comportamento dalle istituzioni internazionali”. La gestione dei dati, ma ancora di più la capacità di comprenderli, sono la vera ricchezza del presente e saranno sempre di più l’oro del futuro. Da una parte la corsa all’intelligenza artificiale che proprio le banche dati utilizza. Dall’altra i rischi di fake news che tanto orientano l’opinione pubblica. L’attualità mette in risalto che questi sono due aspetti della realtà che richiedono e richiederanno a tutti capacità di governare dati e statistiche. Ecco allora che un argine ai rischi di interpretazioni errate e fuorvianti arriva dal volume “Le Statistiche Economiche. Fonti, metodi e dati per comprendere il sistema economico” scritto da Enrico Giovannini e da Roberto Monducci.

Inganno-fake news

Enrico Giovannini ha un profilo da economista, attento ai dati e alle evoluzioni di ambiente e società. E’ stato presidente dell’Istat e anche direttore delle statistiche dell’Ocse. Oltre ad aver ricoperto per due volte il ruolo di ministro con il governo Letta prima e con Draghi poi. Roberto Monducci è uno statistico di rilievo, ha guidato il dipartimento per la produzione statistica dell’Istat oltre ad insegnare economia nella scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Il libro risponde a molte domande. Come si comprende la dinamica del sistema economico italiano. Quali sono le caratteristiche strutturali del sistema economico italiano e le sue relazioni con il resto del mondo. Come si fa a leggere i fenomeni economici integrati con quelli ambientali, con quelli sociali. Già perché oramai non si può leggere solo le dinamiche economiche senza guardare alle implicazioni sociali o ambientali che queste comportano. “Il volume – afferma Giovannini nella presentazione fatta per il Mulino – rappresenta un importante strumento non solo per chi vuole diventare esperto di queste materie, ma anche per chi vuole comprendere la realtà e come le statistiche possono rappresentare un ingrediente fondamentale della democrazia e anche come base indispensabile per le scelte che anche noi come individui facciamo ogni giorno“.

Data revolution