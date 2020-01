VENERDÌ 03 GENNAIO 2020, 09:13, IN TERRIS



ANDAMENTO ECONOMICO

In otto anni di crisi sono fallite 122mila imprese “under 35”

Sono 575 mila le aziende giovanili in Italia ma una su tre non supera i cinque anni

GIACOMO GALEAZZI

no dei principali indicatori dell'economia di un Paese è rappresentato dal numero di imprese che si creano. Tra queste un significato particolare hanno le aziende fondate da giovani con meno di 35 anni. "Secondo i nostri dati la voglia di fare impresa dei giovani del nostro Mezzogiorno non è stata sconfitta dalla crisi che ha colpito l’economia italiana- afferma Carlo Sangalli, presidente di Unioncamere, l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmentele le Camere di commercio italiane-. Occorre, però, creare le condizioni per evitare che i migliori fuggano in altre aree del Paese o all’estero”.

Elevata mortalità delle nuove aziende

Ai giovani piace ancora fare impresa anche se crescono le difficoltà. Ma quando riescono a superare la fase di avvio, i giovani "under 35" sono più resistenti rispetto agli altri imprenditori. Inoltre, riferisce Adnkronos, un’impresa giovanile su 3 chiude i battenti nei primi 5 anni di vita e di queste quasi la metà non supera il biennio. Il risultato è che in otto anni si sono perse 122mila imprese "under 35", portando a quota 575mila l’esercito delle iniziative imprenditoriali guidate da giovani. E’ questa la fotografia scattata dall’indagine Unioncamere sulle imprese giovanili tra il 2011 e il 2018. Un dato rilevante è che quasi 41mila imprenditori under 35 nati al Sud sono andati al Centro Nord per mettersi in proprio. Poco meno della metà ha scelto la Lombardia (26%) o il Lazio (22%). Sono circa 952mila i giovani titolari o soci di un’impresa, un terzo sono donne, e nel complesso hanno un’età media di 28,7 anni. Ma sono sempre meno quelli pronti a puntare sull’autoimprenditorialità.

Le aree più attrattive per i neo-imprenditori

Tra il 2011 e il 2018 il rapporto tra imprese giovanili per 1000 giovani è calato di 7 punti, passando da 57,2 a 50,3. "Ma dove vanno i giovani imprenditori per fare business?", si chiede Wall Street Italia. In media più di 1 giovane imprenditore del Sud su 10 si è mosso al Centro-Nord per dare vita alla propria iniziativa di business, totale sono 41 mila. Molise (22,8%), Calabria (21,6%) e Basilicata (19,7%) sono le regioni con maggiore mobilità di imprenditori under 35 verso altre regioni d’Italia, a volte anche in aree limitrofe. L’Abruzzo (4%) è la prima destinazione degli imprenditori under 35 molisani, la Lombardia (6,7%) di quelli calabresi, la Puglia (2,9%) di quelli lucani. Meno propensi a spostarsi per dare vita alla propria idea imprenditoriale, i giovani nati al Centro (6,5%) o al Nord Italia (Nord-Est 6,5% e Nord-Ovest 6,7%).

Il business alimentare

