Da terra di missione a modello di integrazione per la Chiesa universale. In Papua Nuova Guinea i cristiani sono circa il 95% della popolazione totale. Su una popolazione stimata di oltre 10 milioni di abitanti, i fedeli cristiani sono dunque circa 10 milioni, appartenenti a diverse confessioni tra cui protestanti, cattolici e chiese evangeliche. Papa Francesco ha visitato la Papua Nuova Guinea nel 2024, come tappa centrale del suo 45º viaggio apostolico in Asia e Oceania. Il Pontefice è stato a Port Moresby e nella remota cittadina di Vanimo, incontrando autorità, fedeli, missionari e bambini. Prima di Jorge Mario Bergoglio era stato Giovanni Paolo II a vistare il Paese nel 1984 e nel 1995. Mentre la Diocesi di Bougainville sta già da tempo celebrando lo storico traguardo dei 125 anni dell’arrivo dei primi missionari cattolici, i festeggiamenti per il giubileo culmineranno oggi in un grande evento in programma nella Regione Settentrionale. Fiorita a partire dai primi arrivi dei missionari Maristi a Pokpok (1901) e Buin (1903), la Chiesa locale è cresciuta come “Chiesa nascente”, sostenuta da catechisti laici durante la Seconda Guerra Mondiale e il conflitto civile di Bougainville degli anni Novanta, fino a diventare una vivace diocesi di oltre 200.000 battezzati cattolici distribuiti in 35 parrocchie. Il momento chiave della fase conclusiva delle celebrazioni coinciderà con la visita pastorale del cardinale Luis Antonio Tagle e con la cerimonia nella cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione a Hahela.

Storia missionaria

Padre Christian Sieland è il direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie. Racconta all’agenzia missionaria vaticana: “Sulla base delle mie conoscenze, dell’esperienza pastorale e della riflessione storica, direi che attualmente ci troviamo di fronte alla quarta o quinta generazione di persone che hanno accolto il Vangelo da quando è stato predicato dai pionieri. I primi missionari giunti nella nostra regione hanno messo piede sulle nostre terre all’inizio degli anni ’30. La mia parrocchia d’origine, Denglagu, è stata in assoluto la prima stazione missionaria cattolica fondata nell’intera regione degli Altopiani (Highlands) della Papua Nuova Guinea, creata nel 1934. Da quella base, i missionari si sono spinti oltre, verso altri territori degli Altopiani”. E aggiunge: “Le sfide sono quotidiane. La nostra realtà è molto diversa dalle società multiculturali europee, dove persone provenienti da Paesi del tutto differenti migrano per vivere e lavorare insieme. In Papua Nuova Guinea la diversità è interna. Siamo composti da tribù ed etnie diverse che condividono un patrimonio melanesiano comune”. Pertanto “il nostro primo tassello unitario dovrebbe naturalmente essere la nostra condivisa identità melanesiana. Tuttavia, nella pratica, raramente è così semplice, perché siamo ancora fortemente legati a un sistema tribale complesso e radicato nel territorio. Questa immensa diversità è una profonda benedizione. Può essere valorizzata dalla Chiesa per dimostrare che, proprio come le diverse parti di un corpo formano un tutt’uno, le nostre distinte identità tribali possono contribuire in modo unico all’unità sia della Chiesa che della nazione indipendente“.