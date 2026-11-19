L’obiettivo-Esg è misurare gli effetti dell’impresa sulla società. il risultato è una rendicontazione di sostenibilità, tra obblighi e percorsi volontari, con un focus sulle potenzialità delle Società Benefit e sul rapporto tra impresa e territorio. ESG Italia membro dell’Osservatorio ESG dei Territori, promosso da Next EU, partecipa al percorso di studio e confronto dedicato alla misurazione della sostenibilità su scala territoriale. Mettendo a disposizione le proprie competenze nei processi ESG, nella rendicontazione di sostenibilità e nell’affiancamento alle Società Benefit. L’Osservatorio nasce come spazio di ricerca e confronto per sviluppare strumenti capaci di leggere la sostenibilità dei territori, coinvolgendo competenze accademiche, imprese, professionisti e amministrazioni pubbliche. Marco Sponziello, professore all’Università del Salento è direttore dell’Osservatorio ESG dei Territori e Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima. Conoscere le proprie attività, comprendere come vengono utilizzate le risorse e riconoscere rischi e opportunità aiuta a prendere decisioni più consapevoli. Organizzare queste informazioni permette anche di dialogare con clienti, banche, fornitori e altri interlocutori. La rendicontazione acquista valore quando la conoscenza dell’impresa diventa una base per la gestione, per le relazioni economiche e per le scelte di sviluppo. Il contributo di ESG Italia ha posto al centro questa utilità, offrendo un orientamento sui percorsi che le imprese possono intraprendere in funzione delle proprie caratteristiche e dei propri obiettivi. Ogni impresa opera all’interno di un sistema di relazioni. Dipende dalle risorse, dalle competenze e dalle condizioni del territorio e, attraverso le proprie attività, contribuisce a modificarlo. Le scelte sul lavoro, sulle forniture, sull’ambiente e sulle collaborazioni hanno effetti che attraversano i confini aziendali. Comprendere questo rapporto, affrontato nell’intervento attraverso la doppia materialità, permette di collegare la conoscenza dell’impresa alla lettura del contesto in cui opera.

Effetti Esg

La rendicontazione d’impresa incontra la prospettiva dell’Osservatorio. Le informazioni delle singole organizzazioni possono contribuire a comprendere le trasformazioni del territorio e a orientare scelte condivise di sviluppo sostenibile. Notevoli sono le potenzialità delle società benefit quale massima espressione della volontà aziendale di integrare la sostenibilità. La scelta Benefit mantiene la finalità di lucro e integra nello statuto specifiche finalità di beneficio comune. La sostenibilità entra nelle finalità dell’impresa, nella governance e nel modo in cui vengono prese le decisioni. Questa integrazione tra creazione di valore economico e responsabilità verso persone, ambiente e territorio rende il modello particolarmente significativo. Una scelta volontaria assume continuità nella gestione e orienta il rapporto dell’impresa con i soggetti coinvolti nella sua attività. La relazione di impatto consente di rendere conto di questo impegno collegando le finalità assunte alle attività realizzate, ai risultati e agli obiettivi futuri. La rendicontazione diventa così parte del percorso con cui l’impresa dà attuazione alla propria scelta. Il lavoro dell’Osservatorio si collega direttamente al tema della rendicontazione territoriale. All’interno di questo percorso il ruolo di ESG Italia SB è contribuire allo sviluppo di modelli di rendicontazione ESG che mettano in dialogo imprese, enti territoriali e amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è creare un linguaggio comune fatto di indicatori, dati comparabili e criteri di misurazione capaci di leggere lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio. Il punto di partenza è il principio della doppia materialità, che osserva contemporaneamente due direzioni. La prima riguarda gli impatti che imprese, enti pubblici e organizzazioni producono su ambiente, persone e comunità. La seconda riguarda gli effetti che cambiamenti ambientali, sociali, economici e territoriali possono generare sulla capacità delle organizzazioni di creare valore e mantenere equilibrio nel tempo.

Relazioni di impatto

Portare questa logica su scala territoriale permette di superare una rendicontazione costruita per compartimenti separati. I dati di un’impresa acquistano maggiore significato quando vengono letti insieme a quelli del territorio, così come le politiche pubbliche possono essere valutate anche rispetto agli effetti prodotti sul sistema economico locale, sull’occupazione, sull’inclusione, sull’ambiente e sulla qualità dei servizi. Le relazioni di impatto delle società benefit, i bilanci di sostenibilità e la rendicontazione pubblica possono così contribuire, ciascuno con la propria funzione, a una lettura condivisa degli impatti. Collegando ciò che accade nelle organizzazioni alle trasformazioni del territorio. Per ESG Italia, la prospettiva è accompagnare imprese, Comuni ed enti territoriali verso criteri di rendicontazione compatibili e confrontabili. È un ambito di lavoro nel quale portare le competenze maturate con le imprese, contribuendo alla costruzione di strumenti utili a orientare le decisioni verso obiettivi comuni di sviluppo sostenibile. ESG Italia ha realizzato la guida gratuita “Conoscere per scegliere”, a cura di Rosalia Castelli. La guida è pensata per le imprese che desiderano orientarsi tra sostenibilità, rendicontazione volontaria e Società Benefit. Offre indicazioni per organizzare i primi dati e individuare un percorso coerente con le proprie esigenze.

Modello di valutazione

L’ESG (acronimo di Environmental, Social and Governance) è un modello di valutazione e gestione d’impresa che integra gli obiettivi economici e finanziari con criteri legati alla sostenibilità ambientale, alla responsabilità sociale e alla qualità del governo societario. Tre i pilastri dell’ESG. Environmental (Ambientale). Misura l’impatto dell’impresa sull’ecosistema. Include la gestione delle emissioni di gas serra, il consumo energetico e l’uso di energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti, il consumo idrico e la tutela della biodiversità. Social (Sociale). Analizza le relazioni dell’azienda con le persone e la comunità. Comprende la salute e la sicurezza sul lavoro, i diritti umani, le politiche di diversità, equità e inclusione (DEI), il benessere dei dipendenti e il coinvolgimento del territorio. Governance (Gestione e Trasparenza): Riguarda il sistema di guida e controllo dell’azienda. Considera l’etica degli affari, la trasparenza nei compensi del management, la composizione del consiglio di amministrazione, la lotta alla corruzione e la cybersicurezza/conformità normativa (come GDPR e AI Act).