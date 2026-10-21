La Blue economy per l’Italia è un tesoro da quasi 225 miliardi di euro. Il dato è saltato fuori a La Spezia, alla quarta edizione del Forum “Risorsa Mare”, l’iniziativa promossa da Teha Group in collaborazione con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare e con il coinvolgimento dei principali attori istituzionali, industriali e scientifici del settore marittimo italiano. In particolare nel 2024 l’Economia del Mare ha generato 78,9 miliardi di Euro di valore aggiunto. E, grazie a un effetto moltiplicatore pari a 1,8, ha attivato complessivamente 224,8 miliardi di Euro nell’economia italiana (dati Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere–OsserMare). Con oltre 1,1 milioni di occupati e una crescita prevista del 7,1% nel 2025, il settore si conferma tra i più dinamici e strategici per lo sviluppo del Paese, soprattutto al Sud, e contribuisce al 34% del Valore Aggiunto totale del settore. L’inizitiva del forum rappresenta una piattaforma pubblico-privata dedicata alla competitività e all’attrattività della filiera del mare, coinvolgendo Istituzioni, imprese e stakeholder nazionali ed europei per discutere le priorità strategiche del comparto marittimo. Partner dell’iniziativa sono, tra gli altri, Fincantieri, Assonautica Italiana-OsserMare, Assarmatori, Confitarma, Confindustria Nautica, Gruppo MSC, GEICO, GCERTI, Marinedì, SIR Industriale, NatPower Marine, RINA.

Tesoro-mare

Nel corso dei lavori è stata presentata la quarta edizione del Libro Blu “Risorsa Mare”, studio strategico realizzato da TEHA Group a supporto delle attività di programmazione del Piano del Mare. Il documento analizza l’evoluzione dell’Economia del Mare italiana, monitora le principali tendenze nazionali e internazionali che impattano sulla competitività del sistema-Mare e individua gli ambiti su cui investire in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, trasformazioni climatiche e forte competizione globale. Tra i temi centrali dell’edizione 2026 figurano: la nuova geografia dei traffici marittimi – in un contesto in cui i flussi di energia e merci sono concentrati su alcuni snodi globali (Malacca, Hormuz, Gibilterra, Suez); l’impatto delle politiche europee di decarbonizzazione sul trasporto marittimo. Inoltre la competitività del sistema portuale italiano con la Riforma dei Porti che ambisce a ridisegnare governance e investimenti; la cantieristica navale e le filiere emergenti collegate alla sicurezza e la subacquea; la nautica da diporto. “La crescente centralità del mare nelle politiche economiche del nostro Paese -ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del mare- se da un lato premia gli sforzi compiuti dalle nostre imprese, dall’altro ci pone di fronte a sfide sempre più complesse. Dalla dimensione subacquea alla transizione energetica, dalla competitività dei nostri porti alla formazione di nuove competenze, l’Italia ha tutte le condizioni per consolidare il proprio ruolo di grande Nazione marittima. Per farlo occorre una visione strategica capace di mettere insieme Istituzioni, imprese, ricerca e territori.

Risorsa

“Risorsa Mare”, giunta alla sua quarta edizione, si conferma un prezioso cantiere di idee e di confronto, dal quale raccogliere indicazioni e proposte da tradurre in politiche concrete per la crescita e la valorizzazione della nostra economia blu’. Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European House-Ambrosetti e TEHA Group evidenzia che “L’Economia del Mare è un settore poliedrico, che interseca tanti altri settori portanti del nostro Paese e che – in un quadro internazionale complesso – sta mostrando grande resilienza. Il nostro Paese ha un patrimonio industriale, logistico, tecnologico e culturale straordinario, che deve però essere accompagnato da una programmazione degli investimenti, pubblici e privati, stabile e che guardi al futuro. Il ridisegno delle rotte globali, la transizione energetica, la tutela delle infrastrutture subacquee e la crescente competizione internazionale impongono all’Italia di creare le condizioni affinché la capacità di anticipare continuamente le sfide del futuro diventi parte del lavoro da svolgere, sia per le imprese sia per le istituzioni. La sfida è quindi molto chiara. E cioè trasformare i nostri primati in una leadership sistemica, rafforzando porti, intermodalità, industria, competenze, sicurezza subacquea e infrastrutture energetiche. Risorsa Mare vuole essere il luogo nel quale questa ambizione diventa un’agenda condivisa e misurabile per il Paese”. L’economia blu (blue economy) è un modello di sviluppo economico sostenibile dedicato alla gestione responsabile e alla tutela degli oceani, dei mari e delle risorse costiere. Si tratta di un sistema che unisce la crescita economica e la conservazione degli ambienti acquatici, mirando a zero emissioni di anidride carbonica e all’uso di energia rinnovabile. Il concetto, sviluppato come evoluzione della green economy, è stato reso celebre da Gunter Pauli nel libro “The Blue Economy: 10 years, 100 Innovations”. L’urgenza è trasformare i rifiuti marini o industriali in risorse redditizie, proteggere la biodiversità e sostenere le comunità costiere.