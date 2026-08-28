Il ritorno alla routine dopo le vacanze: come affrontare la ripresa delle attività

“L’estate sta finendo…”, recitava una canzone qualche decennio fa. Il ritorno alla routine quotidiana e lavorativa si avvicina, con la ripresa a pieno ritmo degli impegni di lavoro e, nelle famiglie, delle attività dei più piccoli. Il passaggio tra questi due momenti richiede una fase transitoria di riadattamento alla nuova normalità per evitare di esporre mente e corpo a un sovraccarico che non consentirebbe altrimenti di affrontare i mesi successivi in maniera costruttiva e funzionale. La psicoanalista Adelia Lucattini, membro della Società psicanalitica italiana (Spi) spiega come farsi trovare pronti per affrontare la ripartenza di compiti e doveri che l’autunno porta con sé.

L’intervista

Dottoressa, quali sono gli effetti psicofisici della ripresa della routine?

“Il passaggio da giornate più libere ai ritmi scanditi da orari, impegni, responsabilità e connessione continua, può richiedere a mente e corpo uno sforzo di adattamento. Sul piano psicobiologico, è necessaria una risincronizzazione dei ritmi circadiani, dei sistemi che regolano il sonno e dell’asse neuroendocrino dello stress, e un riadattamento dei livelli di attenzione e energia psicofisica. Quando si arriva alle vacanze molto stanchi, il recupero può essere incompleto. Inoltre, il disagio al rientro può dipendere dalla qualità della vita lavorativa, dal carico familiare e delle aspettative proprie e altrui”.

Gli adulti devono conciliare gli impegni lavorativi, la ripresa delle attività dei figli e la gestione della casa per i successivi nove-dieci mesi. Qual è l’effetto di questa prospettiva e delle aspettative che porta con sé?

“La ripresa contemporanea del lavoro a pieno ritmo, dell’organizzazione dei figli e della gestione della casa può creare una sensazione di sovraccarico già prima che gli impegni ricomincino realmente. Si può cominciare a sentirsi affaticati ancora prima di ricominciare davvero, soprattutto quando si ha la sensazione che il proprio tempo sarà interamente occupato per molti mesi. A pesare, dunque, non sono solo gli impegni reali, ma anche il modo in cui li immaginiamo e li anticipiamo. Se durante le vacanze continuano a essere presenti preoccupazioni e pensieri legati al lavoro, fino a ripetersi insistentemente, il recupero può essere meno completo e il rientro accompagnarsi a minore energia, maggiore fatica e a un tono dell’umore più basso”.

Una vera e propria pausa non c’è più, per lavoro, ragioni economiche o di cura di una persona fragile: questo quanto incide?

“Oggi il problema non è soltanto avere meno tempo libero, ma anche il fatto che quel tempo venga spesso occupato. Si osserva una crescente frammentazione degli spazi di vita, che rende più difficile vivere momenti di pausa dalle fatiche quotidiane e favorire un buon recupero psicofisico. Può allora essere utile distribuire durante l’anno alcuni momenti di sospensione e recupero delle forze. La possibilità di distaccarsi mentalmente dal lavoro anche per brevi periodi è un importante fattore di protezione per il benessere mentale. In una società segnata dalla reperibilità continua, essere non raggiungibili è una forma di tutela della salute mentale sempre più importante.

Ci può dare qualche consiglio su come farsi trovare pronti alla ripresa?

“E’ utile ristabilire gradualmente i ritmi quotidiani, a partire dal sonno e dagli orari dei pasti, così da favorire il riallineamento dei ritmi circadiani autunnali. È importantissimo fare attività fisica, se possibile all’aperto e continuare a coltivare rapporti amicali. Movimento, luce naturale e socialità migliorano il tono dell’umore e riducono lo stress accumulato. Inoltre, è bene fare una vera e propria ‘scaletta’ delle priorità, pianificare attività e tempo, dandosi tempo e modo per rientrare nei ritmi soliti. Infine, conviene ritagliarsi ogni giorno un tempo di disconnessione da mail, notifiche e richieste, per evitare una rioccupazione totale del proprio tempo”.