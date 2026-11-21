Agroalimentare e turismo: la Puglia punta sui mercati internazionali del lusso (segmenti gourmet e fine dining). Il settore gourmet (alta gastronomia) comprende l’insieme delle attività economiche, produttive e di servizio dedicate a cibo e bevande di qualità superiore. Un comparto nel quale il pasto non è solo nutrimento ma un’esperienza sensoriale e culturale a 360 gradi. Particolarmente rilevanti sono le caratteristiche del settore. Materie prime d’eccellenza con uso di ingredienti rari, di filiera corta, biologici o artigianali (per esempio salumi con lunghe stagionature, oli cru, formaggi di alpeggio). Al centro la ricerca e tecnica con la rivisitazione della tradizione, sperimentazione di cotture moderne, texture e abbinamenti studiati da chef e artigiani del gusto. Una notevole importanza rivestono poi l’estetica e la presentazione con la cura maniacale dell’ impiattamento, del design della location, dell’accoglienza e del servizio di sala. Il settore gourmet è visto spesso dai consumatori come una forma di gratificazione personale o “lusso alla portata”, capace di tenere bene anche in fasi di contrazione dei consumi generali. Il scomparto include ristoranti stellati Michelin, osterie contemporanee, pizzerie gourmet e bistrot d’autore. Filiera produttiva e retail si compongono di aziende agricole e alimentari specializzate in produzioni di nicchia, salumerie e botteghe di alta gamma, e-commerce dedicati a eccellenze enogastronomiche. Ne fanno parte anche operatori logistici e distributori (come i grandi player del settore alberghiero e della ristorazione) che riforniscono le cucine professionali. Una crescente incidenza viene riconosciuta a tour enogastronomici, degustazioni guidate, festival del gusto e format televisivi dedicati alla cucina d’autore.
Eccellenze gourmet
Portare le eccellenze agroalimentari pugliesi sui mercati internazionali di alta gamma, rafforzando il legame tra qualità delle produzioni, identità territoriale e capacità di competere sui mercati esteri. Ecco l’obiettivo della partecipazione del sistema camerale pugliese a Fiet-Italian Food and Tourism che si è appena concluso a Venezia. L’iniziativa ha coinvolto Unioncamere Puglia, le Camere di commercio di Bari, Brindisi-Taranto, Foggia e Lecce. Nell’ambito del Fondo di Perequazione Internazionalizzazione e del progetto Sei-Sostegno all’export dell’Italia. La partecipazione regionale si è inserita in un progetto di promozione integrata delle produzioni pugliesi. Con particolare attenzione appunto ai segmenti gourmet, fine dining e luxury hospitality. “La qualità delle produzioni pugliesi è riconosciuta. Non sempre, però, il valore economico che genera rimane nelle nostre imprese e nei nostri territori – sottolinea il presidente di Unioncamere Puglia, Vincenzo Cesareo -. La sfida è rafforzare la capacità delle aziende di posizionarsi sui mercati internazionali. Superando una logica legata prevalentemente alla vendita del prodotto per costruire identità, riconoscibilità e valore aggiunto”.
Scenario globale
Il convegno ha offerto un’occasione di confronto sulle prospettive dell’agroalimentare italiano nello scenario globale e sulle strategie necessarie per accrescerne il valore commerciale. Sono intervenuti il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli. In collaborazione con Ice (agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) si sono svolte sessioni di business matching con buyer selezionati, incontri b2b e degustazioni professionali. Il fine dining (alta cucina o ristorazione raffinata) è il settore dell’ospitalità che trasforma il pasto in un percorso sensoriale ed emozionale attraverso ricerca gastronomica, tecnica d’eccellenza, servizio di sala formale e un’atmosfera curata. L’offerta si concentra quasi esclusivamente su percorsi di più portate ideati dallo chef (spesso accompagnati da wine pairing dedicati). Basilare è l’utilizzo di ingredienti di altissima qualità, spesso di piccole filiere o frutto di tecniche di laboratorio e fermentazioni. L’attenzione al dettaglio è costante: dal racconto del piatto al tavolo fino a gesti di sala classici (come il carving o il carrello dei dessert). Il settore del “fine diving” sta cambiando per superare la rigidità formale del passato, virando verso un’alta cucina più accessibile o orientata a una sostenibilità concreta.