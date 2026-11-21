Portare le eccellenze agroalimentari pugliesi sui mercati internazionali di alta gamma, rafforzando il legame tra qualità delle produzioni, identità territoriale e capacità di competere sui mercati esteri. Ecco l’obiettivo della partecipazione del sistema camerale pugliese a Fiet-Italian Food and Tourism che si è appena concluso a Venezia. L’iniziativa ha coinvolto Unioncamere Puglia, le Camere di commercio di Bari, Brindisi-Taranto, Foggia e Lecce. Nell’ambito del Fondo di Perequazione Internazionalizzazione e del progetto Sei-Sostegno all’export dell’Italia. La partecipazione regionale si è inserita in un progetto di promozione integrata delle produzioni pugliesi. Con particolare attenzione appunto ai segmenti gourmet, fine dining e luxury hospitality. “La qualità delle produzioni pugliesi è riconosciuta. Non sempre, però, il valore economico che genera rimane nelle nostre imprese e nei nostri territori – sottolinea il presidente di Unioncamere Puglia, Vincenzo Cesareo -. La sfida è rafforzare la capacità delle aziende di posizionarsi sui mercati internazionali. Superando una logica legata prevalentemente alla vendita del prodotto per costruire identità, riconoscibilità e valore aggiunto”.

Scenario globale