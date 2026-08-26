Giornata mondiale dei laghi: perché è importante tutelare questi specchi d’acqua

I laghi donano bellezza e fascino ai paesaggi che li ospitano, ma il loro valore va oltre l’estetica. “Gli ambienti lacustri sono importanti riserve d’acqua dolce, ci forniscono servizi ecosistemici e custodiscono molta ricchezza biologica”, dice a Interris.it Michela Rogora dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRSA), in occasione della Giornata mondiale dei laghi. “Spero che un’occasione come la Giornata dedicata ci faccia assumere uno sguardo più ampio sull’importanza della loro tutela, per mantenere i laghi nel miglior stato possibile”.

L’intervista

Quali sono gli effetti del cambiamento climatico sui laghi?

“Uno è il riscaldamento dell’acqua in superficie, che la fa evaporare più velocemente. Negli ultimi mesi, tra temperature elevate per periodi prolungati e assenza di precipitazioni, il livello dei laghi si è abbassato sia nel Nord che nel Centro Italia. Così abbiamo minore disponibilità della risorsa per i diversi utilizzi, dall’agricoltura alle produzioni industriali che la trattano rendendola potabile fino alla navigazione. Inoltre, la differenza di temperatura tra la superficie del lago e lo strato sottostante causa la cosiddetta stratificazione. I due strati, quello superficiale più caldo e quello inferiore più freddo, faticano a mescolarsi e restano separati, di conseguenza le acque più profonde restano isolate e l’ossigeno si consuma, a danno dei pesci e degli organismi più piccoli. Il surriscaldamento dell’acqua e la stabilità favoriscono problemi come l’eutrofizzazione, le fioriture algali dovute a un eccesso di nutrienti che arrivano nel bacino, come fosforo e azoto”.

Da tempi si lancia l’allarme per la sparizione dei ghiacciai. Si corre un rischio simile, in futuro, per i laghi?

“Gli scenari climatici più pessimistici, di fronte al fatto che non stiamo prendendo provvedimenti sufficienti per ridurre le emissioni di gas climalteranti, prevedono che alcuni laghi in Europa e nel resto del mondo potrebbero scomparire o comunque subire riduzioni di livello molto marcate, con importanti conseguenze”.

Prima parlava di nutrienti che finiscono nei laghi. Quali inquinanti ci sono in questi specchi d’acqua?

“Gli inquinanti sono tanti e le criticità diverse. Più in lago è in un contesto urbanizzato e ha un ruolo nelle attività antropiche, più sono presenti scarichi non sufficientemente depurati e rifiuti agricoli e zootecnici, tutte sostanza che dovrebbero essere trattenute a monte e che invece riversiamo nel bacino. C’è il problema dei cosiddetti inquinanti eterni, composti chimici come i Pfas che non si degradano nell’ambiente, e la questione delle microplastiche, su cui la Direttiva europea quadro acque ha posto l’attenzione negli ultimi anni”.

Se a causa del cambiamento climatico e dell’inquinamento abbiano a disposizione meno acqua, quali possono essere le ripercussioni per noi?

“Le acque dolci, tra cui i laghi, sono molte preziose perché, opportunatamente trattate, possono essere usate direttamente per tanti scopi, a differenza dell’acqua di mare. Per esempio, in alcuni laghi, come il lago Maggiore, la preleviamo a scopo potabile, e in futuro questo utilizzo potrebbe aumentare perché scarseggiano altre fonti di approvvigionamento. Ma la possibilità di prelevarla e utilizzarla dipende sia dalla quantità che dalla qualità, perché se quest’ultima peggiora lo sforzo economico per renderla sicura potrebbe diventare troppo oneroso”.

I laghi sono anche attrazioni turistiche…

“Molte persone frequentano i laghi per la loro bellezza e per potersi fare un bagno o fare un giro in battello. Ma se il livello è basso e zone solitamente sotto il livello dell’acqua sono esposte le barche faticano, oppure se la balneazione viene vietata per la presenza di sostanze inquinanti, si rischia un danno economico importante”.

Come possiamo proteggere i laghi?

“Si deve cominciare a ragionare sul lungo termine e non solo nelle situazioni di emergenza, facendo partire quegli interventi strutturali che richiedono tempo per essere realizzati. Non siamo impotenti di fronte alla crisi climatica, possiamo lavorare sia sull’adattamento sia sulla riduzione delle emissioni, per cercare di contenere l’aumento delle temperature. E come persone, non diamo l’acqua per scontata: usiamola in maniera sensata e oculata”.