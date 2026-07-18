Il talento femminile spinge il Made in Italy. Valentina Parenti è la presidente dell’associazione no-profit GammaDonna che organizza l’omonimo premio, “Le Fab50 di GammaDonna raccontano un’imprenditoria femminile che non occupa nicchie ma presidia gli ambiti in cui si gioca la competitività del Paese – afferma Valentina Parenti-. Salute, transizione ecologica, manifattura avanzata, economia circolare, con una forte componente di innovazione digitale e di intelligenza artificiale applicata. Colpisce anche la qualità dell’innovazione. Non solo nuove tecnologie, ma nuovi modelli di impresa, di leadership e di creazione di valore. È questa la trasformazione che GammaDonna sostiene da oltre vent’anni”. Aggiunge Parenti: “Il talento imprenditoriale femminile trova la sua strada, anche quando il sistema rallenta. E così le aziende guidate dalle donne vanno meglio, crescono in modo più marcato della media”. GammaDonna è l’associazione no-profit che sostiene e promuove la crescita del ruolo delle donne nel mondo dell’impresa per favorire uno sviluppo economico sostenibile e duraturo.

Talento femminile

L’evoluzione dell’ecosistema imprenditoriale femminile trova espressione nelle 50 protagoniste dell’innovazione che stanno trasformando settori strategici dell’economia italiana, dalla salute alla transizione ecologica, dalla manifattura avanzata al digitale. Le Fab50 è la short list delle 50 imprenditrici più innovative della 22esima edizione del premio GammaDonna, il principale riconoscimento italiano dedicato all’imprenditoria femminile innovativa. Per le Fab50 le candidature raccolte quest’anno restituiscono la fotografia di un ecosistema imprenditoriale diffuso, sempre più giovane e orientato all’innovazione, con una netta focalizzazione sulle grandi sfide del nostro tempo. In Italia le imprese guidate da donne sono oggi 1,48 milioni, quasi un quarto del totale, e nell’ultimo triennio hanno superato la media nazionale per crescita del fatturato e solidità finanziaria. Un segnale “di maturità strutturale” confermato anche da Unioncamere: “mentre il tessuto imprenditoriale complessivo arretra, le società di capitali guidate da donne crescono del 2,6%”. Anche nei settori a più alta intensità tecnologica “il ritmo è incoraggiante”.

Settori

Nell’Ict (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) “le imprese femminili sono aumentate del 27% tra il 2014 e il 2024, contro il 19% di quelle non femminili. Restano naturalmente le criticità note – accesso al credito, sottocapitalizzazione, gap salariale – ma il quadro che emerge non è più solo di resistenza: è di crescita”. puntualizza Valentina Parenti. Le 50 imprenditrici selezionate provengono per il 52,8% dal Nord Italia, ma il Centro-Sud rappresenta ormai il 45,3% della short list, a conferma di una capacità innovativa sempre più distribuita sul territorio; completa il quadro una presenza internazionale con una realtà con sede nei Paesi Bassi. L’età media delle Fab50 è di 42 anni e la maggioranza appartiene alle generazioni Millennial e Gen Z, con imprenditrici nate fino al 1998, segno di un ricambio generazionale già in atto.