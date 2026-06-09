Gaudí, fede e bellezza: Leone XIV inaugura la Torre di Cristo a Barcellona

C’è un sogno che da oltre un secolo continua a crescere verso il cielo di Barcellona. È quello di Antoni Gaudí, l’architetto che trasformò la pietra in preghiera e che fece della Sagrada Familia non soltanto un capolavoro dell’arte, ma una testimonianza di fede. Il prossimo 10 giugno, nel centenario della sua morte, Papa Leone XIV presiederà la cerimonia di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta e simbolica tra quelle che compongono la basilica. La coincidenza della data rende l’evento ancora più significativo. Cento anni dopo la scomparsa del geniale architetto catalano, la sua opera più grande continua infatti a prendere forma, come se il tempo non fosse riuscito a interrompere quel dialogo tra uomo e Dio che Gaudí aveva immaginato e tradotto in architettura.

La torre che indica Cristo al mondo

La Torre di Gesù Cristo rappresenta il cuore del progetto della Sagrada Familia. Con i suoi oltre 170 metri di altezza, sarà l’elemento dominante dell’intero complesso e si eleverà sopra la città come un segno visibile della centralità di Cristo. Non si tratta soltanto di una sfida tecnica o di un traguardo architettonico. Per Gaudí ogni dettaglio possedeva un significato spirituale. Le diciotto torri previste dal progetto originario raccontano la storia della Chiesa: gli apostoli, gli evangelisti, la Vergine Maria e, al vertice, Gesù Cristo. Una vera catechesi scolpita nella pietra, pensata per parlare ai credenti ma anche a chiunque sia disposto a lasciarsi interrogare dalla bellezza. La nuova torre, sormontata da una grande croce luminosa, diventerà così il simbolo più evidente di quella visione che accompagna la costruzione della basilica fin dalle sue origini.

Gaudí, il genio che scelse l’essenziale

Quando Antoni Gaudí morì il 10 giugno 1926, investito da un tram nelle strade di Barcellona, pochi avrebbero immaginato che il suo nome sarebbe diventato uno dei più celebri al mondo. Eppure, negli ultimi anni della sua vita, la fama sembrava interessargli sempre meno. Aveva scelto di dedicarsi quasi esclusivamente alla Sagrada Familia, rinunciando a molti incarichi e conducendo un’esistenza semplice e austera. Dormiva spesso nel cantiere della basilica, viveva con poco e trascorreva lunghe ore nella preghiera. Quella che era iniziata come una straordinaria avventura artistica si era trasformata progressivamente in una vera missione spirituale. Per Gaudí la natura era il linguaggio attraverso cui Dio si manifestava all’uomo. Le forme delle piante, le geometrie dei cristalli, la luce che attraversa le vetrate: tutto diventava fonte di ispirazione e riflesso della perfezione del Creatore.

La causa di beatificazione dell’“architetto di Dio”

Proprio questa profonda dimensione spirituale ha spinto la Chiesa cattolica ad avviare il processo di beatificazione di Antoni Gaudí. Da anni il suo nome è associato all’espressione “architetto di Dio”, un titolo nato dalla convinzione che la sua opera non possa essere compresa separandola dalla sua fede. Nel 2003 è stata aperta ufficialmente la causa di beatificazione e nel 2025 Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche dell’architetto catalano, attribuendogli il titolo di Venerabile. Un passaggio importante verso gli altari, in attesa del riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione. La figura di Gaudí rappresenta un caso quasi unico nella storia della Chiesa. Non un sacerdote, non un religioso, ma un laico che ha vissuto la santità attraverso il proprio lavoro, trasformando il talento artistico in uno strumento di evangelizzazione. Le sue opere continuano ancora oggi a suscitare domande, ad aprire lo sguardo verso il trascendente e a raccontare il Vangelo attraverso la forza della bellezza.

Un cantiere che attraversa il tempo

La Sagrada Familia viene spesso definita “l’eterno cantiere“. Dal 1882, anno della posa della prima pietra, guerre, crisi economiche e difficoltà tecniche ne hanno rallentato la costruzione senza mai fermarla davvero. Gaudí sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera. Quando qualcuno gli faceva notare la lentezza dei lavori, rispondeva con serenità: “Il mio cliente non ha fretta”. Quel cliente era Dio. Forse è proprio questo il significato più profondo dell’inaugurazione che Leone XIV presiederà il 10 giugno. Non soltanto il completamento di una torre, ma la conferma che alcune opere riescono ad attraversare le generazioni perché nascono da una visione più grande di chi le realizza. A cento anni dalla morte di Gaudí, la Sagrada Familia continua così a parlare al mondo di fede, di bellezza e di quella speranza che, come le sue torri, non smette di guardare verso l’alto.