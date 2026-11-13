Accordo Italia-Libia per consolidare il ruolo del Mediterraneo come piattaforma strategica di collegamento tra Europa e Africa. Gli attuali rapporti commerciali tra Italia e Libia sono particolarmente intensi e in fase di ulteriore rafforzamento, con l’Italia confermata come primo partner commerciale del Paese nordafricano. Nei giorni scorsi una delegazione di circa 60 aziende italiane ha preso parte a un importante forum imprenditoriale e degli investimenti a Misurata, incontrando circa 250 controparti libiche. Sono stati siglati accordi strategici incentrati sulla cooperazione nei porti, nella logistica (anche tramite la Misurata Free Zone, vista come porta d’accesso per i mercati africani) e nelle filiere alimentari. Lo scambio commerciale bilaterale si attesta su cifre rilevanti (intorno ai 3,6 miliardi di euro nei primi mesi dell’anno di riferimento), trainato storicamente da forti flussi energetici. La Libia rimane uno dei principali fornitori energetici dell’Italia; nei primi sette mesi del 2026 la Libia si è confermata il primo Paese per l’importazione di greggio in Italia (coprendo oltre il 27% del totale). Presente dal 1959, Eni è il principale operatore internazionale nel Paese, con produzioni significative di idrocarburi e nuovi progetti di esplorazione offshore di gas avviati nel corso dell’anno.

Mediterraneo strategico

Rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Libia e sviluppare nuove opportunità di cooperazione nel settore portuale e logistico sono questi alcuni dei temi al centro della missione imprenditoriale italiana a Misurata. Si tratta di uno dei principali poli logistici della sponda meridionale del Mediterraneo, la cui posizione geografica e il regime di zona franca ne fanno un punto di accesso privilegiato al mercato libico. E anche ai Paesi del Sahel e dell’Africa subsahariana. Alla missione ha preso parte la presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino. L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Libica, presieduta da Nicola Colicchi. In collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tripoli e Unioncamere, con il sostegno della Misurata Free Zone e del suo president Mohsen al Saqoutari. “E’ stato firmato un protocollo d’intesa tra la Misurata Free Zone e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, con il sostegno della Camera di Commercio Italo-Libica- spiega Tardino-. Ciò rappresenta un’opportunità concreta di collaborazione che intendiamo riempire di contenuti. Trasformando le relazioni istituzionali in progetti, investimenti e nuove occasioni di sviluppo per la Sicilia, la Libia e l’Italia”.

Reti logistiche

La delegazione italiana comprende imprese attive nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture, dell’agroalimentare, dell’energia, della logistica, dei trasporti, della meccanica e della sanità e tra i partecipanti figurano anche Fincantieri e il gruppo armatoriale Grimaldi. Particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive di sviluppo di Misurata, interessata da un programma di investimenti da 2,7 miliardi di dollari per l’ampliamento dei terminal portuali, promosso da un consorzio guidato da MSC. Aggiunge Tardino: “Un’evoluzione che apre nuove possibilità anche per il sistema portuale della Sicilia occidentale, naturalmente proiettato verso il Nord Africa e interessato a cogliere le possibilità offerte dalla crescita degli scambi, dall’integrazione delle reti logistiche e dalla riconfigurazione delle rotte commerciali. La Sicilia, per la sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, può e deve svolgere un ruolo di primo piano, anche attraverso un’azione di raccordo tra istituzioni regionali, governo nazionale e istituzioni regionali per favorire nuovi traffici commerciali. E generare ricadute positive sui territori”. Presidente della Camera di Commercio Italo Libica, è Nicola Colicchi. Giurista con formazione avanzata in economia aziendale, ha maturato una lunga esperienza imprenditoriale nel settore dell’impiantistica elettromeccanica. Operando sia in ambito nazionale che internazionale. Ha ricoperto ruoli di vertice in fondazioni, imprese innovative e organismi camerali, con funzioni di rappresentanza, direzione e promozione delle relazioni economiche internazionali. Ha inoltre svolto incarichi istituzionali all’interno del sistema delle associazioni d’impresa e del mondo camerale. Con particolare attenzione allo sviluppo delle PMI e alla cooperazione economica tra Paesi.